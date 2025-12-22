ETV Bharat / state

उद्धव ठाकरेंच्या बेहिशेबी मालमत्तेचा मुद्दा पुन्हा कोर्टात; याचिका सुनावणीस योग्य नसल्याचं हायकोर्टाकडून स्पष्ट

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या कथित बेहिशोबी मालमत्तेची चौकशीची मागणी करणारी याचिका सुनावणीस योग्य नसल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं म्हटलं आहे. वाचा, संपूर्ण बातमी

Plea against Uddhav Thackeray in Bombay HC
संग्रहित- डावीकडून मुंबई उच्च न्यायालय, उजवीकडे उद्धव ठाकरे (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 22, 2025 at 6:10 PM IST

मुंबई : माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कुटुंबीयांच्या कथित बेहिशेबी मालमत्तेची प्राथमिक चौकशी 2022 मध्ये मुंबई पोलिसांकडून सुरू होती. मात्र, या चौकशीचं पुढे काय झालं? याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे याप्रकरणी आता केंद्रीय तपास यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी करत मूळ याचिकाकर्ते अभय भिडे आणि गौरी भिडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात नव्यानं याचिका दाखल केलीय. मात्र, ही याचिका सुनावणीस योग्य नसल्याचं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना योग्य तो कायदेशीर सल्ला घेण्याची सोमवारी सूचना केलीय.


याचिकाकर्त्यांना योग्य कायदेशीर सल्ला घेण्याची सूचना - अभय भिडे यांनी सोमवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठापुढे याचिका मांडली. मात्र, कायदेशीर मुद्यांवर ही याचिका योग्यरितीनं तयार करण्यात आलेली नाही. काही मागण्या यापूर्वीच फेटाळण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्यावर पुन्हा सुनावणी होऊ शकत नाही. यावर एखाद्या वकिलाकडून योग्य तो कायदेशीर सल्ला घेण्याची सूचना हायकोर्टाकडून याचिकाकर्त्याला करण्यात आली. याचिकाकर्ते हे एक जेष्ठ नागरिक असल्यानं तूर्तास कोणतेही निर्देश न देता ही याचिका सुनावणीसाठी घ्यायची की नाही? यावर पुढील सुनावणीनंतर हे खंडपीठ निर्णय देईल.



उद्धव ठाकरेंच्या वकिलांनी काय केला युक्तीवाद - उद्धव ठाकरे हे सध्या सत्तेत नाहीत. त्यामुळे ते राज्यातील तपासयंत्रणांवर ते प्रभाव टाकतील, असं याप्रकरणी म्हणता येणार नाही, असा युक्तीवाद उद्धव ठाकरेंचे वरिष्ठ वकील आस्पी चिनॉय यांनी यापूर्वी हायकोर्टात केला होता. याचिकाकर्त्यांनी तथ्यांऐवजी केवळ ऐकीव माहितीच्या आधारे हे आरोप केलेले आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला होता. याशिवाय याचिकाकर्त्यांनी आधी पोलिसांत तक्रार करायला हवी होती. अथवा, अन्य कायदेशीर पर्यायांचा वापर करायला हवा होता. हायकोर्ट केवळ असाधारण परिस्थितीत आपल्या अधिकारांचा वापर करू शकतं, असंही चिनॉय यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती.

जागरुक नागरिक असल्यानं तक्रार केल्याचा दावा- “ना खाऊंगा ना खाने दूंगा” तसेच “और जो आज तक खाया वो भी उगलवा लुंगा" या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ब्रीदवाक्यानं आपण खरोखरच प्रेरित आहोत. त्यामुळे या देशाचा एक प्रामाणिक आणि जागरुक नागरिक आहे. त्यामुळे आपण केंद्र सरकारला आणखी काही लपविलेल्या, उत्पन्नाच्या तुलनेत बेहिशेबी संपत्ती शोधून काढण्यासाठी काही प्रमाणात मदत करण्याचा विचार करत ही तक्रार दिली आहे, असा दावा भिडे यांनी हायकोर्टात केला होता.



काय आहे याचिका - भिडे यांनी 11 जुलै 2022 रोजी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे पत्र लिहून तक्रार तक्रारही दाखल केलीय. मात्र, त्यावर आजवर काहीच कारवाई झालेली नाही. ठाकरेंच्या भ्रष्टाचार आणि मनीलॉन्ड्रिंगचे पुरावे असूनही कारवाई होत नाही, असा आरोप करत या याचिकेत केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, सीबीआय, मुंबई पोलीस आयुक्त, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे आणि तेजस ठाकरे या सर्वांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आलं होतं. या सर्वांनी भारतीय राज्यघटना, आयपीसी, सीआरपीसी, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, लोकप्रतिनिधी कायदा या सगळ्यांचं उल्लंघन केल्याचं याचिकेत म्हटलं.

याचिकाकर्त्यांना ठोठावला होता 25 हजारांचा दंड- उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आहेत. आदित्य ठाकरे हे त्यांच्याच कॅबिनेटमधले महत्त्वाचे मंत्री होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी म्हणूनच त्यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि आयपीसीचे कलम 21 हे त्यांना लागू होतं, असा याचिकेत दावा केला. त्यांना लोकप्रतिनिधी कायदादेखील लागू होतो. तसेच यातील प्रतिवादी क्रमांक 7 आणि 8 रश्मी ठाकरे, तेजस ठाकरे हे उद्धव ठाकरेंचे अत्यंत जवळचे नातेवाईक असल्यानं त्यांचीही चौकशी या कायद्यानुसार व्हायला हवी, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, मार्च 2023 मध्ये ही याचिका फेटाळून लावत हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना 25 हजारांचा दंडही ठोठावला होता.



कोण आहेत गौरी भिडे - सामना आणि मार्मिक प्रकाशित करणाऱ्या ठाकरे कुटुंबियांच्या मालकीचा 'प्रबोधन' प्रकाशनचा छापखाना आहे. या छापखान्याशेजारीच गौरी भिडे यांच्या आजोबांचा 'राजमुद्रा' प्रकाशन हा छापखाना होता. केवळ सामना आणि मार्मिकच्या विक्रीतून एवढी अफाट संपत्ती गोळा होणं, मातोश्री 2 सारखी टोलेजंग इमारती उभी करणं, आलिशान गाड्या, फार्म हाऊस घेणं निव्वळ अशक्य आहे, असा गौरी भिडेंचा दावा आहे. कारण, आपलाही हाच व्यवसाय, तेवढेच परिश्रम असल्यानं मिळकतीत जमीन-अस्मानाचा फरक कसा? असा सवालही या याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला होता. वर्तमानपत्रांची छपाई, सर्क्युलेशन याचा हिशोब ठेवत त्याच्या दर्जाचे ग्रेडिंग करणारी एसीबी (ऑडिट सर्क्युलेशन ब्युरो) ही संस्था आहे. गौरी भिडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा आहे की, सामना आणि मार्मिकचे एसीबी ऑडिटच झालेलं नाही. तसेच कोरोना काळातही प्रबोधन प्रकाशनचा 42 लाखांचा टर्नओव्हर आणि 11.5 कोटींचा नफा कसा?, त्यामुळे हा पदाचा गैरवापर करत मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून आर्थिक घोटाळे करून गोळा केलेला बेहिशोबी पैसा आहे, असा आरोप याचिकेतून करण्यात आला होता.

