दीक्षित सोलंकी यांच्या मृतदेहाची डीएनए चाचणी करण्यास कोणतीही हरकत नाही, केंद्र सरकारची हायकोर्टात माहिती
मुंबईतील कालिना न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळेत मृतदेहाची डीएनए चाचणी घेतली जाईल, केंद्र सरकारतर्फे हायकोर्टाला आश्वासन
Published : April 7, 2026 at 6:42 PM IST
मुंबई : दीक्षित सोलंकी यांच्या मृतदेहाची डीएनए चाचणी करण्यास कोणतीही हरकत नसून केंद्र सरकारच्या देखरेखीखाली मुंबईतील कलिना येथील न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळेत ही चाचणी पार पडेल, असं आश्वासन मंगळवारी शिपिंग मंत्रालयानं मुंबई हायकोर्टाला दिलं. याची नोंद घेत हायकोर्टानं केंद्र सरकारला डीएनए चाचणीची प्रक्रिया तातडीनं पूर्ण करण्याचे निर्देश देत मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठानं सोलंकी कुटुंबीयांची यासंदर्भातील याचिका निकाली काढली.
हायकोर्टाचे निर्देश काय? : अमृतलाल सोलंकी यांच्या याचिकेवर उत्तर देताना केंद्र सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील रूई रॉड्रिक्स यांनी मंगळवारी हायकोर्टाला सांगितलं की, डीएनए चाचणीला आमची कोणतीही हरकत नाही. कुटुंबीयांनी जरी डीएनए चाचणी झाल्याशिवाय मुलाचा मृतदेह ताब्यात घेणार नाही, अशी भूमिका घेतली असली तरी, आमचा त्याला विरोध नाही. संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान मृतदेहाचा पूर्ण सन्मान राखला जाईल. सध्या माहीमच्या जॉन पिंटो इथं असलेल्या शवागृहातून पूर्ण काळजीनिशी मृतदेह हलवला जाईल. कुटुंबीयांच्या उपस्थितीत सर्व कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. देशातील मुख्य न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळा ही हैदराबाद इथं असली, तरी कुटुंबीयांच्या सोयीसाठी आम्ही अवशेष डीएनए चाचणीकरता मुंबईतील कलिना इथंच पाठवू. जर कुटुंबीयांना हवं तर ते देखील ही प्रक्रिया करून आम्हाला रिपोर्ट पाठवू शकतात. तर याला कुटुंबीयांतर्फे त्यांचे वकील सतीश तळेकर यांनी नकार देत, मृतदेहाच्या अवशेषांची डीएनए टेस्ट होईपर्यंत कुटुंबीय दूर राहिलेलेच बरे अशी भूमिका कोर्टापुढं मांडली. याची नोंद घेत हायकोर्टानं केंद्र सरकारला डीएनए चाचणीची प्रक्रिया तातडीनं पूर्ण करण्याचे निर्देश देत मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठानं ही याचिका मंगळवारी निकाली काढली.
इतका विलंब लागल्यामुळं कुटुंबीय साशंक : याप्रकरणी सोलंकी कुटुंबीयांनी गेल्याच आठवड्यात मुंबई हायकोर्टात मुलाचं पार्थिव मागत याचिका दाखल केल्यावर ही प्रक्रिया वेगानं पार पडली. ओमानजवळ इराणकडून झालेल्या हल्यात दीक्षित सोलंकी यांना आपला जीव गमवावा लागला. यानंतर दीक्षित सोलंकी यांचा मृतदेह 35 दिवसांनी भारतात दाखल झाला. 5 एप्रिलच्या मध्यरात्री मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कार्गो टर्मिनलवर दीक्षित सोलंकी यांचं पार्थिव दाखल झालं. शिपिंग मंत्रालय, वी.शिप्स. इंडिया प्रा. लि., तसंच दुबईस्थित भारतीय दूतावास आणि वाणिज्य दूतावास यांच्यावतीनं कुटुंबाला याची माहिती देण्यात आली. मात्र, पार्थिवाचे मुंबईत दाखल झाले अवशेष हे दीक्षित यांचेच आहेत का?, असा सवाल करत त्यांच्या कुटुंबीयांनी तो स्वीकारण्यास नकार दिला होता. तसंच कुटुंबीयांच्यावतीनं वकील सतीश तळेकर यांनी या प्रक्रियेसाठी इतका विलंब झाल्यानं सोलंकी कुटुंबीयांना काही प्रश्न पडल्याचं सांगितलं. मृतदेहाचे हे अवशेष दीक्षित सोलंकी यांचेच असल्याची खात्री करण्यासाठी त्याच्या डीएनए चाचणीची मागणी कुटुंबीयांनी केली असून, ती चाचणी झाल्याशिवाय हे अवशेष ताब्यात घेणार नसल्याचं कुटुंबीयांनी ठरवल्याचं तळेकर यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं होतं.
