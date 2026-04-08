संशयित आरोपीच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी 8 रेल्वे पोलिसांवर चालणार खटला; निकालात हायकोर्टाचे कठोर ताशेरे
कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात रेल्वेच्या 8 पोलीस अधिकाऱ्यांवर हत्येचा गुन्हा दाखल करण्याचे उच्च न्यायालयानं आदेश दिलेत. तपशील जाहीर केल्यास पोलिसांची प्रतिमा मलिन होईल, असे ताशेरे ओढलेत.
Published : April 8, 2026 at 7:57 AM IST
मुंबई : बहुचर्चित ॲग्नेलो वालदारिस कोठडी मृत्यू प्रकरणात आरोपी असलेल्या रेल्वे पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. याप्रकरणी वडाळा रेल्वे पोलीस ठाण्यातील संबंधित आठ अधिकाऱ्यांविरोधात खुनाचा खटला चालवण्याचे सीबीआय न्यायालयानं 2022 मध्ये दिलेले निर्देश मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं कायम ठेवलेत.
मुंबई उच्च न्यायालयानं काय दिलाय निकाल (Mumbai High court news) - वडाळा रेल्वे पोलिसांच्या तावडीतून निसटून पळून जाताना ॲग्नेलो वालदरिस या तरुणाचा लोकल खाली येऊन दुर्दैवी मृत्यू झाल्याचा दावा पोलिसांकडून करण्यात आला होता. मात्र, याप्रकरणी आरोपीच्या वडिलांनी मुलाकरता न्यायालयीन लढा सुरू ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयात हे प्रकरण लावून धरलंय. याप्रकरणी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठानं 32 पानी निकालात रेल्वे पोलिसांच्या विरोधात निकाल दिलाय.
निकालातून पोलिसांवर कठोर ताशेरे - पोलीस ठाण्यात आरोपीवर पोलिसांकडूनच लैंगिक अत्याचार झालाय, याची कल्पनाच केली जाऊ शकत नाही. हा अत्याचार इतका क्रूर होता की पोलिसांची प्रतिमा मलिन होईल. त्यामुळे या निकालपत्रात तो तपशील आम्ही नमूद करू इच्छित जात नाही. कदाचित पोलिसांनी कोठडीत केलेल्या अत्याचारामुळेच ॲग्नेलोनं पळून जाण्याचा प्रयत्न केला असेल. या प्रयत्नात त्याचा मृत्यू झाला असावा, अशी शक्यताही मुंबई उच्च न्यायालयानं या निकालात नमूद केलीय. "मृत व्यक्ती न्यायासाठी आक्रोश करू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याकरता तसं करणं हे त्यांच्यामागे जिवंत असलेल्यांचं कर्तव्य आहे", हे जगप्रसिद्ध लेखिका लोइस मॅकमास्टर बुजोल्ड यांचं हे प्रसिद्ध वाक्य आहे. हे उदाहरण मृत व्यक्तींसाठी न्याय, उत्तरदायित्व आणि सन्मान मिळवण्याच्या जिवंतांच्या नैतिक जबाबदारीवर जोर देते. या निकालपत्रात याची आठवण करुन द्यावी लागतेय. कारण, अग्नेलोचा मृत्यू ही हत्या होता की अपघात यावरून वादाला वाव आहे, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात अधोरेखित केलंय.
कोण आहेत हे आरोपी पोलीस अधिकारी - या प्रकरणी वडाळा रेल्वे पोलीस ठाण्यातील तत्कालीन वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक जितेंद्र राठोड, सहायक पोलीस निरीक्षक अर्चना पुजारी (तपास अधिकारी), पोलीस उप निरीक्षक शत्रुघ्न तोंडसे, हेड कॅान्स्टेबल सुरेश माने, पोलीस कॅान्स्टेबल रवींद्र माने, पोलीस कॅान्सेटबल विकास सुर्यवंशी, पोलीस कॅान्स्टेबल सत्यजित कांबळे आणि पोलीस कॅान्स्टेबल तुषार खैरनार यांच्या विरोधात आता हत्येचा खटला चालणार आहे.
काय आहे प्रकरण - 4 एप्रिल 2014 रोजी ॲग्नेलो वल्दारिस (25) या तरुणाला मोबाईल चोरीच्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आली होती. मात्र, पोलीस कोठडीत असताना त्याचा संशयास्पद मृत्यू झाला. दंडाधिकारी न्यायालयात रिमांडसाठी नेत असताना त्यानं पोलिसांच्या तावडीतून निसटण्याचा प्रयत्न केला. या प्रयत्नात तो उलट्या बाजूनं भरधाव जात असलेल्या लोकलला धडकला. यातच त्याचा मृत्यू झाला, असा दावा पोलिसांकडून करण्यात आला होता. मात्र, हा दावा खोटा असून वल्दारीसची पोलीस कोठडीत प्रचंड मानसिक आणि शारीरिक छळवणूक केली, असा आरोप त्याच्या कुटुंबीयांकडून करण्यात आला. अग्नेलोच्या वडिलांनी न्यायालयात पोलिसांविरोधात याचिका दाखल करून दोषी पोलिसांविरोधात भादंवि कलम 302 नुसार गुन्हा दाखल करून नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली. जीआरपीशी संलग्न संबंधित कर्मचार्यांविरुद्ध याप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्यात आला. हे प्रकरण केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे हस्तांतरित करण्याची वल्दारिस कुटुंबानं मागणी केली. त्याची दखल घेत उच्च न्यायालयानं हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग केलं.
सीबीआय कोर्टाचा निकाल मुंबई हायकोर्टाकडून कायम - यावर सुनावणी पूर्ण करत सीबीआय न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश जयश्री आर. पुलाटे यांनी 17 सप्टेंबर 2022 रोजी या प्रकरणातील आठही आरोपी पोलिसांविरोधात भादंवि कलम 302 नुसार गुन्हा दाखल करून हत्येचा आरोप निश्चित करण्यात यावेत, असे आदेश दिले. तसेच वल्दारिसच्या कुटुंबीयांची याचिका मंजूर केली होती. याप्रकरणी साक्षीदारांनी नोंदवलेले जबाब, ॲग्नेलोचा शवविच्छेदन अहवाल, स्टेशन डायरीतील नोंदी आणि गुन्ह्याचा पंचनामा इत्यादी संपूर्ण सामग्रीच्या आधारावर आयपीसी कलम 302 (हत्या), 295(अ) (जाणूनबुजून कृत्य करून धार्मिक भावना दुखावणे) अंतर्गत आरोप निश्चित केले जाऊ शकतात, असं प्रथमदर्शनी पुराव्यावरून सिद्ध होत असल्याचं कोर्टानं निकालात स्पष्ट केलं होतं. या निकालाला आरोपी पोलिसांनी 2022 मध्ये पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयानं आव्हान दिलं होतं.
हेही वाचा-