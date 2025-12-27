अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीला हायकोर्टाचा दिलासा, 'एआय'चा वापर करून तयार केलेला डीपफेक कंटेन्ट तत्काळ हटवण्याचे आदेश जारी
बॉलीवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीला उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. 'एआय'चा वापर करून तयार केलेला शिल्पाशी संबधित सर्व कंटेन्ट तत्काळ हटवण्याचे आदेश हायकोर्टानं जारी केले आहेत.
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (26 डिसेंबर) एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. या निर्णयानुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (AI) वापर करून तयार करण्यात आलेले बॉलीवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीशी संबंधित सर्व फोटो आणि व्हिडिओ ऑनलाईन प्लेटफॉर्मवरून तत्काळ हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.
वैयक्तिक हक्कांच्या रक्षणासाठी शिल्पाची हायकोर्टात धाव : वैयक्तिक हक्कांच्या रक्षणासाठी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत तिनं म्हटले आहे की, काहीजण व्यावसायिक आणि वैयक्तिक फायद्यासाठी तिच्या व्यक्तिमत्त्वाचा गैरवापर करत आहेत. त्यात तिचे बदनामीकारक मार्फ व्हिडिओ आणि फोटो ऑनलाइन प्रसिद्ध होण्यापासून रोखण्यासाठी हायकोर्टानं तत्काळ निर्देश द्यावेत, अशी विनंती तिनं केली आहे. या याचिकेवर सुट्टीकालीन कोर्टाचे न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या एकलपीठासमोर शुक्रवारी (26 डिसेंबर) सुनावणी झाली.
शिल्पा शेट्टीचा दावा काय? : शिल्पा शेट्टीतर्फे तिच्या वकील सना रईस खान यांनी याचिकेत कोर्टापुढे दावा केला की, शिल्पा शेट्टीने अनेक दशकांच्या मेहनतीतून प्रतिष्ठा निर्माण केली आहे. कोणतीही संस्था तिच्या पूर्वपरवानगीशिवाय तिचं नाव किंवा छायाचित्र वापरू शकत नाही. तिच्या प्रतिमेचा अनधिकृत व्यावसायिक वापर हा तिने कष्टपूर्वक कमवलेल्या प्रतिष्ठेवर थेट हल्ला आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. यामुळे शिल्पा शेट्टीच्या वैयक्तिक हक्कांचे संरक्षण तसेच व्यक्तीमत्वाचा गैरवापर रोखण्यासाठी न्यायालयाने तात्काळ निर्देश द्यावेत, अशी विनंती या याचिकेतून मुंबई उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.
हायकोर्टाचा निकाल काय? : न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांनी याचिकेतील प्रमुख मागणी मान्य करताना स्पष्ट केलं की, शिल्पा शेट्टी हे एक समाजिक क्षेत्रातील प्रसिद्ध व्यक्तीमत्व आहे. अशा पद्धतीनं जर त्यांच्या प्रतिमेचा गैरवापर होत असेल, तर ते फक्त शिल्पा शेट्टीसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण समाजासाठीही घातक आहे. त्यामुळे याचिकेतील इतर मुद्दे नियमित कोर्टापुढील सुनावणीत विचारात घेतले जातील. मात्र, याचिकेतील प्राथमिक मागणी तत्काळ पूर्ण होणं आवश्यक आहे. हायकोर्टानं संबंधित यंत्रणेला आदेश दिले की, संबंधित सर्व आक्षेपार्ह कंटेंट तत्काळ हटवण्याची कारवाई केली जावी. असे आदेश हायकोर्टाने शुक्रवारी जारी केले.
नेमकं प्रकरण काय? : शिल्पा शेट्टीच्या व्यक्तीमत्त्वाचा दुरुपयोग मॉर्फ व्हिडिओ आणि फोटोंच्या माध्यमातून केला जात आहे. हा प्रकार शिल्पा शेट्टीच्या प्रतिष्ठेवर थेट हल्ला असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. 2007 मध्ये 'बिग ब्रदर' या आंतरराष्ट्रीय शोमधील विजेती ठरलेल्या शिल्पा शेट्टीनं मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत 27 वेबसाइट्सची नावं नमूद केली आहेत. या वेबसाईट्सनं वेगवेगळ्या गोष्टींचा प्रचार करण्यासाठी शिल्पा शेट्टीच्या फोटोंचा बेकायदेशीर वापर केला आहे. त्याचप्रमाणे, तिचे मॉर्फ केलेले फोटो आणि बनावट व्हिडिओही वापरण्यात आले आहेत.
गेल्या काही काळापासून अनेक सेलिब्रिटींनी वैयक्तिक हक्कांच्या रक्षणासाठी अथवा प्रसिद्धी हक्कांच्या मुद्यावर न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावले आहेत. यात अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, ऐश्वर्या राय, ऋतिक रोशन, अनिल कपूर, जॅकी श्रॉफ, आशा भोसले, सुनील शेट्टी आणि इतर अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींचा समावेश आहे.
