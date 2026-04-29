फौजदारी खटल्यांत झालेल्या चुका 'मूक प्रेक्षक' बनून पाहता येणार नाहीत - हायकोर्ट

वर्ष 2016 मध्ये पुणे सत्र न्यायालयानं खुनाच्या खटल्यातून आरोपीला पुराव्यांअभावी दिलेलं निर्दोषत्व हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आलं असून, खटल्याची नव्यानं सुनावणी घेण्याचे आदेश जारी केलेत.

Published : April 29, 2026 at 9:37 AM IST

मुंबई : फौजदारी खटल्यांमध्ये सरकारी पक्षाकडून होणाऱ्या अक्षम्य चुकांकडे डोळेझाक करून कनिष्ठ न्यायालये 'मूक प्रेक्षक' बनून राहू शकत नाहीत, असे ताशेरे ओढत मुंबई उच्च न्यायालयानं वर्ष 2015 मधील एका खुनाच्या खटल्यात निर्दोष ठरवलेल्या आरोपीला दणका देत त्याचं निर्दोषत्व रद्द केलंय. तसेच पुणे सत्र न्यायालयानं दिलेला हा निकाल तर्कहीन असल्याचं अधोरेखित करत या प्रकरणाची नव्यानं फेरसुनावणी घेण्याचे आदेश जारी केलेत.

काय आहे प्रकरण? - एप्रिल 2015 मध्ये पुण्यात मोचन भोला नावाच्या एका तरुणाची हत्या करण्यात आली होती. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीनं मोचनवर चाकूने वार करून त्याची निर्घृण हत्या केली. पुढे जून 2016 मध्ये पुणे सत्र न्यायालयाने पुराव्याअभावी आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली. या निकालाला मोचनचे आई-वडील गीतू आणि अशोक मोचन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

हायकोर्टाचा निकाल काय? - सुनावणी अंती याबाबतचा आदेश देताना हायकोर्टानं पुणे सत्र न्यायालयाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केलेत. हायकोर्टानं आपल्या आदेशांत म्हटलंय की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेनं सत्र न्यायाधीशांना पुरेसे अधिकार दिलेले आहेत. जर सरकारी पक्ष पुरावे सादर करण्यात किंवा वैद्यकीय पुरावे आणण्यात हलगर्जीपणा करत असेल, तर न्यायाधीशांनी स्वतः त्या पुराव्यांची मागणी करणं आवश्यक आहे. या खटल्यात ज्या डॉक्टरांनी मृतकाचं शवविच्छेदन केलंय, त्यांची साक्षच नोंदवण्यात आली नाही. खुनाच्या खटल्यातील ही एक मोठी चूक असूनही पुणे सत्र न्यायालयानं त्याकडे साफ दुर्लक्ष केलंय. ​इतकेच काय तर तक्रारदार कोण आहे?, आणि एफआयआर कोणी नोंदवला?, यावरून सत्र न्यायालयानं विनाकारण गोंधळ घातल्याचं स्पष्ट होतंय. मुळात मुख्य साक्षीदारांची साक्ष न घेताच हा निकाल दिला गेलाय. त्यामुळे हा निकाल कायद्याला अनसरून म्हणता येणार नाही, असं अधोरेखित करत मुंबई उच्च न्यायालयानं पुणे सत्र न्यायालयानं या प्रकरणी साल 2016 मध्ये दिलेला निकाल रद्द करत हे प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी कनिष्ठ न्यायालयाकडे पाठवलंय. तसेच सर्व महत्त्वाचे साक्षीदार आणि विशेषतः वैद्यकीय पुराव्यांची पुन्हा तपासणी करून नव्यानं खटला घेत निकाल देण्याचे आदेश या निकालातून जारी केलेत.

