आंतररष्ट्रीय दत्तक प्रकरण कायद्याच्या कचाट्यात अडकवून पालकांची ससेहोलपट करणं योग्य नाही- हायकोर्ट
2023 मध्ये कायदेशीर दत्तक प्रक्रिया पूर्ण करूनही अद्याप 'अॅडॉप्शन व्हिसा' न मिळालेल्या भारतीय वंशाच्या ऑस्ट्रेलियन दाम्पत्याला हायकोर्टानं दिलासा दिला. वाचा, सविस्तर
Published : July 31, 2026 at 2:17 PM IST
मुंबई : नीट निकालाबाबत याचिका खंडपीठाने फेटाळल्या, 5 हजारांचा दंड आंतरराष्ट्रीय दत्तक प्रकरणाशी संबंधित एका खटल्यात मुंबई उच्च न्यायालयानं एक महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिलाय. दत्तक नियमांमधील कठोर तरतुदींचा अतिशय चुकीचा अर्थ लावून पालकांची ससेहोलपट करता येणार नाही. संवेदनशील प्रकरणात प्रशासनाच्या ताठर भूमिकेमुळे मूळ कायद्यातील आणि नियमांमधील हेतूच धोक्यात येतोय, असं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं नोंदविलेत. ऑस्ट्रेलियन नागरिकत्व असलेल्या दांपत्याच्या दत्तक प्रक्रियेला वेग देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयानं जारी केलेत.
काय आहे प्रकरण - मूळचे नवी मुंबईकर असलेलं सध्या ऑस्ट्रेलयातील व्हिक्टोरिया प्रांतात स्थायिक झालेल्या मनवतकर-वनेरे दाम्पत्यानं यांसंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. लग्नानंतर अपत्य होत नसल्यामुळे त्यांनी आपल्या एका जवळच्या नातेवाईकाच्या तिसऱ्या अपत्याला एप्रिल 2023 मध्ये हिंदू रितीरिवाजांनुसार दत्तक घेतलं. कायदेशीर कागदपत्रांनुसार त्या मुलीचं नाव बदलून तिचा पासपोर्टही काढण्यात आला. मात्र, मुलगी कायदेशीररित्या दत्तक घेतलेली असतानाही तिला ऑस्ट्रेलियात नेण्यासाठी तिचा 'अॅडॉप्शन व्हिसा' मिळवण्यात या दाम्पत्यासमोर मोठी तांत्रिक अडचण निर्माण झाली. याच पार्श्वभूमीवर या दाम्पत्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यांच्या याचिकेवर विद्यमान प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर 30 मार्च रोजी सुनावणी झाली होती. त्यावेळी हायकोर्टानं राखून ठेवलेला आपला निकाल गुरूवारी जाहीर केलाय.
हायकोर्टाचा निकाल काय - या सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांनी सर्व तांत्रिक अडचणींकडे कोर्टाचं लक्ष वेधून या दत्तक प्रक्रियेला जलद गती देण्याची विनंती कोर्टाकडे केली. त्यांची ही विनंती मान्य करत ऑस्ट्रेलियात स्थायिक झालेल्या भारतीय वंशाच्या याचिकाकर्ता दाम्पत्याला हिंदू दत्तक आणि निर्वाह कायदा, 1956 अंतर्गत घेतलेल्या दत्तक मुलीला कायदेशीर मान्यता मिळवून देण्यासाठी दिलासा दिला. तसेच अशा संवेदनशील प्रकरणांत नियमांचा अतिशय कठोर अर्थ लावून मुलांचे भविष्य आणि पालकांची ससेहोलपट करता येणार नाही, असंही हायकोर्टानं आपल्या निकालात अधोरेखित केलंय.
हायकोर्टानं सुमोटो अंतर्गत याप्रकरणी दाखल केली होती सुमोटो याचिका - आजच्या धकाधकीच्या जीवनात वंध्यत्व येणं ही फार सामान्य गोष्टी मानली जाते. त्यावरील उपचारांनंतरही बाळ होण्यात अडचणी येतात. या कारणास्तव अनेक दाम्पत्य हल्ली मूल दत्तक घेऊन त्यांचं पालकत्व स्वीकारतात. मात्र, ही कायदेशीर प्रक्रिया फार वेळखाऊ असून मूल दत्तक घेईपर्यंत जवळपास साडेतीन वर्षे इच्छुक पालकांना वाट पाहावी लागते. याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं याप्रकरणी 2025 मध्ये एक सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. याची कोर्टानं गंभीर दखल घेतली होती.
इच्छुक जोडप्यांची संख्या 55 हजारांच्या घरात- मूल दत्तक घेण्याच्या प्रक्रियेत पालकांना वर्षानुवर्षे वाट पहावी लागते. यासंदर्भातील अहवाल एका माध्यमात काही दिवसांपूर्वी प्रकाशित करण्यात आला होता. त्यात पालकांना वाट पाहण्याचा कालावधी हा सरासरी साडेतीन वर्षांवर पोहोचला असल्याची माहिती देण्यात आलीय. या वृत्ताची तातडीन दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं याप्रकरणी सूमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यात समोर आलेल्या माहितीनुसार देशात सध्या 3 हजार मूल दत्तक प्रक्रियेकरता उपलब्ध आहेत. त्यांना दत्तक घेण्यासाठी इच्छुक जोडप्यांची संख्या ही 55 हजारांच्या घरात आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया सर्व आवश्यक त्या बाबींची काटेकोरपणं अंमलबजावणी करूनच होत आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया संथपणं होत असल्याची माहिती त्यांनी सरकारी वकिलांनी हायकोर्टाला दिली होती. तसेच याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असल्यानं पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयानं यावर सुनावणी घेणं योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे ही याचिका मागे घेण्याचा सल्ला देण्यात आला. त्यानुसार ही याचिका हायकोर्टानं मागे घेतली होती.
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