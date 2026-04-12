सिमकार्ड हॅक करुन झालेली लूट हा खातेधारकाचा बेजबादरापणा नाही: बँकेला इतक्या लाखांचा परतावा देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

भामट्यांनी ऑनलाईन फ्रॉड करुन ग्राहकाची फसवणूक केली. या प्रकरणी बँकेनं ग्राहकाला 38 लाख रुपये परतावा देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले.

Bombay High Court Ordered HDFC
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
Published : April 12, 2026 at 5:14 PM IST

मुंबई : मोबाईलचं सिमकार्ड हॅक करुन झालेल्या ऑनलाईन फ्रॉडला बळी पडलेल्या एका खातेदाराला मुंबई उच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिला आहे. या खातेदाराचे भामट्यांनी लुटलेले तब्बल 38 लाख रुपये त्याला परत करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं एचडीएफसी बँकेला दिले आहेत. बँकेचा दोष नाही, मात्र खातेधारक बेजबाबदार होता, हे सिद्ध झालेलं नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयाचं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण यावेळी दिसून आलं.

काय आहे प्रकरण : पुणे येथील रहिवासी सुबोध कोरडे यांची साल 2021 ऑनलाईन फसवणूक झाली होती. सायबर गुन्हेगारांनी त्यांचा मोबाईल सिमकार्ड हॅक करत त्यांना अलगदपणे आपल्या जाळ्यात ओढलं. सिमकार्ड हॅक करत त्यांच्या ॲानलाईन बँकिंग व्यवहारात काही लाभार्थी जोडले गेले. पैसे वितरित करण्याची त्यांची मर्यादा 4 लाखांवरुन थेट 40 लाख केली गेली. ही प्रक्रिया पूर्ण करताच त्यांच्या खात्यातून 38 लाख 4 हजार रूपये काही सेकंदात वळते केले गेले. ही बाब लक्षात येताच कोरडे यांनी तातडीनं बँकेत व पोलिसांत याची रितसर तक्रार केली. बँकेनं यातनं आपली जबाबदारी झटकताच सुबोध कोरडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावत बँकेकडून झालेल्या आर्थिक नुकसानाबाबत परताव्याची मागणी केली.

मुंबई उच्च न्यायालयानं काय दिला निकाल : सुबोध कोरडे यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. बँक खात्यात होत असलेल्या प्रत्येक अपडेटची माहिती आम्ही कोरडे यांना एसएमएसद्वारे आपण नियमितपणे देत होतो. मात्र या लुटीसाठी बँकेला दोषी धरता येणार नाही, असा दावा बँकेच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात केला गेला. मात्र सुबोध कोरडे यांचं सिमकार्ड हे हॅक करण्यात आलं होतं. त्यामुळे त्यांना बँकेचा कोणताही मेसेज मिळाला नाही. याउलट फसवणूक झाल्याचं कळताच त्यांनी याची रितसर तक्रार दाखल केली होती. झालेल्या या आर्थिक फसवणुकीसाठी त्यांना दोषी धरता येणार नाही, असं नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांचा दावा मान्य करत त्यांना मोठा दिलासा दिला.

आर्थिक फसवणूक झालेला खातेधाकरक बेजबाबदार नव्हता : सुबोध कोरडे यांनी त्यांचा पासवर्ड कोणालाही दिलेला नव्हता. त्यामुळे ते बेजबाबदारपणे व्यवहार करत होते, असा कोणताही पुरावा बँकेनं कोर्टापुढे सादर केलेला नाही. बँकेनं पाठवलेले मेसेज सुबोध कोरडे यांना मिळालेच नाहीत. खातेदाराच्या या ऑनलाईन आर्थिक फसवणुकीत बँकेचाही काहीच दोष नाही. मात्र नियमानुसार अशा पद्धतीनं खातेदाराची फसवणूक झाल्यास परतावा हा मिळायलाच हवा, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयानं बँकेला खातेदाराचे पैसे परत करण्याचे आदेश दिले.

