रस्ते अपघातात जीव गमावलेल्या तरुणाच्या कुटुंबीयांना हायकोर्टाचा दिलासा, वाढीव मदत देण्याचे आदेश

भविष्यातील अपेक्षित उत्पन्न व कुटुंबाचा वाढीव खर्च याचा हिशेब करुन नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी कुटुंबीयांनी कोर्टाकडे केली होती.

Bombay high court
मुंबई हायकोर्ट (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 31, 2025 at 3:06 PM IST

2 Min Read
मुंबई : रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या तरुणाचं उत्पन्न भविष्यात किती असेल? या आधारावर मुंबई हायकोर्टानं एका पीडित कुटुंबाला नुकसान भरपाईची रक्कम वाढवून मोठा दिलासा दिलाय.

काय आहे प्रकरण? : गणेश वाघ या 24 वर्षीय वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या तरुणाचा 2015 मध्ये एका रस्ते अपघातात मृत्यू झाला. 25 फेब्रुवारी 2015 रोजी सिल्लोड - छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर सायंकाळी सातच्या सुमारास गणेश याच्या बाईकला एसटीनं जोरदार धडक दिली होती. हा अपघात इतकी जोरदार होती की, त्यात गणेशचा जागीच मृत्यू झाला. या दुर्घटनेनंतर वाघ कुटुंबीयांनी एसटी प्रशासनाकडे नुकसान भरपाईसाठी अर्ज केला होता. अपघात दावा प्राधिकरणानं हा अर्ज मंजूर करत 54 लाख रूपयांची नुकसानभरपाई मंजूर केली. मात्र, याविरोधात राज्य परिवहन महामंडळानं अपील करत याचिका दाखल केली. तर नुकसानभरपाईच्या रक्कमेत वाढ करुन मिळावी, यासाठी वाघ कुटुंबीयांनीही हायकोर्टात स्वतंत्र याचिका दाखल केली होती.

हायकोर्टाचं निरिक्षण : या दोन्ही याचिकांवर मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांच्या एकलपीठापुढं एकत्रित सुनावणी झाली. प्राधिकरणानं गणेशचं दरमहा उत्पन्न 35 हजार रुपये असेल, असं ग्राह्य धरून नुकसानभरपाई दिली. मात्र तसं न करता वाघचं उत्पन्न दरमहा 50 हजार रुपये पकडणं अपेक्षित होतं, त्यानुसार कुटुंबीयांना वाढीव नुकसानभरपाईची रक्कम मिळायला हवी, असं निरीक्षण हायकोर्टानं आपल्या निकालात म्हटलंय. भविष्यातील उत्पन्नाचा अंदाज बांधून नुकसानभरपाई देता येत नाही, असा दावा राज्य परिवहन महामंडळानं केला होता. मात्र हा दावा अमान्य करत अपघात दावा प्राधिकरणानं या कुटुंबाला 54 लाखांची भरपाई मंजूर केलीय. मात्र न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांनी रकमेत 21 लाखांची वाढ करत 75 लाख रूपये मृत व्यक्तीच भविष्यातील उत्पन्न लक्षात घेत कुटुंबाला नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश राज्य परिवहन महामंळाला दिलेत.

मित्राच्या उत्पन्नाचा कुटुंबीयांकडून उल्लेख : वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या शेवटच्या वर्षाला असताना गणेशचा अपघाती मृत्यू झाला. याप्रकरणी नुकसानभरपाई मागत अपघात दावा प्राधिकरणासमोर कुटुबीयांनी त्याच्या मित्राचा उत्पन्नाचा सध्याचा तपशील कोर्टात सादर केला होता. हा मित्र शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर वैद्यकीय अधिकारी म्हणून सेवेत रुजू झाला आहे. त्याचं सध्याचं उत्पन्न दरमहा 54 हजार इतकं आहे. त्यानुसार गणेशचं भविष्यातील अपेक्षित उत्पन्न व कुटुंबाचा वाढीव खर्च याचा हिशेब करुन नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी कुटुंबीयांनी कोर्टाकडे केली होती. जी हायकोर्टानं मान्य करत पीडित कुटुंबीयांना वाढीव मदत देण्याचे आदेश जारी केलेत.

