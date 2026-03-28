Explainer : महाराष्ट्रात पुन्हा गुटखा आणि तंबाखूजन्य पदार्थांचं उत्पादन सुरू होण्याचे संकेत? महसूलवाढीसाठी राज्य सरकार निर्णय घेण्याच्या तयारीत
BY - Amey Rane महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा गुटखा आणि तंबाखूजन्य पदार्थांचं उत्पादन सुरू होण्याचे संकेत मिळत आहेत. यावरुन पुन्हा एकदा राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.
Published : March 28, 2026 at 3:45 PM IST
मुंबई - महाराष्ट्राच्या राजकाराणातील नेतेमंडळी अचानक भलत्याच कारणांनी चर्चेत येऊ लागतात. यात चर्चेत असलेलं एक नाव म्हणजे नरहरी झिरवाळ. त्यांच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या खात्याशी संबंधित एक निर्णयही गेल्या काही दिवसांपासून चांगलाच चर्चेत आलाय. राज्याच्या कानाकोप-यातून नियमित अंमली पदार्थांच्या विक्रीच्या बातम्या येत असतानाच आता राज्य सरकार महसुलवाढीसाठी राज्यात गुटखा आणि सुगंधी तंबाखू, हुक्का यांची निर्मिती पुन्हा सुरू करणार अशी दाट शक्यता निर्माण झालीय.
'एफडीए'नं बदललेल्या भूमिकेची चर्चा - महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभागाचे सचिव धीरज कुमार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका परिपत्रकावरून अनेकांच्या भुवया उंचावल्यात. 'एफडीए'च्या धाडीत जप्त केलेला प्रतिबंधित माल नष्ट करण्याऐवजी पोलीस संरक्षणात परराज्यात सुरक्षित नेऊन पोहचवण्यास आमची हरकत नाही', अशी भूमिका घेतलीय. त्यानुसार हायकोर्टानं हा जप्त केलेला माल सोडून देण्याचे आदेशही जारी केलेत. मात्र, या प्रकारामुळे महाराष्ट्रात आता प्रतिबंधित तंबाखूजन्य उत्पादनं तयार करून ती इतर राज्यात विक्रीसाठी नेण्याचा मार्ग खुला झाल्याचे संकेत मिळालेत. याच मुद्द्याचा आधार घेत, आता राज्यातील गुटखा आणि सुगंधित तंबाखू उत्पादकांनी महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा गुटखानिर्मिती सुरू करण्याची रितसर अनुमती मागत हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यास सुरूवात केलीय.
मुंबई-पुण्यात 'एफडीए'ची मोठी कारवाई - आयुर्वेदीक हर्बल हुक्क्याच्या नावाखाली गुटखा आणि सुगंधित तंबाखू तयार केली जात असल्याची गुप्त माहिती एफडीएला डिसेंबर 2025 मध्ये मिळाली होती. त्यानुसार, भिवंडीतील हायस्ट्रीट इम्पेक्स एलएलपी आणि पुण्याच्या सोएक्स इंडिया प्रा. लिमिटेड या कंपन्यांवर एफडीएकडून छापेमारी करण्यात आली. भिवंडीतील दापोडे येथील 'मे. हायस्ट्रीट इम्पेक्स एलएलपी' या गोदामावर 30 डिसेंबर 2025 रोजी टाकलेल्या छाप्यात 19 कोटी 45 लाख रुपयांचा हुक्का साठा जप्त करण्यात आला होता. या छापेमारीत जप्त केलेल्या मालाचे नमुने शासकीय प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात आले. त्यानंतर त्या तपासणीत या उत्पादनात मोलासिस, सुकरोस, ग्लिसरीन आणि निकोटिनचे प्रमाण पॉझिटिव्ह आढळून आलं, जे मानवी आरोग्यास अत्यंत घातक आहे. त्यामुळे, सुगंधी द्रव्य वापर प्रतिबंधक कायद्यानुसार भिवंडीच्या गोदामातून माल जप्त करण्यात आला. या कारवाईचा धागा पकडून प्रशासनानं पुण्यातील एका मोठ्या कंपनीचा पर्दाफाश केला होता. 2 जानेवारी 2026 रोजी पुणे जिल्ह्यातील मावळ येथील टाकवेजवळ 'मे. सोएक्स इंडिया प्रा. लि.' या कंपनीवरील छाप्यात तर प्रशासनानं तब्बल 31 कोटी 67 लाख 22 हजार रुपये किमतीचा माल जप्त केला. ज्यात विविध फ्लेवर्सचे हुक्का, त्यासाठीचा कच्चा माल आणि निकोटीनचा साठा समाविष्ट होता. या कारवाईत पुण्यातील हे उत्पादन केंद्र सील करत या वादग्रस्त कंपनीतील वरिष्ठांना अटकही करण्यात आली. ज्यात अनिल कुमार चौहान (सहाय्यक व्यवस्थापक), असिफ फाजलानी (संचालक) आणि फैजल फाजलानी (संचालक) या आरोपींविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 3(5), 123, 223, 274, 275 आणि अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा 2006 च्या विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.
