मध्य रेल्वेवर सीएसएमटी-कुर्लाच्या प्रकल्पाला गती मिळणार; धारावी रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांनी एआरआएमध्ये जाण्याची दिली हमी
सायन रेल्वे स्थानक ते सायन रुग्णालय ओव्हरफ्लाय पुलापर्यंतची जागा रेल्वे ताब्यात घेणार आहे. या प्रकल्पात 627 रहिवासी बाधित होत असताना त्यांचं पुनवर्सन करण्यात येणार आहे.
Published : October 29, 2025 at 8:59 PM IST
मुंबई : मध्य रेल्वेच्या प्रवशांकरता एक मोठी दिलासादायक बातमी आहे. सीएसएमटी-कुर्ला दरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकेच्या प्रकल्पाला लवकरच गती मिळणार आहे.
सीएसएमटी-कुर्ला या रेल्वे मार्गिकेसाठी जागा मिळावी, यासाठी पुनर्वसन न करताच घरे तोडली जात असल्याचा आरोप करत हायकोर्टात धाव घेतलेल्या धारावी रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांना एसआरएमध्ये सामावून घेणार असल्याची माहिती प्रशासनानं हायकोर्टात दिलीय. जागा वेळेत रिकामी झाली नाही तर सीएसएमटी - कुर्ला दरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकेचं काम रखडेल. त्याचा सर्वसामान्य नगरिकांनाच होणार आहे, अशी चिंता हायकोर्टानं व्यक्त केली. त्यानंतर रहिवाशांनी घरे रिकामी करून एसआरएमध्ये राहायला जाणार असल्याची हमी हायकोर्टात दिली.
काय आहे प्रकरण - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कुर्ला दरम्यान रेल्वेची पाचवी आणि सहावी मार्गिका प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्याकरता सायन येथील काही भाग या प्रकल्पासाठी आवश्यक आहे. ती जागा ताब्यात मिळवण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून बऱ्याच काळापासून प्रयत्न केलं जात आहेत. सायन रेल्वे स्थानक ते सायन रुग्णालय ओव्हरफ्लाय पुलापर्यंतची जागा रेल्वेनं ताब्यात घेतल्यानंतर 627 रहिवासी बाधित होणार आहेत. मात्र, योग्य पद्धतीनं पुनर्वसन न करताच ही घरं ताब्यात घेतली जात असल्याचा आरोप करत धारावी रेल्वे प्रकल्पग्रस्त रहिवासी संघटनेनं हायकोर्टात वकील मनोहर मांडवकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर सुट्टीकालीन कोर्टात न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्यासमोर नुकतीच सुनावणी पार पडली.
कोर्टात नेमकं काय झालं? याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं हायकोर्टाला सांगण्यात आलंय की, योग्य पुनर्वसन न करताच बळजबरीनं राहती घरं रिकामी करण्यासाठी प्रशासनाकडून दबाव टाकला जातोय. मात्र रेल्वेच्यावतीनं वकील नारायण बुबना यांनी याचिकाकर्त्यांचे सारे आरोप फेटाळून लावले. यापुढे त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, एप्रिल महिन्यात काही रहिवाशांना एसआरएचं पझेशन लेटर देण्यात आलं आहे. येत्या आठवडाभरात काही घरांचा ताबाही दिला जाणार आहे. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी पुनर्वसनाच्या घरात जाण्यास होकार दर्शवत पुनर्वसन करण्यात येणाऱ्या घरात पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी प्रशासनाकडे केलीय. या सर्व प्रकल्पग्रस्तांचं एमएमआरडीएनं बांधलेल्या इमारतीत पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. तेव्हा एमएमआरडीएच्यावतीनं वकील अक्षय शिंदे यांनी बाजू मांडताना सांगितलं की, सर्व रहिवाशांना स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सोय करून दिली जाईल. याची नोंद घेत हायकोर्टानं तूर्तास ही सुनावणी तहकूब केलीय.
