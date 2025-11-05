ETV Bharat / state

एमसीएला हायकोर्टाचा धक्का; तूर्तास पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर न करण्याचे आदेश

मुंबई क्रिकेट असोसिएशन निवडणुकीतील पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करू नका, असे मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी आदेश दिलेत. मुंबई उच्च न्यायालय गुरुवारी पुन्हा सुनावणी घेणार आहे.

Bombay high court
वानखेडे स्टेडियम (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 5, 2025 at 7:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : बहुचर्चित एमसीए (मुंबई क्रिकेट असोसिएशन) निवडणुकीचा वाद आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचलाय. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीतील अंतिम उमेदवार यादीवर आक्षेप घेत एमसीएच्या काही सदस्यांनी या यादीला हायकोर्टात आव्हान दिलंय. या याचिकेवर मंगळवारी प्राथमिक सुनावणी घेण्य़ात आली. तूर्तास पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करू नका, असे आदेश हायकोर्टानं जारी केले आहेत.



काय आहे प्रकरण - मुंबई क्रिकेट असोसिएशनची निवडणूक जाहीर झाली आहे. इच्छुक उमेदवारांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे आपले उमेदवारी अर्जही दाखल केलेत. मात्र, या निवडणुकीसाठी 24 ऑक्टोबर रोजी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी जाहीर केलेल्या अंतिम उमेदवार यादीवर एमसीएचे जुने सदस्य श्रीपाद हळबे आणि अन्य काही जणांनी आक्षेप घेत आपल्या हरकती नोंदवल्या होत्या आहेत. मात्र, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी कोणतीही कारणे न देता त्यांच्या हरकती फेटाळून लावल्या आहेत. 24 ऑक्टोबर रोजी थेट अंतिम उमेदवार यादी जाहीर केल्याचा आरोप करत हळबे आणि इतरांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय.



एमसीच्या निवडणुकीतील निवडणूक अधिकाऱ्यांनी कोणत्या आधारावर आपल्या हरकती फेटाळल्या, त्याची कारणे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिलेली नाहीत. ती कारणे सविस्तरपणे देण्याचे आदेश हायकोर्टानं निवडणूक अधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आलीय. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवार सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयानं एमसीए कार्यकारणी निवडणुकीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करण्याबाबत कोणतीही घाई न करता तूर्तास परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश एमसीएच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिलेत. तसेच 6 नोव्हेंबर रोजी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणूक कार्यक्रमाबाबत विचार केला जाईल, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय. मुंबई उच्च न्यायालयानं याचिकेवर गुरुवारी पुन्हा सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलंय.

गतवर्षी निवडणुकीत काय होती स्थिती? मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष अमोल काळे यांचं 10 जून 2024 रोजी निधन झाल्यानंतर रिक्त झालेल्या जागेवर 23 जुलैला अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली होती. अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत एमसीएचे सचिव अजिंक्य नाईक, आमदार प्रताप सरनाईक यांचे सुपुत्र विहंग सरनाईक आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले या रिंगणात उतरले होते. काँग्रेस नेते भूषण पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी आपला अर्ज मागं घेतल्यानं सचिव अजिंक्य नाईक आणि उपाध्यक्ष संजय नाईक यांच्यात थेट लढत झाली होती. अजिंक्य नाईक यांना 221 मतं तर संजय नाईक यांना 114 मतं मिळाली. या निवडणुकीत 377 मतदारांपैकी 335 जणांनी मतदान केलं, तर 42 मतदार अनुपस्थित राहिले होते. अजिंक्य नाईक यांनी मोठा विजय मिळवत संजय नाईकांचा 107 मतांनी दारुण पराभव केला. अजिंक्य नाईक यांच्या रुपानं मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला सर्वात तरुण अध्यक्ष मिळाला. तर संजय नाईक यांच्या पराभवामुळं भाजपा नेते आशिष शेलार यांना धक्का बसला होता. अजिंक्य नाईक 2015 पासून एमसीएसोबत काम करत आहेत. यापूर्वी त्यांनी मार्केटिंग कमिटीमध्येल अपेक्स कौन्सिल सदस्य, सचिव आणि त्यानंतर अध्यक्षपदाची जबाबदारी पार पाडली आहे.

हेही वाचा-

TAGGED:

MCA ELECTIONS DISPUTE
BOMBAY HIGH COURT ON MCA
SHRIPAD HALBE PLEA IN HIGH COURT
मुंबई क्रिकेट असोसिएशन निवडणूक
BOMBAY HIGH COURT NEWS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.