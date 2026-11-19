दाऊद इब्राहिमच्या इमारतीवरील तोडक कारवाईला हायकोर्टाची अंतरिम स्थगिती, पुढील सुनावणीपर्यंत परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयानं भेंडी बाजार परिसरातील जीर्ण 'मुसाफिरखाना' इमारत पाडण्याचे काम थांबविण्याचे अंतरिम आदेश दिले आहेत. ही इमारत फरार दाऊद इब्राहिमची वडिलोपार्जित मालमत्ता आहे.
Published : November 19, 2026 at 3:59 PM IST|
Updated : November 19, 2026 at 5:27 PM IST
मुंबई- दाऊद इब्राहिमच्या इमारतीवरील तोडक कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयानं अंतरिम स्थगिती दिली आहे. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबई महापालिकेकडून दुपारी 3:30 पर्यंत सुरू असलेलं काम तातडीनं थांबवण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. या प्रकरणावर पुढी सुनावणी सोमवारी दुपारी 3 वाजता होणार आहे.
दक्षिण मुंबईतील भेंडी बाजार परिसरातील पाकमोडीया स्ट्रीटवरील ‘हाजी इस्माईल हाजी हबीब मुसाफिरखाना’ या इमारतीवरील तोडक कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयानं अंतरिम स्थगिती दिली आहे. गुरूवार सकाळपासून मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात सुरू असलेली कारवाई अर्ध्या तासात थांबवण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं पालिकेच्या पथकाला तातडीनं जागा सोडण्याचे निर्देश दिले. तसेच सोमवारी होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत सदर जागेची परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेशही हायकोर्टानं मुंबई महापालिका प्रशासनाला दिलेत. दिलेल्या आदेशांची जागेवर असलेल्या महापालिका अधिकाऱ्यांना तातडीनं माहिती देण्याचे निर्देश हायकोर्टात उपस्थित महापालिकेच्या वकिलांना देण्यात आली.
महापालिकेच्या कारवाईविरोधात स्थानिकांची हायकोर्टात धाव - स्थानिक रहिवाशांनी तातडीनं हायकोर्टात धाव घेत कारवाईवर स्थगितीची मागणी केली होती. सकाळी तशी याचिका कोर्टापुढे तातडीच्या सुनावणीकरता सादर करण्यात आली. या याचिकेवर दुपारी 3 वाजता मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. तेव्हा या याचिकेवर पालिकेला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केली. याबाबत हायकोर्टानं 31 ऑगस्ट 2020 रोजी पाडकामाचे आदेश दिले होते. मात्र या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती असल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आलाय.
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