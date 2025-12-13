ETV Bharat / state

नवी मुंबई महापालिकेतील 479 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा कायम करा; मुंबई उच्च न्यायालयाचे नगरविकास विभागाला निर्देश

नवी मुंबई महापालिकेतील 479 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा कायम करण्याचा निर्णय घ्या आणि त्याचा आराखडा सादर करा, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टानं नगर विकास विभागाला दिले आहेत.

bombay high court
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 13, 2025 at 7:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेतील 479 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा कायम करण्याचा निर्णय घ्यावा, तसेच त्यासाठी आवश्यक असलेले नियोजन कसे करता येईल? याचा सविस्तर आराखडा सादर करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याच्या नगरविकास विभागाला दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण? : नवी मुंबई महापालिकेत लिपिक, नर्स, सॅनिटरी इन्स्पेक्टर यांसह विविध पदांवर 479 कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. यांपैकी अनेक कर्मचाऱ्यांनी वयाची पन्नाशी गाठली असून, ते गेली अनेक वर्षे महापालिकेत सेवा देत आहेत. मध्यंतरी महापालिकेने या 479 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाविरोधात काही कर्मचाऱ्यांनी अॅड. आशिष पवार यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठापुढे झाली.

या कर्मचाऱ्यांची सेवा कायम करण्यासाठी महापालिकेनं नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र नगरविकास विभागानं या प्रस्तावाला नकार दिला. कर्मचारी दीर्घकाळापासून म्हणजेच, 15 ते 18 वर्षांपासून सेवा देत असल्याने त्यांची सेवा कायम होणं आवश्यक आहे, असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं.

या पार्श्वभूमीवर, या कर्मचाऱ्यांची सेवा कशा प्रकारे कायम करता येईल याचा सविस्तर आराखडा तयार करून तो उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश न्यायालयानं नगरविकास विभागाला दिले आहेत. दरम्यान, या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 13 जानेवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.

कोणतेही लाभ न देताच निवृत्ती का? - हायकोर्ट : हे सर्व कंत्राटी कर्मचारी जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या सेवा बजावत आहेत. यांपैकी काही कर्मचाऱ्यांनी वयाची पन्नाशी गाठली असून, ते दीर्घकाळापासून कार्यरत आहेत. केवळ कंत्राटी असल्याच्या कारणावरून त्यांना कोणतेही लाभ न देता निवृत्त होऊ द्यायचे का? असा खडा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला केला.

नवी मुंबई महापालिकेने सध्या 668 मंजूर पदांची भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रक्रियेत कंत्राटी कर्मचारी सहभागी होऊ शकतात. त्यांच्यासाठी पालिकेनं वयाची अट शिथिल केली असेल. मात्र, नव्या दमाच्या तरुणांशी हे कंत्राटी कर्मचारी स्पर्धा कशी करु शकतील? असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.

तसेच, नवीन भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात येत नसली, तरी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा खंडित करू नये, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने नवी मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.

हेही वाचा

TAGGED:

479 CONTRACTUAL EMPLOYEES
NAVI MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION
HIGH COURT DIRECTIVE NMMC EMPLOYEES
मुंबई महापालिका कंत्राटी कर्मचारी
BOMBAY HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.