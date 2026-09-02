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दिशा सालियन मृत्यू प्रकरण: तपास सीबीआयकडं वर्ग करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश

मुंबई उच्च न्यायालयानं सीबीआयकडं सोपवला आहे. या प्रकरणी सीबीआयनं रितसर गुन्हा नोंदवून तपास करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं केंद्रीय तपासयंत्रणेला दिलेत.

Disha Salian Death Case
दिशा सालियन मृत्यू प्रकरण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 2, 2026 at 12:41 PM IST

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Updated : September 2, 2026 at 12:53 PM IST

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मुंबई : दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाचा तपास मुंबई उच्च न्यायालयानं सीबीआयकडं सोपवला आहे. या प्रकरणी सीबीआयनं रितसर गुन्हा नोंदवून तपास करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं केंद्रीय तपासयंत्रणेला दिलेत. प्रकरण कोणतंही असो सबळ पुराव्यांशिवाय कुणालाही आरोपी ठरवू नये, असं महत्त्वपूर्ण विधान या निकाल वाचनात न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोंसले यांच्या खंडपीठानं अधोरिखित केलंय.

Disha Salian Death Case
दिशा सालियन मृत्यू प्रकरण (ETV Bharat)

मुंबई उच्च न्यायालयाचा काय आहे निर्णय : या प्रकरणात तपास अधिकारी म्हणून सीबीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल. हे अधिकारी याचिकाकर्त्याचा जबाब नोंदवतील आणि रितसर गुन्हा दाखल करतील. याचिकाकर्त्याच्या मुलीचा मृत्यू ज्या परिस्थितीत झालाय, त्याच्याशी संबंधित सर्व पैलूंचा तपास सीबीआय करेल. तपासादरम्यान गोळा केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे, एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध वाजवी संशय घेण्याजोगी पुरेशी कारणं आहेत असं तपास अधिकाऱ्याला वाटल्याशिवाय, त्या व्यक्तीला आरोपी मानलं जाणार नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं आपल्या आदेशात म्हटलंय. हा तपास 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023' च्या तरतुदींनुसार केला जाईल व गुन्हा घडल्याचं निष्पन्न झालं, तर सक्षम न्यायालयासमोर योग्य तो अहवाल सादर केला जाईल. तपासात कोणताही गुन्हा घडला नसल्याचं आढळून आलं, तर सक्षम न्यायालयासमोर योग्य ती 'समरी' (अंतिम अहवाल) सादर केली जाईल. मात्र, अशा परिस्थितीत, त्या अहवालाला आव्हान देणारी 'निषेध याचिका' दाखल करण्याचा अधिकार याचिकाकर्त्याला असेल, असंही मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. मालवणी पोलीस ठाण्यातील संबंधित अधिकारी सर्व आवश्यक कागदपत्रं आणि वस्तू सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्याकडं सुपूर्द करतील. तसेच, वर नमूद केलेल्या अटींनुसार ही याचिका निकाली काढण्यात येत आहे. याचिका निकाली काढल्यामुळे, त्याच्याशी संबंधित इतर सर्व अर्जही निकाली काढले जात आहेत, असंही मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. 28 ऑगस्ट रोजी राखून ठेवलेला निकाल मुंबई उच्च न्यायालयानं 2 सप्टेंबर रोजी जाहीर केला. निकाल जाहीर होताच कोर्टात उपस्थित दिशाचे वडील सतिश सालियन यांनी हात जोडून कोर्टाचे आभार मानले.

Disha Salian Death Case
दिशा सालियन मृत्यू प्रकरण (ETV Bharat)

'आज अशंत: न्याय मिळाला, आरोपींना अटक होईल तेव्हा समाधान', कुटुंबियांची भावना : या निकालानंतर 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी समाधान व्यक्त केलं. मात्र "जोपर्यंत खरे आरोपी जेलमध्ये जात नाहीत, तोपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही. वर्षभर ओरडून सांगतोय, पण मुंबई पोलिसांनी आमच्याकडं लक्ष दिलं नाही," अशी भावना सतीश सालियन यांनी व्यक्त केली. तर त्यांचे वकील नीलेश ओझा यांनी स्पष्ट केलं की, "आज न्यायाच्या प्रक्रियेला सुरूवात झाली. आदित्य ठाकरेंसह याप्रकरणातील इतर आरोपी ज्या दिवशी अटक होऊन शिक्षा होईल, तेव्हा न्याय होईल," अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी आपल्या याचिकेतून आरोप केलाय की, आपली मुलगी दिशानं आत्महत्या केलेली नसून तिच्यावर अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आलीय. आपली तक्रार पोलीस नोंदवून घेत नाहीत. राज्य सरकारनं आपली बाजू मांडताना कोर्टात स्पष्ट केलंय की, "मुंबई पोलिसांनी केलेल्या प्राथमिक तपासानुसार हे केवळ आत्महत्येचंच प्रकरण आहे." तर यात हस्तक्षेप याचिका दाखल केलेल्या आदित्य ठाकरेंच्यावतीनं आपल्याला यात राजकीय वैमनस्यातून गोवलं जात असल्याचा दावा केलाय.

मला केवळ राजकीय वैमनस्यातून गोवलं जातंय, आदित्य ठाकरेंचा दावा : आदित्य ठाकरेंच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील सुदीप पासबोला यांनी स्पष्ट केलं की, याप्रकणी आपल्याला केवळ यात राजकिय हेतूनं गोवण्यात आलंय. त्यामुळे यात आपल्याविरोधात कोणताही गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही. तसेच कुणाच्याही सांगण्यावरून यात कारवाई करण योग्य ठरणार नाही. रशीद खान पठाण यांनी तक्रार केली तेंव्हा सतीश सालियन यांच्यावतीनं कुठलीही तक्रार दिलेली नव्हती. केवळ ऐकीव माहितीच्या आधारे वाट्टेल तसे आरोप करणं हा यामागील मूळ हेतू दर्शवतो. केवळ राजकीय वैरातून सूड उगवण्यासाठीच हे आरोप करण्यात आलेत. दरम्यान याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान राणेंच्या नावाचा उल्लेख करण्यात आला. नारायण राणे, त्यांचे पुत्र नीतेश राणे यांनी केवळ राजकीय हेतूनं प्रेरित होत आपल्यावर आरोप केल्याचंही आदित्य ठाकरेंच्यावतीनं हायकोर्टात सांगण्यात आलं. आम्हाला याचिकाकर्त्यांबाबत पूर्ण सहानभूती आहे. त्यांच्या शंकेचं निरासन होऊन त्यांना त्यांची उत्तर मिळालीच पाहिजेत या मताचे आम्हीही आहोत. दिशाच्या वडिलांच्या बाबतीत पूर्ण संवेदना आहे पण त्यांच्या मुलीच्या मृत्यूवरून जे काही राजकारण सुरू आहे ते थांबायला हवं.

Last Updated : September 2, 2026 at 12:53 PM IST

TAGGED:

BOMBAY HIGH COURT ORDERS CBI PROBE
DISHA SALIAN DEATH
दिशा सालियन मृत्यू प्रकरण
मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश
DISHA SALIAN DEATH CASE

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