मुंबई-ठाण्यातील रस्त्यांच्या अवस्थेवरून हायकोर्ट नाराज, चांगल्या रस्त्यांना आणखी किती वर्ष लागणार? हायकोर्टाचा सवाल
वाहतुकीकरता योग्य असे खड्डे विरहित आणि दर्जेदार रस्ते तयार करण्यासाठी आणखी किती वर्षे लागणार?, असा सवाल हायकोर्टानं सोमवारी (29 जून) मुंबई महानगरपालिकेला विचारला.
Published : June 30, 2026 at 9:16 AM IST
मुंबई : मान्सून अद्याप सुरूही झालेला नसताना मुंबई आणि एमएमआरमधील शहरांतील रस्त्यांची अवस्था अतिशय दयनीय अवस्था झाली आहे. अजुनही खड्डे आणि उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून लोकांचे अपघात होण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. वाहतुकीकरता योग्य असे खड्डे विरहित आणि दर्जेदार रस्ते तयार करण्यासाठी आणखी किती वर्षे लागणार?, असा सवाल हायकोर्टानं सोमवारी (29 जून) मुंबई महानगरपालिकेला विचारला.
हायकोर्टाचे निर्देश काय ? : या संदर्भातील याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी हायकोर्टानं मुंबई महानगरपालिकेला चांगलेच खडे बोल सुनावले. परदेशात वाहनं ताशी 100 किमी वेगानं रस्त्यावरून मैलोनमैल धावत असतात. तेथील रस्त्यांवर एकही खड्डा आढळून येत नाही, मग जगातील सर्वांत श्रीमंत पालिकांपैकी एक असलेल्या बीएमसीला मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी आणखी किती वर्षे लागणार?, असा सवाल यावेळी हायकोर्टानं उपस्थित केला.
'ठाण्यातले रस्ते मुंबई पेक्षा वाईट' : या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी ठाण्यातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या समस्येकडे हायकोर्टाचं विशेष लक्ष वेधलं. त्यावर सध्या ठाण्यातील रस्ते हे मुंबईपेक्षा वाईट असल्याचं निरीक्षण हायकोर्टानं नोंदवलं. त्यानंतर याप्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देत हायकोर्टानं याप्रकरणाची सुनावणी 6 जुलैपर्यंत तहकूब केली.
मुंबईत सध्या 2,011 धोकादायक मॅनहोल, पालिकेची माहिती : उघड्या मॅनहोलच्याबातीत माहिती देताना पालिकेनं आपलं प्रतिज्ञापत्र दाखल करत त्यात नमूद केलं की, मुंबईतील एकूण 73, 437 मॅनहोल्सपैकी 71, 426 मॅनहोल्सवर सुरक्षा जाळ्या बसवण्याचं काम पूर्ण झालं आहे. उर्वरित 2011 मॅनहोल्स ही जमिनीखाली किंवा अति दुर्गम भागात असल्यानं तिथं जाळ्या बसवणं अद्याप शक्य झालेलं नाही. तसेच या सुनावणीदरम्यान, मॅनहोल्सच्या सुरक्षा जाळ्या चोरीला जाण्याचा मुद्दाही पालिकेच्यावतीनं कोर्टासमोर मांडण्यात आला. ज्यात 'ए' वार्डमध्ये 957, तर 'एच-वेस्ट' वार्डमध्ये तब्बल 1044 मॅनहोल्सवर बसवलेल्या संरक्षक जाळ्या गायब अथवा चोरीला गेल्याचं किंवा त्या वाकवून काढण्याचे प्रयत्न झाल्याचं निदर्शनास आल्याचंही पालिकेनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे.
या गंभीर प्रकाराची दखल घेत न्यायालयानं पालिकेला सावल केला की, या चोरीच्या घटनांबाबत आतापर्यंत किती एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत? तसेच, यासंदर्भातील तक्रारींचं निवारण झाल्याचा दावा करणाऱ्या महापालिकेनं, कामाच्या 'आधी' आणि 'नंतर' घेतलेल्या छायाचित्रांचे पुरावे सादर करण्याचे निर्देशही हायकोर्टानं मुंबई महानगरपालिकेला दिले आहेत.
काय आहे याचिका? : मुंबई उच्च न्यायालयानं 2018 साली मुंबईत डॉक्टर अमरापूरकर यांच्या मॅनहोलमध्ये पडून झालेल्या मृत्यूनंतर शहरातील खड्डे व उघड्या मॅनहोल्सच्या प्रश्नांवर विविध निर्देश दिले होते. मात्र त्याला अनुसरून रस्त्यांची देखभाल करण्यात पालिका प्रशासन सपशेल अपयशी ठरल्या आहेत, असा दावा करीत अॅड. रुजू ठक्कर यांनी हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल केली होती. ही याचिकाही कालांतरानं मुंबई उच्च न्यायालयानं निकाली काढली. मात्र उघड्या मॅनहोलचा प्रश्न कायम असल्याचं एका घटनेनं स्पष्ट झालं. डोंबिवलीत एका 13 वर्षीय मुलाचा मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झाल्याचा दाखला देत रुजू ठक्कर यांनी याप्रकरणी नव्यानं याचिका दाखल केली आहे.