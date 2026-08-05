ETV Bharat / state

आमच्या समोरचा मुद्दा हा धर्मशास्त्राचा नसून पर्यावरण संवर्धनाचा; पीओपीच्या मुद्यावर हायकोर्टाची भूमिका

गणेश मूर्ती पाण्यात विसर्जित करण्याला अनन्य साधारण महत्त्व आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या मुद्द्यावर उद्याही सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

Bombay High Court On POP idols ban
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 5, 2026 at 11:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : गणेश मूर्ती पाण्यात विसर्जित करण्याला अनन्य साधारण महत्त्व आहे. ती विसर्जित न करणं हे धर्मशास्त्राला अनुसरून नाही, असा युक्तिवाद बुधवारी पीओपी मूर्तिकार संघटनेच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला. “मात्र, आमच्यासमोर असलेला मुद्दा हा केवळ पीओपीपासून तयार केलेल्या मूर्ती नैसर्गिक स्त्रोतात विसर्जित झाल्यानं होणाऱ्या जलप्रदूषणाचा आहे,” असं हायकोर्टानं लागलीच स्पष्ट केलं. आम्ही कुठल्याही धर्मिक विधीच्या विरोधात नाही, किंवा कुणालाही तशी आडकाठी करत नाही, असंही यावेळी स्पष्ट करण्यात आलं.

आमच्यासमोरचा मुद्दा हा धर्मशास्त्राचा नाही तर पर्यावरण संवर्धनाचा : पीओपी बंदी संदर्भातील याचिकेवरील सुनावणीत बुधवारी अखिल गणेशोत्सव समितीच्यावतीनं युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील उदय वारूंजीकर यांनी स्पष्ट केलं की, “हिंदू धर्मात गणेश विसर्जनाला विशेष महत्त्व आहे. गणेशाची मूर्ती उत्सव संपल्यानंतर विसर्जित न करणं हे धर्मशास्त्राला अनुसरून नाही.” यावर हायकोर्टानं त्यांना सवाल केला की, “असं कुठल्या निकालात किंवा कुठल्या धर्मग्रंथात लिहून ठेवलंय की मूर्ती ही पीओपीचीच किंवा शाडू मातीचच असायला हवी, ती अमूक एक उंचीचीच असायला हवी आणि ती नैसर्गिक जलस्त्रोतातच विसर्जित करायला हवी?, आमच्यासमोरचा मुद्दा हा धार्मिक नसून पर्यावरण संवर्धनाचा आहे. आम्ही किंवा इतर कुणीही तुम्हाला धार्मिक विधी करण्यापासून रोखत नाही,” असं बुधवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलंय. त्यावर उदय वारूंजीकर यांनी उत्तर दिलं की, धर्मशास्त्रात केवळ गणेश मूर्तीचा उल्लेख आहे, ती कशानं बनवावी याचा उल्लेख नाही. पूर्वी मातीचेच गणपती तयार होत होते. मग शाडूची माती आली आणि त्यानंतर पीओपी. विसर्जन मात्र पाण्यातच व्हावं याचा स्ष्टपणे अनेक ठिकाणी उल्लेख असल्याचं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. तसेच धर्मात दखल न देण्याच्या मुद्यावर वारूंजीकर यांनी केरळमधील एका प्रकरणाचा दाखला देत कोर्टाला दाखवून दिलं की, एका शाळेतील तीन विद्यार्थ्यांनी आपल्या धर्मात बसत नाही, असं कारण देत राष्ट्रगीत म्हणण्यास नकार दिला होता. यावर हायकोर्टानं दिलेल्या निकालाविरोधात विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालानं स्पष्ट केलं होतं की हायकोर्टानं धार्मिक मुद्यांमध्ये हस्तक्षेप करू नये. यावर न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांनी स्पष्ट केलं की, आमच्यासमोरचा मुद्दा केवळ पीओपी वापराचा आहे. गणेशाची मूर्ती घडवताना ती पीओपीचीच असावी असं कुठे लिहिलंय का? ते सिद्ध करा. यावर वारूंजीकरांनी स्पष्ट केलं की, तसं लिहिलेलं नसलं तरी गणेश मूर्तीचं विसर्जन करू नये ती समुद्राकडं नेऊन परत पाठवावी असं जर कुणी सांगत असेल तर तेही योग्य नाही. तो केवळ त्या काही लोकांचा विचार आहे, तो हिंदू धर्माचा विचार नाही. यावर न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांनी स्पष्ट केलं की, तुम्ही म्हणजे हिंदू धर्म नाही. तुम्हीही केवळ एक विशीष्ट सण साजारा करणारा लोकांचा समूह आहात. मुद्दा भरकटवू नका, केवळ पीओपीच्या मुद्यावर युक्तिवाद करा. पीओपी हे जलस्त्रोतातील जैवविविधतेसाठी हानीकारक आहे की नाही?, याचं उत्तर द्या. तुम्हाला तुमच्या धार्मिक विधीत फुल, अगरबत्ती वापरू नका, पूजाअर्चा करू नका असं कुणीही म्हटलेलं नाही. मुद्दा केवळ 6 फुटांवरील पीओपीच्या गणेश मूर्ती नैसर्गिक स्त्रोतत विसर्जित करण्याचाय,” असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं बुधवारची सुनावणी तहकूब केली. या याचिकेवर गुरूवारीही युक्तिवाद पूर्ण होऊन हायकोर्ट आपला निकाल राखून ठेवण्याची शक्यता आहे.

पीओपी मूर्तींपेक्षा शाडू मातीच्या मूर्ती अधिक हानीकारक : पीओपी पेक्षा शाडूची मूर्ती जास्त प्रदूषणकारक आहे. शाडूच्या मातीचं पाण्यात पूर्ण विघटन होत नाही किंबहुना शाडूच्या मातीचा गाळ तयार होऊन तो पाण्याच्या तळाशी तसाच साठून राहतो. नद्या तसेच इतर जलप्रवाहात हा मातीचा गाळ साचून राहिल्यानं जमिनीत पाण्याचा निचरा होण्यास मार्ग मिळत नाही. त्यामुळे शाडूची मातीदेखील पर्यावरणाला नुकसानकारकच आहे. याउलट त्या तुलनेने पीओपी मूर्तींचा विसर्जनानंतर पुनर्वापर करता येतो. तसेच पीओपी हे विषारी असल्याचं कुठेही सिद्ध झाल्याची नोंद नसल्याचा दावा पीओपी मूर्तीकार संघटनेच्यावतीनं हायकोर्टात केलाय. तसेच मूर्तीला दिल्या जाणाऱ्या हानीकारक रंगाकडेही त्यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं. ते म्हणाले की, दरवर्षी सुमारे 45 हजार लिटर रंग गणेश मूर्तींना दिला जातो, हाच रंग पर्यावरणाकरता प्रदूषणकारक असल्याचं कोर्टाला सांगितलं गेलंय.

हेही वाचा :

  1. नितीन गडकरींना हायकोर्टाचा मोठा दिलासा, E20 शी संबंधित सर्व डीपफेक मजकूर तत्काळ हटवण्याचे आदेश जारी
  2. हॉटेल व्यावसायिकाची नुकसानभरपाई आता FDA वर दंड आकारूनच वसूल करू; हायकोर्टाचा इशारा
  3. तुम्ही पंतप्रधानांच्या भूमिकेशी सहमत नाही का? पीओपी मूर्तीच्या वापरावरुन उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल

TAGGED:

BOMBAY HIGH COURT
POP IDOLS BAN
मुंबई उच्च न्यायालय
पीओपीच्या मूर्ती बॅन
BOMBAY HIGH COURT ON POP IDOLS BAN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.