शेतकरी आंदोलनावर हायकोर्टाचा वरवंटा! बच्चू कडू यांना महामार्ग मोकळा करण्याचे आदेश
हायकोर्टानं बच्चू कडू यांना रस्ता मोकळा करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावर न्यायालयाचा आदर राखून कडू यांनी पोलीस आयुक्तांना खरमरीत पत्र दिलं आहे.
Published : October 29, 2025 at 7:36 PM IST|
Updated : October 29, 2025 at 7:59 PM IST
नागपूर : बच्चू कडू यांना महामार्ग मोकळा करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयानं आदेश दिला आहे. त्यावर न्यायालयाच्या आदेशाचा पूर्णपणे आदर करत असून आपल्याला खुशाल अटक करुन जेलमध्ये टाकावं असं बच्चू कडू यांनी म्हटलंय. त्याचवेळी पहिली शेतकरी आत्महत्या झाली त्यावेळी कोर्टानं दखल घ्यायला पाहिजे होती, अशी झणझणीत प्रतिक्रिया कडू यांनी दिलीय. बच्चू कडू यांना महामार्ग मोकळा करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं दिलाय.
उच्च न्यायालयानं आदेश दिला असला तरी पुलाखाली अद्याप कोंडी कायम आहे. पोलीस कोर्ट ऑर्डर घेऊन आल्यानं बच्चू कडू यांचे कार्यकर्ते संतप्त झालेत. बच्चू कडू आंदोलनावर ठाम आहेत. त्यांनी आदेश मानू, मात्र पोलिसांनी तुरुंगात व्यवस्था करावी, तरच आम्ही इथून उठतो असं बच्चू कडू यांनी म्हटलंय. कोर्टाचा अवमान करायचा नाही, मात्र जेलमध्ये व्यवस्था करा असं त्यांचं म्हणणं आहे.
सरकार जर शिखंडीचा डाव खेळणार असेल तर सरकारच्या अंगावर कपडा शिल्लक राहणार नाही, असा इशारा यावेळी माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिलाय. न्यायालय म्हणजे ब्रह्मदेव नाही. न्यायव्यवस्था भरकटत चालली आहे का, याचा विचार करावा लागेल. न्यायमूर्ती लोया हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे असा टोला राजू शेट्टी यांनी लगावला. आम्ही सरेंडर व्हायला तयार आहे. तुमच्या ताब्यात येण्यास तयार आहे, कसं न्यायचं हे तुम्ही ठरवा. ५ वाजून ५८ मिनिटांनी आदेश आहाला मिळाला. रस्ता रिकामा करण्याची जबाबदारी तुमची आहे, असंही ते म्हणाले.
यावेळी नागपूर पोलीस आयुक्तांना आंदोलकांच्यावतीनं बच्चू कडू यांच्याकडून निवेदन देण्यात आलं. त्यात ते म्हणतात, "आम्ही न्यायालयाचा आदर करतो, आम्हाला शेतकरी हक्कांसाठी बोलण्याबद्दल गुन्हा नोंदवून अटक करावी व जेलमध्ये टाकावे आणि रस्ता मोकळा करून घ्यावा." बच्चू कडू निवेदनात पुढे सांगतात, "शेतकऱ्यांच्या जीवन हक्कांसाठी, जगण्याचे व जिवंत राहण्याचे प्रश्न घेऊन अन्ननिर्माता शेतकरी रस्त्यावर उतरला तर त्याची 'रस्ता अडविला' असे म्हणत माननीय उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन बेंचने स्वतःहून वृत्तपत्रे वाचून गंभीर दखल घेतली याबाबत न्यायालयाचे आभार."
31 वर्षांपूर्वी पहिली शेतकरी आत्महत्या झाली तेव्हा अशी स्वतःहून दखल एखाद्या कोर्टाने घ्यायला पाहिजे होती. शेतकऱ्यांनी कर्जापायी हैराण होऊन अनेक आत्महत्या केल्या त्या लाखो झाल्या तेव्हाही स्वतःहून दखल घ्यायला हवी होती. शेतकऱ्यांना मदत करणाऱ्या अपुऱ्या योजना असतात व बजेटरी तरतूद नसते तेव्हा कुणीतरी स्वतःहून दखल घ्यायला हवी होती. शहरातल्या लोकांच्या जीवनाला त्रास झाला की सगळे जागे होतात. शहरी लोक आणि शेतकरी लोक हा भेदभाव नसावा, ही विषमता नसावी. आम्ही न्यायालयाचा आदर करतो. त्यामुळे हे लेखी पत्र देऊन सांगू इच्छितो की पोलिसांनी रस्ता मोकळा करून घ्यावा. आम्ही शेतकरी आंदोलनातील सगळेजण सहकार्य करायला तयार आहोत. आमच्यावर गुन्हे नोंदवावे आणि आम्हाला पोलिसांनी त्वरित येथून त्यांच्या गाड्यांमधून जेलमध्ये घेऊन जावे. जर पोलीस गाड्यांची व्यवस्था नसेल तर आम्हाला पायी न्यावे पण गुन्हे नोंदवून जेलमध्ये न्यावे आणि रस्ता मोकळा करून घ्यावा. आमच्या या पत्रावर पोलिसांनी त्वरित लेखी उत्तर द्यावे आणि रस्त्यावरील आंदोलन संपवून, रस्ता मोकळा करून घ्यावा ही विनंती. - ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू
