मुंबईतील झाडं घेतात का मोकळा श्वास? : पाहाणी करून अहवाल सादर करण्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश
महानगर पालिका हद्दीतील 24 प्रभागातील सर्वच्या सर्व 23 हजार 492 झाडांभोवतीचं काँक्रिटीकरण हटवण्यात आल्याचा दावा बुधवारी मुंबई मनपाच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
Published : September 16, 2026 at 10:41 PM IST
मुंबई : बृहन्मुंबई महानगर पालिका हद्दीतील 24 प्रभागातील सर्वच्या सर्व 23 हजार 492 झाडांभोवतीचं काँक्रिटीकरण हटवण्यात आल्याचा दावा बुधवारी मुंबई मनपाच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला. मात्र, महापालिकेनं केलेल्या दाव्यामध्ये खासगी जागेवरील सोसायटी, रस्त्यांवारील वृक्षांचा समावेश आहे का?, राष्ट्रीय हरित लवादनं दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी होते का?, याची याचिकाकर्त्यांनी महापालिकेनं याकरता गठीत केलेल्या समितीसोबत जाऊन पाहणी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले. मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भातील सुनावणी चार आठवड्यांकरता तहकूब केली.
काय आहे याचिका : मुंबई ठाण्यासारख्या शहरांत वाढत्या सिंमेट आणि काँक्रिटीकरणामुळे अनेक वृक्ष कोसळून झालेल्या दुर्घटनांमध्ये अनेक नागरिकांनी जीव गमावले. या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई अथवा अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका पर्यावरणवादी रोहित जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. हरित लवादानं दिलेल्या आदेशानुसार, साल 2018 पासून मुंबईतील एकूण 24 प्रभांगामधील 23 हजार 492 वृक्षांभोवती असलेलं सिमेंट काँक्रिटीकरण हटवण्यात आल्याचं पालिकेच्यावतीनं सांगण्यात आलं. मात्र झाडं उन्मळून पडल्यामुळे जीवितहानी झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना अथवा जखमींना नुकसानभरपाई देण्यात येत असल्याचंही पालिकेनं मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितलं.
महापालिकेचा दावा काय : मुंबईतील अवघ्या पाच टक्के झाडांभोवतीचं काँक्रिटीकरण हटवण्याचं काम शिल्लक असल्याचा दावा मुंबई महापालिकेनं दोन वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात केला होता. मात्र हा दावा साफ चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा ठरला. किंबहुना, न्यायालयाच्या आदेशानुसार नुकत्याच केलेल्या पाहणीत मुंबईतील जवळपास सात महापालिका प्रभागातील 80 टक्के झाडांभोवतीचं काँक्रीट, डांबर, पेव्हर ब्लॉक, मलबा, रस्त्याचं साहित्य अद्याप कायम आहे, असं या प्रकरणातील याचिकाकर्ते रोहित जोशी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. सिमेंट आणि काँक्रिटीकरणामुळे झाडं कोसळण्याच्या धोक्यांबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालानं मागील सुनावणीच्या वेळी गंभीर दखल घेतली होती. यात झाडांभोवती असलेलं काँक्रिटीकरण काढून टाकल्याच्या मुंबई व ठाणे महानगरपालिकेच्या दाव्यांवर तीव्र ताशेरे ओढले होते. या दोन्ही प्रमुख महापालिकांनी याबाबत केलेल्या दाव्यांची शहानिशा करण्याचे आदेश देताना प्रत्यक्ष पाहणीच्यावेळी महापालिकेच्या उद्यान व रस्ते विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह याचिकाकर्ते आणि इतर प्रतिवाद्यांनीही उपस्थित राहावं, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. याच पार्श्वभूमीवर याचिकाकर्त्यांसह महापालिकेच्या उद्यान व रस्ते विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मुंबईतील सात महापालिका प्रभागातील 800 हून अधिक झाडांची पाहणी केली होती. तसेच पाहणीदरम्यान आढळून आलेली झाडांची स्थिती आणि महापालिकेनं प्रतिज्ञापत्राद्वारे केलेला दावा यात प्रचंड तफावत असल्यानं, बीएमसीनं चुकीची माहिती सादर करून न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला.
मुंबईतील 80 टक्के झाड अजुनही गुदरमल्या अवस्थेत : न्यायालयाच्या आदेशानुसार करण्यात आलेल्या या प्रत्यक्ष पाहाणीत अजुनही 80 टक्के झाडांभोवती असलेलं काँक्रीट, डांबर, पेव्हर ब्लॉक, मलबा, अपुरी मोकळी जागा आणि अपूर्ण सिमेंट काँक्रिटीकरण कायम असल्याचं यावेळी हायकोर्टापुढे मांडण्यात आलं. काही ठिकाणी तर झाडांच्या बुंध्यापर्यंत काँक्रीट, डांबर किंवा पेव्हर ब्लॉक असल्याचंही दिसून आलंय. काही झाडांच्या मुळांच्या परिसरात बांधकामाचा मलबा, तर काही ठिकाणी रस्त्याचं साहित्य आणि इतर अडथळे तयार होतायत. झाडांना पावसाचं पाणी झिरपण्यासाठी, मुळांना हवा मिळण्यासाठी आणि नैसर्गिक वाढीसाठी आवश्यक असलेली मोकळी मातीची जागा अनेक ठिकाणी उपलब्धच नसल्याचंही यावेळी हायकोर्टाला सांगण्यात आलं.
मुंबईतील सध्याची परिस्थिती काय : मुंबई शहर आणि उपनगरातील एकूण सात प्रभागांमध्ये 35 पेक्षा अधिक रस्ते व ठिकाणांची पाहणी करण्यात आली. या पाहणीत एकूण 832 झाडांची तपासणी करण्यात आलीय. त्यापैकी 321 झाडांभोवती पुरेशी मोकळी जागा नसल्याचं आढळून आलंय, तर 471 झाडांबाबत वैज्ञानिक आणि वेळबद्ध उपाययोजना आवश्यकता असल्याचं पालिकेच्यावतीनं नमूद करण्यात आलेलं आहे. झाडांच्या संरक्षणासाठी केवळ कागदोपत्री अनुपालन पुरेसं नाही. मुळांच्या भागातून काँक्रीट, डांबर, पेव्हर ब्लॉक आणि मलबा पूर्णपणे काढणं, झाडांभोवती मोकळी व पाण्याची झिरप होऊ शकेल अशी मातीची जागा ठेवणं, तसेच पुन्हा काँक्रिटीकरण होऊ नये यासाठी योग्य सीमांकन करणं आवश्यक आहे, असंही या अहवालात म्हटलेलं आहे.
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