बांगलादेशी घुसखोरांना दोन महिने रिमांडविना लॉकअपमध्ये डांबून ठेवणं चुकीचं, तत्काळ सुटका करण्याचे मुंबई हायकोर्टाचे आदेश
मुंबई पोलिसांनी 15 फेब्रुवारी रोजी मनखुर्द येथील लल्लूभाई कंपाऊंड परिसरातून बांगलादेशी घुसखोर असल्याच्या संशयावरून काही जणांना ताब्यात घेतलं होतं.
Published : April 14, 2026 at 7:15 PM IST
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण निर्णय देत भारतात बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांना पोलीस ठाण्यात बेकायदेशीररीत्या ठेवता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे. तसेच मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या तीन बांगलादेशी नागरिकांना तत्काळ मुक्त करण्याचे निर्देशदेखील न्यायालयानं दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण? : मुंबई पोलिसांनी 15 फेब्रुवारी रोजी दुपारी सुमारे 12:30 वाजता मनखुर्द येथील लल्लूभाई कंपाऊंड परिसरातून मोहम्मद अब्दुल आलीम, त्यांचा मुलगा इब्राहिम आणि आणखी एक व्यक्ती यांना बांगलादेशी घुसखोर असल्याच्या संशयावरून ताब्यात घेतलं होतं. मात्र, त्यांच्यावर कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आला नव्हता. तसेच अटकेनंतर त्यांना न्यायालयासमोर रिमांडसाठीही कधीही हजर करण्यात आलं नव्हतं. ते तिघंही फेब्रुवारीपासून पोलिसांच्या लॉकअपमध्येच होते. चुनाभट्टी पोलीस ठाण्यात चौकशी केल्यानंतरही कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे मोहम्मद अब्दुल आलीम यांची पत्नी सलमा यांनी वकील अश्रफ खान यांच्या मार्फत पती आणि मुलाच्या सुटकेसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
काय होती याचिका? : याचिकेत नमूद करण्यात आलं की, पोलिसांनी संबंधित तिघांना अधिकृत अटक दाखवलेली नाही, अटकेची कारणं लेखी स्वरूपात दिलेली नाहीत आणि न्यायालयाकडून रिमांडही घेतलेला नाही. त्यामुळे ही कारवाई बेकायदेशीर आणि मनमानी असल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच तिघांच्या तत्काळ सुटकेचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली होती.
हायकोर्टाचे निर्देश : मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान, कोणतीही औपचारिक अटक न दाखवता बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या व्यक्तींना पोलीस ठाण्याच्या लॉकअपमध्ये ठेवणं योग्य नसल्याचं स्पष्ट करत न्यायालयानं राज्य सरकारला फटकारलं. तसेच, संबंधित तिघांना पोलीस ठाण्याऐवजी डिटेंशन सेंटरमध्ये का ठेवलं गेलं नाही? असा सवालही न्यायालयानं उपस्थित केला. यावर राज्य सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील मनकुँवर देशमुख यांनी सांगितलं की, डिटेंशन सेंटरमध्ये जागा उपलब्ध नसल्याचं कळवण्यात आलं होतं.
राज्य सरकारची भूमिका : हायकोर्टाच्या निर्देशांनंतर सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला आश्वासन दिलं की, संबंधित तिघांची तत्काळ सुटका करण्यात येईल. मात्र, त्यानंतर त्यांच्यावर कायद्यानुसार आवश्यक ती पुढील कारवाई केली जाईल, असंही स्पष्ट करण्यात आलं. राज्य सरकारची ही भूमिका नोंदवून घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं ही याचिका निकाली काढली.