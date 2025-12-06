आगामी निवडणुकांबाबत केवळ मुख्य न्यायमूर्तींपुढेच सुनावणी होणार, प्रत्येक खंडपीठ वेगळा निवाडा देत असल्यानं गोंधळ - मुंबई उच्च न्यायालय

ETV Bharat / state

यापुढे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीशी संबंधित सर्व याचिकांवर एकाच खंडपीठात सुनावणी होणार असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीशी संबंधित सर्व याचिकांवर आता केवळ मुख्य न्यायमूर्तींपुढेच सुनावणी होईल, असं शुक्रवारी (5 डिसेंबर) जाहीर करण्यात आलं आहे. सध्या मुंबई, कोल्हापूर, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठांमध्ये या विषयावर स्वतंत्र सुनावणी सुरू असून, त्यापैकी प्रत्येक खंडपीठाकडून वेगवेगळे आदेश दिले जात आहेत. विशेष म्हणजे, याबद्दल माहिती असूनही वकिलांनी ती मुंबई उच्च न्यायालयास न कळवल्याने न्यायालयानं राज्य निवडणूक आयोगाच्या वकिलांची चांगलीच खरडपट्टी काढली.

"प्रत्येक खंडपीठ वेगवेगळे आदेश देत असताना तुम्ही याबाबत आम्हाला सविस्तर माहिती द्यायला हवी होती, मात्र तुम्ही ते केलं नाही," अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांनी वकिलांना जाब विचारला. तसेच, न्यायालयाने यापुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीशी संबंधित सर्व याचिकांवर एकाच खंडपीठात सुनावणी होईल, हेही स्पष्ट केलं.

काय आहे प्रकरण? : जिल्हा सत्र न्यायालयाने 17 नोव्हेंबर रोजी बारामती निवडणूक अधिकाऱ्यांना उमेदवारांचे नामांकन स्वीकारण्याचे आदेश दिले होते. मूळ नामांकनाची अंतिम मुदत 17 नोव्हेंबर दुपारी 3 वाजेपर्यंत होती. त्यादिवशी उमेदवार बारामती निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात उपस्थित होते, परंतु गर्दीमुळे त्यांना नामांकन अर्ज पूर्ण करण्यास वेळ मिळाला नाही. यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने 1 डिसेंबर रोजी बारामतीसह 24 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. सत्र न्यायालयाच्या या आदेशाला नंतर मुंबई उच्च न्यायालयात निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून आव्हान देण्यात आले.

उच्च न्यायालयाचे खडे बोल : शुक्रवारी राज्य सरकार, निवडणूक आयोग आणि बारामती निवडणूक अधिकाऱ्यांच्यावतीनं युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलांनी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर बारामतीमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीशी संबंधित तीन अपीलांची माहिती दिली. यावर हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत उपस्थित वकिलांना खडेबोल सुनावले.

2 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्रातील 70 हून अधिक याचिकांवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकार किंवा राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कोणत्याही वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली नाही की नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि कोल्हापूर खंडपीठदेखील या संबंधित बाबींवर सुनावणी करत आहेत. त्याच दिवशी या खंडपीठांनी महाराष्ट्रातील 264 नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या मतमोजणी प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती.

वकिलांनी आवश्यक माहिती न दिल्यामुळे हा प्रक्रियात्मक गोंधळ निर्माण झाला. यामुळे आता अशा सर्व याचिकांवर केवळ मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील प्रथम खंडपीठासमोरच सुनावणी घेतली जाईस, असं उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

