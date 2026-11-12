सज्ञान मुलीला जोडीदार निवडण्याचा पूर्ण अधिकार; धारावीतील हिंदू-मुस्लिम नवदांपत्याला संरक्षण देण्याचे हायकोर्टाचे मुंबई पोलिसांना आदेश
सज्ञान व्यक्तीला धर्म किंवा जातीचा विचार न करता स्वतःचा जीवनसाथी निवडण्याचा पूर्ण घटनात्मक अधिकार असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
Published : November 12, 2026 at 10:45 AM IST
मुंबई : सज्ञान मुलीला जोडीदार निवडण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे. कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता स्वतःचा निर्णय घेण्याचं तिला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयानं मुस्लिम मुलासोबत विवाह करणाऱ्या हिंदू मुलीच्या मागणीवर मुंबई पोलिसांना कायदेशीर पावलं उचलण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.
न्यायालयाचे निर्देश काय?
मुस्लिम मुलासोबत विवाह केल्यामुळे घरचे त्रास देतील, त्यामुळे पोलीस संरक्षण द्यावं, अशी विनंती या मुलीनं धारावी पोलीस ठाण्यात जाऊन केली होती. मात्र, पोलिसांनी याबाबत काहीच कारवाई केली नाही. पोलिसांच्या या वर्तनावर आम्हाला भाष्य करायचं नाही; पण या प्रकरणात पोलीस कायद्याच्या चौकटीत राहून नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करतील, हे त्यांना आता वेगळं सांगण्याची गरज नाही, असं न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठानं नुकत्याच एका निकालात ठणकावलं आहे.
आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीशी विवाह करण्याचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 चा एक अविभाज्य भाग आहे. कोणत्याही श्रद्धा, विश्वास, धर्म, जात इत्यादी बाबींचा विचार न करता, आपला जीवनसाथी निवडण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य या देशातील प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीला आहे. या कायदेशीर स्थितीबाबत कोणताही वाद नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. या निकालाशी आम्ही पूर्णपणे सहमत आहोत, असंही खंडपीठानं आपल्या निकालात नमूद केलंय.
काय आहे प्रकरण?
या तरुणीनं पतीसोबत शांततेत आणि सुरक्षितपणे राहण्यासाठी पोलिसांकडून संरक्षण मिळावं म्हणून न्यायालयात दाद मागितली होती. याचिकाकर्ती 21 वर्षीय तरुणी आणि तिचा 21 वर्षीय मुस्लिम जोडीदार गेल्या 5 वर्षांपासून एकमेकांना ओळखत होते. दोघांनी 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी विवाह केला. मात्र, काही दिवसांपूर्वी या तरुणीनं मुंबई पोलिसांकडे धाव घेत आपल्या अपहरणाचा आरोप केला. विवाहानंतर आपल्या पालकांकडून आपल्याला धोका असल्याच्या भीतीनं हे जोडपं धारावी पोलीस ठाण्यात संरक्षण मागण्यासाठी गेलं होतं. मात्र, पोलिसांनी मदत करण्याऐवजी मुलीच्या पालकांना बोलावून घेतल्याचा आरोप तिनं केला. त्यानंतर पालकांनी तिला जबरदस्तीनं उत्तर प्रदेशात नेऊन डांबून ठेवलं. 29 ऑक्टोबर रोजी ती तिथून निसटून 3 नोव्हेंबर रोजी मुंबईत परतली. मुंबईत आल्यावर तिचा पती तुरुंगात असल्याचं तिला समजलं. त्यानंतर तिनं स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सासरी राहण्याच्या अधिकारासाठी हायकोर्टात धाव घेत दाद मागितली होती.