काय होती याचिका? : पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान 4 मार्च रोजी स्फोटकांनी भरलेली एक ड्रोन बोट ओमानजवळ एमटी एमकेडी व्योम या तेलवाहू जहाजावर आदळली होती. या हल्ल्यात बोटीवर खलाशी म्हणून असलेले 25 वर्षीय दीक्षितं सोलंकी यांनी आपला जीव गामावला. या घटनेला महिना उलटूनही मुलाचा मृतदेह अद्याप ताब्यात न मिळाल्यानं दीक्षित यांचे वडील अमृतलाल आणि बहीण मिताली यांनी आता हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेतून सोलंकी कुटुंबीयांनी न्यायालयाला विनंती केलीय की, मृत कुटुंबीयावर सन्मानानं अंत्यसंस्कार करणं हा प्रत्येकाचा मुलभूत अधिकार आहे. मात्र, प्रशासकीय दिरंगाईमुळं या प्रक्रियेत विलंब होत असल्यानं मुलाचा मृतदेह अद्यापही ताब्यात मिळालेला नाही. त्यामुळं हायकोर्टानं यात तातडीनं हस्तक्षेप करत केंद्र सरकारला योग्य ते निर्देश द्यावेत, अशी विनंती कुटुंबीयांनी हायकोर्टाकडे केली होती.
काय घडलीय घटना? : 4 मार्च रोजी इराणच्या क्षेपणास्त्रांनी जहाजावर हल्ला केल्यानंतर दीक्षित सोलंकी यांचा मृत्यू झाला. दीक्षित सोलंकी हे एमटी एमकेडी व्योम या तेलवाहू जहाजावर क्रू-मेंबर म्हणून काम करत होते. हे जहाज सुमारे 59,000 मेट्रिक टन पेट्रोल वाहून नेत होतं. मस्कतच्या किनाऱ्यापासून 52 नॉटिकल मैलांवर असताना झालेल्या ड्रोन हल्ल्यानंतर इंजिन रूममध्ये प्रचंड मोठी आग लागली. तेव्हा जीव वाचवण्यासाठी सर्वांनी समुद्रात उड्या टाकल्या. काही क्रू सदस्यांना वाचवण्यात बचाव दलाला यश आलं. मात्र, दीक्षित सोलंकी यांचा मृत्यू झाला. मस्कतमधील भारतीय दूतावासानं या घटनेची माहिती मुंबईत कांदिवली पोलिसांना दिली. दीक्षित सोलंकी यांचा मृतदेह त्यांच्या कुटुंबीयांना लवकरात लवकर मिळावा, यासाठी त्यांच्या वडिलांकडून राज्य आणि केंद्र सरकारला विनंती करण्यात आली. मात्र, त्यावर कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यानं या कुटुंबानं अखेर हायकोर्टाकडे दाद मागितली.
हेही वाचा :
- अशोक खरात प्रकरणात एसआयटीकडून शिर्डीतील प्रतिष्ठित व्यक्तींना नोटीस; माजी नगराध्यक्ष कैलास कोतेंनी काय दिली माहिती?
- मुंबईकरांसाठी नव्या मेट्रो मार्गिका सेवेचं आज होणार उद्घाटन; ठाण्यात पहिल्यांदाच धावणार मेट्रो
- जनगणना कामाला नकार देणं भोवलं; 'इतक्या' शिक्षकांनी मारली दांडी : महानगरपालिकेनं दिले गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश