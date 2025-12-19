ETV Bharat / state

कुपोषणाची परिस्थिती कधीतरी सुधारणार की नाही?, मेळघाटात शिकाऊ नाही तर निष्णात डॉक्टरांची गरज - हायकोर्ट

मेळघाटमधील कुपोषणाची समस्या आणि आरोग्यव्यवस्थेवरून मुंबई उच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा राज्य सरकारला फटकारले आहे. समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा काढावा, असे न्यायालयानं मत व्यक्त केलं आहे.

संग्रहित-मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 19, 2025 at 9:27 AM IST

मुंबई : मेळघाटातील कुपोषणाच्या परिस्थितीत कधीतरी सुधारणार होणार की नाही?, असा उद्विग्न सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरूवारी राज्य सरकारला विचारलाय. दर सुनावणीत केवळ मृत्यूचेच आकडे सादर होतायत. त्यामुळे यावर काहीतरी कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज असल्याचं मत मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरूवारच्या सुनावणीत व्यक्त केलंय.

मेळघाट तसेच महाराष्ट्रातील दुर्गम भागात बळी जाणाऱ्या बालमृत्यूवरून मुंबई उच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा राज्य सरकारसह केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले. कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू हे अत्यंत भयंकर आहे. सरकारचा त्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन हा निष्काळजीपणाचा असू शकत नाही, या शब्दांत फटकारत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्या खंडपीठाने सरकारला जाब विचारला.

15 दिवसांत 4 मुलांसह दोन स्तनदा मातांचा मृत्यू - मेळघाटातील कुपोषणाच्या समस्येवर झालेल्या गेल्या सुनावणीनंतर 4 बालकं आणि 2 स्तनदा मातांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झालाय. यावर गंभीर चिंता व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दुर्गम भागांत स्त्रीरोगतज्ञ आणि बालरोगतज्ञांसह प्रशिक्षित डॉक्टरांची प्राधान्याने नियुक्ती करण्याचे आदेश दिलेत. न्यायालयाने अनेक निर्देश देऊनही सरकारनं यावर अद्याप कोणतीही ठोस उाययोजना केलेली नाही. पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले डॉक्टर आदिवासी भागात काम करण्यास तयार होत नाहीत. कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही या ठिकाणी कोणतेही रुग्णालय बांधण्यात आलेलं नाही. मेळघाट आणि अमरावतीमध्ये बरंच अंतर असताना रुग्णांना उपचारांसाठी अमरावतीपर्यंत जावं लागतं. या भागात जाणाऱ्या डॉक्टरांना काहीरी अतिरिक्त प्रोत्साहन मिळालंच पाहिजे. इथं अनुभवी लोकांची नियुक्ती केली पाहिजेत, सामान्य डॉक्टर चालणार नाहीत, असं स्पष्ट मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं. या सर्व मुद्यांवर पुढील सुनावणीच्या वेळी राज्य महिला आणि बाल कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिवांना किंवा सहसचिवांना उपस्थित राहण्यास सांगितलं जाईल, असा थेट इशारा देत खंडपीठाने सुनावणी 19 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.


काय आहे याचिका - मेळघाट आणि अन्य आदिवासी भागातील मुलांचे कुपोषणामुळे मृत्यू होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. तसेच आदिवासी भागातील लोकांना इतरही नागरी गंभीर समस्या भेडसावतायत. या प्रकरणी डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह विविध जनहित याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात गुरूवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्यासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून ठोस उपाययोजनांची गरज असल्याचं हायकोर्टानं सुनावणीत म्हटलं. एका समितीनं मेळघाट चिखलदरा आणि धारणी परिसरात भेट दिली होती. मेळघाट परिसरात आजही स्त्रीरोगतज्ञ, बालरोगतज्ञ आणि आहारततज्ञांची जागा अद्यापही रिक्त असल्याची माहिती याचिकाकर्ते बंडू साने याचिकेतून दिली.2006 पासून हायकोर्ट या भागातील कुपोषणाच्या समस्येवर मुद्द्यावर नियमितपणे आदेश देत असताना कागदोपत्री सर्वकाही व्यवस्थित असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येतो. मात्र, मृत्यूची आकडेवारी पाहता प्रत्यक्षात वास्तव वेगळचं असल्याचं निरीक्षण यापूर्वी हायकोर्टानं अधोरेखित केलंय.