आरोपींची कोर्टात धाव - या कारवाईविरोधात या दोन्ही कंपन्यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेत, आपला जप्त केलेला माल सोडावा अशी मागणी केली होती. मात्र, प्रतिबंधित पदार्थांचा वापर सिद्ध झाल्यानं पुणे आणि भिवंडी येथील जप्त माल सोडण्यास कोर्टानं नकार देत अटकेतील आरोपींना जामीनही नाकारला. यानंतर, त्यांनी याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका करत आरोपींकडून दाखल गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली गेली. राज्य सरकारनं या याचिकांना जोरदार विरोध केल्यानं हायकोर्टानं सत्र न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत आरोपींचा गुन्हा रद्द करण्यास नकार देत जामीनही नाकारला. शिवाय जप्त केलेला मालही सोडण्यास नकार दिला. इथवर सारं काही कायद्याच्या चौकटीत एकदम फिट बसत होतं.
कुठंतरी चक्र फिरली आणि सारं चित्रच पालंटलं - त्यानंतर काही दिवसांनी कंपनीनं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. "आपल्यावर करण्यात आलेली कारवाई चुकीची असून, जप्त माल सोडण्यात यावा" अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून हायकोर्टाकडे केली गेली. या याचिकेवर हायकोर्टानं एफडीए आयुक्त श्रीधर डुबे-पाटील यांना पुन्हा यावर आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश जारी केले. त्यावर अन्न आणि औषध विभागाच्या आयुक्तांऐवजी सचिव धीरज कुमार यांनी न्यायालयात आपलं प्रतिज्ञापत्र दाखल करत, जप्त केलेला प्रतिबंधित माल नष्ट करण्याऐवजी पोलीस संरक्षणात दुसऱया राज्यात सुरक्षित पोहचवण्यास आमची हरकत नाही, अशी भूमिका घेतली. याची नोंद घेत हायकोर्टानं जप्त केलेला हा माल सोडण्याचे आदेश जारी केले.
हायकोर्टानं का दिले जप्त कलेला माल सोडण्याचे आदेश? - जप्त केलेला हा माल केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयानं परवाना दिलेल्या 100 टक्के निर्यात-केंद्रित युनिटचा भाग होता, ही बाब सुनावणी दरम्यान युक्तिवाद करताना कंपनीच्या वतीनं हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून देण्यात आली. या निर्यात केंद्रीत युनिट्सना परकीय व्यापार धोरण आणि सीमाशुल्क कायदा लागू होतो. त्यामुळे ती राज्याच्या अन्न सुरक्षा नियमांच्या कार्यकक्षेबाहेर येतात, असंही कंपनीकडून स्पष्ट करण्यात आलं. अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा केवळ आयात किंवा भारतात उत्पादित व विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंनाच लागू होतो. केवळ निर्यातीसाठी तयार केलेल्या उत्पादनांना तो लागूच होत नाही, याकडेही कोर्टाचं लक्ष वेधण्यात आलं. तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मालाची निर्यात वेळीच न झाल्यास शेकडो कोटी रुपयांचं आर्थिक नुकसान होऊन सरकारचाही मोठा महसूल बुडतो, अशी भीतीही कंपनीकडून व्यक्त करण्यात आली. ही उत्पादनं देशातील स्थानिक बाजारात विकली जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, जप्त केलेला माल कठोर देखरेखीखाली बाहेर पाठवता येऊ शकतो. त्यासाठी सीमाशुल्क अधिकारी कंटेनर सील करू शकतात, एफडीए अधिकारीही या प्रक्रियेत उपस्थित राहू शकतात, गरज वाटल्यास स्थानिक पातळीवर हा माल विकला जाणार नाही असं हमीपत्र देण्याची कंपनीची तयारी आहे, असंही कंपनीच्या वतीनं सुचवण्यात आलं. या सर्व बाबींची नोंद घेत न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठानं हा माल निर्यातीकरता सोडण्याचे आदेश जारी केलेत.
