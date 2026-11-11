सिंहगड इन्स्टिट्यूटच्या आर्थिक घोटाळ्याची आयटी, ईडी आणि सीबीआय चौकशी करण्याचे हायकोर्टाकडून आदेश
दिवाळीपूर्वी 60 कोटी रुपयांचे वाटप करण्याचं आश्वासन देऊन एक रुपयाही न दिल्यामुळे सिंहगड इन्स्टिट्यूट विश्वस्तांना अवमान नोटीस बजावण्यात आलीय.
Published : November 11, 2026 at 10:56 PM IST
मुंबई - संस्थेतील शिक्षकांसह कर्मचाऱ्यांचे पगार वर्षानुवर्षे रखडवणाऱ्या सिंहगड इन्स्टिट्यूटमधील कथित आर्थिक घोटाळ्याची प्राप्तिकर विभाग, सीबीआय तसेच ईडी चौकशी करा असे आदेश न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं दिले आहेत. तसेच संस्थेच्या विश्वस्तांची बँक खात्यांसह, गुंतवणूक गोठवण्याचे निर्देशही हायकोर्टानं जारी केलेत.
हायकोर्टाचं नेमकं निरीक्षण काय - या शिक्षकांना आठ वर्ष वेळेवर आणि पूर्ण पगार न देणाऱ्या सिंहगड इन्स्टिट्यूटच्या 44 शैक्षणिक संस्था पूर्ण क्षमतेनं सुरू आहेत. या संस्थांकडे विद्यार्थ्यांकडून नियमित शुल्क जमा होत असताना या पैशाचं संस्थेनं काय केलं? या दरम्यान संस्थेतील 13 शिक्षकांनी आत्महत्याही केल्यात. या निधीत आर्थिक अफरातफर झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही तसेच विश्वस्तांच्या मालमत्ता व प्राप्तिकर विवरणपत्रांमध्येही गंभीर विसंगती आढळल्याचं निरीक्षण यावेळी नोंदवलंय. संस्थेनं खोटी प्रतिज्ञापत्रे दाखल केल्याचं प्रथमदर्शनी दिसत असून, हा गुन्हाच असल्याचंही हायकोर्टानं आपल्या निकालात नमूद केलंय. दिवाळीपूर्वी 60 कोटी रुपयांचे वाटप करण्याचं आश्वासन देऊन एक रुपयाही न दिल्यामुळे विश्वस्तांना न्यायालयाच्या अवमानाची नोटीस बजावण्यात आलीय. इथल्या विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून तांत्रिक संस्थांचा ताबा प्रशासकानं घ्यावा किंवा विद्यार्थ्यांना अन्य संस्थांमध्ये सामावून घ्यावं, असे आदेश हायकोर्टानं दिलेत.
काय आहे प्रकरण - पुण्यातील सिंहगड इन्स्टिट्युटनं आपल्या अखत्यारीतील अनेक महाविद्यालये व शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार व अन्य लाभ थकवल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात साल 2016 पासून विविध याचिका दाखल करण्यात आल्यात. काही हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे तब्बल 357 कोटी रुपयांचं वेतन थकवण्यात आलं असून हायकोर्टानं आदेश देऊनही त्याचं पालन झालेलं नसल्यानं अनेकांनी यावर अवमान याचिकाही दाखल केल्यात. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या विशेष खंडपीठासमोर नुकतीच यावर सुनावणी घेण्यात आली. हायकोर्टानं संस्थेतील कोट्यवधींच्या आर्थिक घोटाळ्याची गंभीर दखल घेत संस्थेचे अध्यक्ष आणि मुख्य विश्वस्त मारुती नवले यांच्यासह एकूण आठ विश्वस्तांना अवमानप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावलीय. इतकचं नव्हे तर तपास सुरू असेपर्यंत त्यांना पुणे सोडण्यास मनाई करण्यासह या सर्वांना आपला पासपोर्ट तपासयंत्रणेकडे जमा करण्याचे आदेशही देण्यात आलेत. यासंदर्भात पुणे पोलीस आयुक्तांना निर्देश देत तपासाचा प्रगती अहवाल व सीबीआय, ईडी आणि प्राप्तिकर विभागानं केलेल्या चौकशीचा प्राथमिक अहवाल 19 नोव्हेंबर रोजी कोर्टापुढे सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी तहकूब केलीय.