ETV Bharat / state

मोठ्या आकाराच्या पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाकरिता हायकोर्टाकडून तात्पुरती परवानगी; अंतिम निकाल राखीव

मूर्ती विसर्जनासाठी हायकोर्टाचे अंतिम आदेश येईपर्यंत 24 जुलै 2025 चे आदेश कायम राहणार आहेत. त्यामुळे 6 फुटांवरील मूर्ती नैसर्गिक जलस्त्रोतात विसर्जनास परवागी मिळाली आहे.

Bombay high court
संग्रहित-मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 20, 2026 at 3:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : प्लास्टर ऑफ पॅरिसनं (पीओपी) तयार केलेल्या मोठ्या मूर्ती गेल्यावर्षीप्रमाणेच यंदाही नदी, तलाव आणि समुद्रासारख्या नैसर्गिक स्त्रोतात विसर्जन करण्याची परवानगी तूर्तास कायम राहील, असं गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. त्यामुळे 6 फुटांवरील गणेशमूर्तींबाबतच्या विसर्जनाबाबतचा अंतिम निकाल येईपर्यंत 24 जुलै 2025 रोजी हायकोर्टानं दिलेले निर्देश कायम राहणार आहेत. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या तोंडावर हायकोर्टाकडून मिळालेल्या या स्पष्टीकरणामुळे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना मोठा दिलासा मिळालाय.

काय आहे 24 जुलै 2025 चा आदेश?- 24 जुलै 2025 च्या अंतरिम आदेशाद्वारे हायकोर्टानं सहा फुटांवरील पीओपी मूर्तींचं नैसर्गिक जलप्रवाहांत विसर्जन करण्यास 31 मार्च 2026 पर्यंत परवानगी दिली होती. हाच निकाल हायकोर्टाचे अंतिम आदेश देईपर्यंत कायम राहणार आहे. त्यामुळे सहा फुटांच्यावरील पीओपी मूर्तींचं विसर्जन नैसर्गिक जलप्रवाहात करण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. मात्र, सहा फुटांखालील सर्व पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावातच करणं यंदाही बंधनकारक असणार आहे.

राज्य सरकारला का मागावं लागलं स्ष्टीकरण ?- मूर्ती विसर्जनाबाबत 14 ऑगस्ट रोजीचा निकाल राखून ठेवताना, अंतिम निकाल येईपर्यंत 9 जून 2025 रोजीचा अंतरिम आदेश लागू राहील, असं न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलं होतं. 9 जून 2025 च्या आदेशानुसार हायकोर्टानं पीओपी मूर्तींच्या निर्मिती आणि विक्रीला परवानगी देताना त्यांचं विसर्जन नैसर्गिक जलप्रवाहात करता येणार नाही, असं म्हटलेलं होतं. त्यामुळे सध्याच्या याचिकेवर अंतरिम निकाल येईपर्यंत जर हा आदेश लागू राहीला, तर यंदाच्या उत्सवाबाबत सार्वजनिक गणशोत्सव मंडळांमध्ये संभ्रम आहे. 14 सप्टेंबरपासून राज्यभरात गणेशोत्सवाला सुरूवात होईल. त्यामुळे जर त्यापूर्वी हायकोर्टाचा अंतिम निकाल आला नाही तर मोठ्य पीओपी मूर्तीच्या विसर्जनाचं काय? असा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे यावर अंतिम निकाल येईपर्यंत, सहा फुटांवरील पीओपी मूर्तींचे नैसर्गिक जलप्रवाहांत विसर्जन करण्यास 24 जुलै 2025 च्या निर्देशांनसार परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी करत राज्य सरकारतर्फे राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी बुधवारी अर्ज करून याबाबत स्पष्टीकरण देण्याची हायकोर्टाला विनंती केली होती. त्यानुसर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठानं गुरूवारी सार्वजनिक गणेशोत्सवांना दिलासा देणारं स्पष्टीकरण दिलेलं आहे.

काय आहे प्रकरण? - गणेशोत्सव अवघ्या महिन्याभरावर येऊन ठेपलाय. तरीही पीओपी मूर्तींचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण करत हायकोर्टानं आपला अंतिम निकाल राखून ठेवलाय. पीओपीपासून बनविलेल्या मोठ्या गणेशमूर्तींचं समुद्र, नद्या आणि तलावांसारख्या नैसर्गिक जलाशयांमध्ये विसर्जन करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात यावी. तसेच सीपीसीबीच्या बदलत्या मार्गदर्शक तत्वांविरोधात ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी हायकोर्टात वकील रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत याचिका दाखल केलीय. तसेच विविध पीओपी मूर्तिकार संघटनांनी, अखिल सार्वजनिक उत्सव समितीनंही या याचिकेच्या विरोधात हायकोर्टात दाद मागितलीय. या याचिकांवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पूर्ण झाली असून न्यायालयानं अंतिम निकाल राखून ठेवलाय.

TAGGED:

GANESH FESTIVAL 2026
BOMBAY HC ON POP BAN
IMMERSION OF IDOLS RULE HC ORDER
गणेश मूर्ती विसर्जन नियम कायदा
BOMBAY HIGH COURT NEWS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.