तंबाखू उत्पादकांकडून हायकोर्टात याचिका - आता महाराष्ट्रात ही प्रतिबंधित उत्पादनं तयार करून ती इतर राज्यात विक्रीसाठी नेता येणं शक्य आहे, असा आराखडा बांधत राज्यातील काही गुटखा आणि तंबाखूजन्य पदार्थ उत्पादकांनी महाराष्ट्रात अधिकृतपणे गुटखा निर्मितीची परवानगी मागत याचिका दाखल केल्यात. ज्याप्रमाणे केवळ एका कंपनीला सरकारनं सूट दिलीय, तशी सूट आम्हालाही महाराष्ट्रात गुटखा आणि सुगंधित तंबाखू तयार करून तो माल बाहेर घेऊन जाण्याची अनुमती द्यावी, अशी मागणी याचिकांतून करण्यात आली आहे. हायकोर्टानं या याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेतल्या असून, त्यावर येत्या 6 एप्रिल रोजी सुनावणी होणं अपेक्षित आहे.
हिरामण खोसकरांचा मुख्यमंत्र्यांना खोचक सवाल - "सचिव धीरज कुमार यांच्या या भूमिकेवर राजकीय वर्तुळातूनही सवाल उपस्थित करण्यात आलाय. प्रत्यक्षात राज्यात गुटखा निर्मिती, वाहतूक आणि वितरण यासर्वांवर प्रतिबंध असताना राज्य सरकारला विश्वासात न घेता परस्पर एखाद्या विभागाचा अधिकारी इतका मोठा धोरणात्मक निर्णय कसा घेऊ शकतो?" असा थेट सवाल करत इगतपुरीहून राष्ट्रवादीचे आमदार हिरामण खोसकर यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिलं. 'ई टीव्ही भारत'कडे हे पत्र उपलब्ध असून "आता राज्यातील महसूल वाढवायला राज्यात गुटखा निर्मिती सुरू करणार का?" असा उपरोधिक सवाल यातून विचारण्यात आलाय.
काही महिन्यांपूर्वी राज्यभरात सुरू होत्या कारवाया - अन्न सुरक्षा अधिकारी अस्मिता टोणपे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी कारवाईसाठी दिलेल्या आदेशानंतर प्रशासनानं आपली मोहीम अधिक तीव्र केलीय. प्रतिबंधित सुगंधी तंबाखू आणि हुक्का माफियांच्या विरोधात सुरू असलेली ही मोहीम केवळ भिवंडी आणि पुण्यापुरती मर्यादित नव्हती. महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश सीमेवरही प्रशासनानं सतर्कता दाखवत जळगाव, जामोद येथील तपासणी नाक्यावर वनविभागानं मध्यप्रदेशातून अवैधरित्या आणला जाणारा 75 लाख रुपये किमतीचा गुटखा आणि पान मसाल्याचा साठा यादरम्यान जप्त केला होता. महाराष्ट्र सरकारनं 16 जुलै 2025 रोजी काढलेल्या आदेशानुसार, मानवी आरोग्यास घातक ठरणारा सुगंधी गुटखा आणि तंबाखूजन्य हुक्का यावर पूर्णपणे बंदी आहे." मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी या कारवाईवर प्रतिक्रिया देताना स्पष्ट केलं होतं की, "राज्याच्या कानाकोपऱ्यात अशा कारवाया सुरूच राहतील आणि तरुणाईला व्यसनाधिनतेकडे ढकलणाऱ्या माफियांची पाळंमुळं उपटताना कुणाचीही हयगय केली जाणार नाही." मात्र, सध्या राजकीय चित्र अचानक बदलल्यामुळे या कारवायाही कुठेतरी कमी होताना दिसतायेत.
