'युरोपियन मानकांची पूर्तता करणारी परदेशी बनावटीची हेल्मेट सुरक्षित असतील असं नाही' - हायकोर्ट
उच्च न्यायालयानं भारतीय मानकांची पूर्तता न करणाऱ्या हेल्मेटचा साठा नष्ट करण्याचे आदेश दिलेत. तसेच चांगल्या दर्जाची हेल्मेट आवश्यक असल्याचं निकालात नमूद केलं आहे.
Published : August 11, 2026 at 7:40 AM IST
मुंबई : आयएसआय मानक ब्युरोच्या गुणवत्ता नियंत्रण आदेशानुसार मानकांची पूर्तता न करणारी हेल्मेट भारतीय बाजारात विकता येणार नाहीत, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High court) एका याचिकेवरील सुनावणीत स्पष्ट केलं. संबंधित हेल्मेटचा सारा साठा नष्ट करा, असे उच्च न्यायालयानं नुकतेच आदेश दिलेत.
संबंधित हेल्मेट 1 जून 2021 पूर्वी आयात केलेली असली तरी त्यांची विक्री करण्यासाठी आता परवानगी देता येणार नाही. सारी जप्त केलेली हेल्मेट याचिकाकर्त्याला परत करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं परवानगी दिली आहे. असे असले तरी त्यांची योग्य विल्हेवाट लावण्याची स्पष्ट ताकीदही हायकोर्टानं आपल्या आदेशातून दिलीय.
काय आहे प्रकरण - याचिकाकर्ता कंपनी विदेशातून मोटारसायकल रायडिंगचे सुरक्षा साहित्य आणि हेल्मेट भारतात आयात करते. मात्र, त्यांनी आयात केलेली हेल्मेट्स जप्त करण्यात येऊन त्यांच्यावर प्रशासनाकडून फौजदारी खटला दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर जप्त केलेली सारी हेल्मेट परत करावीत. तसेच फौजदारी कारवाईही रद्द करावी, अशी मागणी करत या कंपनीनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
हायकोर्टाचे काय आहेत निर्देश - कंपनीच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी कंपनीनं आयात केलेली हेल्मेट्स ही युरोपियन सुरक्षा मानकांचं पालन करणारी असल्याचा युक्तीवाद केला. तसेच ती भारतीय मानकांपेक्षा अधिक कठोर आहेत, असा युक्तिवाद कंपनीतर्फे हायकोर्टात करण्यात आला. संबंधित हेल्मेट 1 जून 2021 पूर्वी भारतात आयात करण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांना नव्यानं लावण्यात आलेला गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू होत नाही, असा दावा कंपनीतर्फे करण्यात आला. त्यामुळे त्या आदेशाचा पूर्वलक्षी प्रभावानं वापर करून कारवाई करता येणार नाही, अशी भूमिका कंपनीकडून घेण्यात आली. मात्र, हायकोर्टानं हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
दुखापत होऊ न देणे हा कायद्याचा उद्देश- बी.आय.एस कायदा, 2016 अंतर्गत कलम 16 मध्ये समाविष्ट असलेल्या वस्तूंचे आवश्यक मानक चिन्हाशिवाय उत्पादन, आयात, वितरण, विक्री, साठवणूक किंवा विक्रीसाठी प्रदर्शन करण्यास कायद्यानं मनाई असल्याचं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. तसेच गुणवत्ता नियंत्रण आदेशाचा उद्देश दुचाकीस्वाराच्या अपघाताच्या परिस्थितीत मृत्यूचा धोका कमी करणे आणि डोक्याला गंभीर दुखापत होऊ न देणे हा असल्याचं हायकोर्टानं निरीक्षणात म्हटलं आहे.
दरम्यान, काही लोक हेल्मेट न घालता बेफिकिरी दाखवितात. हेल्मेट नसल्यानं अनेकदा दुचाकीस्वार अपघातांना बळी पडतात. चांगल्या दर्जाची हेल्मेट घालावीत यासाठी केंद्र सरकारचे कडक नियम आहेत.
'गुणवत्ता नियंत्रण आदेश' लागू- ग्राहक व्यवहार विभाग आणि 'ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स' (BIS) यांनी रस्ते सुरक्षेसाठी संपूर्ण भारतात निकृष्ट दर्जाच्या हेल्मेटची विक्री रोखण्यासाठी कडक नियम लागू केले आहेत. केवळ सुरक्षा मानकांची पूर्तता करणाऱ्या आणि BIS-प्रमाणित हेल्मेट्सचा वापर करण्याचे सरकारकडून आवाहन करण्यात आलं आहे. अलीकडील तपासणी मोहिमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निकृष्ट दर्जाची हेल्मेट्स आढळून आली आहेत. 'मोटर वाहन कायदा, 1988 ' अन्वये हेल्मेट घालणं अनिवार्य आहे. मात्र, अपघाताच्या वेळी त्याची परिणामकारकता हेल्मेटच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असते. निकृष्ट दर्जाची हेल्मेट्स सुरक्षिततेशी तडजोड करत असल्यानं ते दुचाकीस्वारांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरतात. त्यामुळे 2021 पासून 'गुणवत्ता नियंत्रण आदेश' (Quality Control Order) लागू करण्यात आला आहे; यानुसार सर्व दुचाकीस्वारांसाठी BIS मानकांनुसार (IS 4151:2015) प्रमाणित आणि ISI-चिन्हांकित हेल्मेट्स वापरणे अनिवार्य आहे.
- हेल्मेटची गुणवत्ता कशी ओळखावी- BIS ने 'BIS Care' ॲप आणि BIS पोर्टलवरसुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे संबंधित हेल्मेट कंपनीकडे वैध परवाना आहे की नाही हे तपासणं शक्य आहे. वापरकर्ते 'BIS Care' ॲपद्वारे तक्रारी देखील नोंदवू शकतात.
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