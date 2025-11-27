"नवीन प्रभाग पद्धतींवर आक्षेप घेण्यासारखा कोणताही मुद्दा आलेला नाही"- मुंबई उच्च न्यायालय
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्यात पार पडत असताना मुंबई उच्च न्यायालयात आज महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. जाणून, घ्या आजच्या सुनावणीत काय घडलं?
Published : November 27, 2025 at 9:39 PM IST
मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी तयार केलेल्या नवीन प्रभाग आरक्षणावर हरकत घेण्यासारखं काहीही नाही, असं महत्त्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरुवारी नोंदवलंय. आरक्षणाची नवीन रोटेशन पद्धत सुरू होत असल्यास त्यावरही आक्षेप घेण्यासारखा कोणताही मुद्दा तूर्तास आमच्यासमोर आलेला नाही, असंही हायकोर्टानं अधोरेखित केलंय.
हायकोर्टाचं निरीक्षण काय - एखाद्या प्रभागाचं आरक्षण नव्यानं पडलं असेल तर त्यावर हरकत घेण्यासारखं काहीही दिसत नाही. नवीन गोष्ट सुरू झाल्यानंतर मागच्या संदर्भाचा विचार करण योग्य ठरणार नाही. सर्व काही नव्यानंच सुरू झालं पाहिजे. नव्यानं जाहीर झालेल्या प्रभाग आरक्षणानं नेमका काय परिणाम होणार आहे?, या प्रश्नाचं तुमच्याकडे उत्तर उपलब्ध नाही, असं गुरूवारच्या सुनावणीत हायकोर्टानं अधोरेखित केलंय. या याचिकांवर शुक्रवारीही सुनावणी सुरूच राहणार आहे.
काय आहेत याचिका - ऑगस्ट महिन्यात राज्य सरकारनं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग आरक्षणाची अधिसूचना जारी केलीय. यामध्ये प्रभाग आरक्षणाचं रोटेशन या निवडणुकांपासून नव्यान लागू होईल, असं स्पष्ट करण्यात आलंय. या मुद्यावर आक्षेप घेणाऱ्या याचिका राज्यभरातील विविध मतदारसंघातून हायकोर्टात दाखल झाल्यात. यात अनेक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठातही दाखल झाल्यात. या सर्व याचिकंवर मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. एससी आणि एसटी प्रवर्गाचं आरक्षण प्रभागातील लोकसंख्येवर ठरेल. ते पुढे उतरत्या क्रमानं असेल. मात्र, आरक्षणाचं रोटेशन हे नव्यानं सुरू होईल, असं या अधिसूचनेत नमूद केलेलं आहे. त्यामुळे नव्यानं रोटेशन सुरू करु नये, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाकडे केलीय.
नवीन कायद्यातील तरतूदीला आव्हान - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि नगर पंचायत समित्या अधिनियम, 2025 ची अधिसूचना 20 ऑगस्ट 2025 रोजी राज्य सरकारनं जारी केलीय. प्रभाग आरक्षणाच्या रोटेशन पद्धतीची ही पहिलीच निवडणूक असेल, असं यातील 12 व्या तरतुदीत स्पष्ट करण्यात आलंय. यावर मुळात ही तरतूदच बेकायदा असल्याचं एका याचिकेत म्हटलं. तसेच प्रभाग आरक्षण हे प्रत्येक प्रवर्गाला संधी देण्यासाठी आहे, असा दावा करत तरतूदच रद्द करण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आलीय. तसेच 1996 च्या कायद्याप्रमाणे अस्तित्त्वात प्रभाग आरक्षण कायम ठेवावं, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आलीय. तर काही मतदारसंघाची फेररचना झाल्यानं एका प्रभागातील मतदार दुसऱ्या प्रभाागात गेल्याचा आरोप काही याचिकांमधून करण्यात आलाय. नवीन लोकसंख्येची आकडेवारी उपलब्ध नसल्यानं साल 2011 च्या जनगणेनुसारच प्रभाग आरक्षण ठरावं, अशी मागणीही एका याचिकेद्वारे हायकोर्टात करण्यात आलीय.
