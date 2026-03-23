बांगलादेशी घुसखोर फेरीवाल्यांना हुडकून काढत परत मायदेशी पाठवा- उच्च न्यायालयाचे बृहन्मुंबई महापालिकेला निर्देश

प्रत्येक फेरीवाल्याची जातीनं पडताळणी करत बांगलादेशी, घुसखोर फेरीवाल्यांना हुडकून काढत परत मायदेशी पाठवण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयानं बृहन्मुंबई महापालिकेला निर्देश दिलेत.

संग्रहित-मुंबई उच्च न्यायालय
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 23, 2026 at 8:20 PM IST

मुंबई : शहरातील प्रत्येक फेरीवाल्याची पडताळणी करून बेकायदा बांगलादेशी घुसखोर फेरीवाल्यांवर कठोर कारवाई करून त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवण्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया राबवण्याचे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High court) प्रशासनाला दिलेत. शहरातील रस्ते, फुटपाथ आणि चौका-चौकात ठाण मांडून मुंबईकरांची वाट अडवणाऱ्या फेरीवाल्यांची समस्या तातडीनं मार्गी लागण्याची आता चिन्हे आहेत.

शहरातील बेकायदेशीर फेरीवाले हे आता प्रशासनाच्या रडारवर येणार आहेत. कारण, प्रत्येक फेरीवाल्याची आणि त्याच्या मदतनीसाची पडताळणी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी बृहन्मुंबई महापालिकेला दिलेत.


काय होतं प्रकरण - सर्वत्र बेकायदा फेरीवाल्यांनी पदपथ आणि रस्ते अडवून ठेवल्यानं मुंबईकरांना सध्या चालण्यासाठीही जागा उरलेली नाही. त्यामुळे अधिकृत परवानाधारक फेरीवाल्यांच्या व्यवसायावरही या बेकायदेशीर फेरीवाल्यांमुळे गदा येत असल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवरील सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद पूर्ण करत हायकोर्टानं आपला राखून ठेवलेला निकाल सोमवारी जाहीर केला. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठानं आपला निकाल जाहीर केला. मुंबईतील सर्व फेरीवाले आणि त्यांच्या मदतीला असलेल्या कामगारांची सखोल पडताळणी करण्याचे आदेश बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला दिलेत. त्याचबरोबर बांदलादेशी घुसखोरांवरही कठोर कारवाई करण्याचे आदेश महापालिकेला दिलेत. या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात कोणत्याही अधिकाऱ्यानं कुचराई अथवा चालढकल केल्यास संबंधित महापालिका अधिकाऱ्यांना त्यासाठी वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरलं जाईल, असा सज्जड दम हायकोर्टानं दिलाय. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंतीही हायकोर्टानं अमान्य केलीय.

हायकोर्टाचे नेमके आदेश काय आहेत?- मुंबईत स्टॉल चालवणारे, वस्तूंची विक्री करणारे किंवा मदतनीस म्हणून काम करणाऱ्या सर्व व्यक्तींच्या ओळखीची तपासणी महापालिका आणि पोलिसांनी एकत्रित करावी. या पडताळणीदरम्यान कोणीही व्यक्ती बांगलादेशी किंवा अवैध परदेशी नागरिक आढळल्यास, त्यांच्यावर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करत त्यांच्या बांगलादेशातील प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी.

स्थगिती देण्यास हायकोर्टाचा नकार - दरम्यान स्ट्रीट वेंडर्स ॲक्टच्या अंमलबजावणीला आणखी दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती फेरीवारा संघटनेतर्फे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी हायकोर्टाकडं केली होती. मात्र हायकोर्टानं त्याला स्पष्ट नकार दिला. विविध कायदेशीर प्रक्रियांमुळे आजवर या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. आझाद हॉकर्सनं दाखल केलेल्या प्रकरणातील निकालानंतरही न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन झालेलं नाही. त्यामुळे आता या आदेशाला स्थगिती देता येणार नाही, असं हायकोर्टानं निकलाच्या अखेरीस नमूद केलंय.

