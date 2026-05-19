खासगी शाळेतील शिक्षकांना जनगणना ड्युटी लावण्यात काहीच गैर नाही, राज्य सरकारची हायकोर्टात भूमिका
खासगी शाळेतील शिक्षकांना जनगणना ड्युटी लावण्यात काहीच गैर नाही, अशी राज्य सरकारनं हायकोर्टात भूमिका याचिका दाखल केली आहे. वाचा, सविस्तर बातमी.
Published : May 19, 2026 at 1:15 PM IST
मुंबई : विनाअनुदानित, अल्पसंख्याक शाळेतील शिक्षकांना जनगणनेचं काम देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. महापालिका स्तरावर याच वाटप केलं जात, त्यात काहीच गैर नाही, असा दावा राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात केलाय. याची नोंद घेत आज, मंगळवारच्या सुनावणीत हायकोर्टानं दोन्ही बाजूंना युक्तिवादतील महत्त्वाचे मुद्दे लेखी स्वरूपात सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. जनगणनेचं काम न करणाऱ्या या शिक्षकांवर कोणतीही फौजदारी कारवाई करू नका, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे.
राज्य सरकारची भूमिका काय - याचिकेवर सुट्टीकालीन कोर्टात न्यायमूर्ती गौतम अंखड आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. राज्य सरकारनं यासंदर्भात पालिका स्तरावर एका अधिकाऱ्याची जनगणनेच्या कामसाठी विशेष अधिकारी म्हणून नेमणूक केलेली आहे. त्याच्यामार्फत खासगी शाळेतील शिक्षकांना जनगणनेच्या कामाचे आदेश जारी करण्यात आलेत. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार त्या अधिकाऱ्यानं हे आदेश जारी केलेत. त्यामुळे हे आदेश चुकीचे ठरवता येणार नाहीत, असं सरकारी वकिल ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितलंय.
जनगणनेसाठी नवी मुंबई पालिकेकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. काही कर्मचाऱ्यांना एसआयआरचे काम दिलं आहे. परिणामी विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना जनगणेनेचे काम द्यावंच लागेल. या शिक्षकांनाही जनगणनेचे काम देता येईल, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानंही दिलेला आहे, अशी बाजू नवी मुंबई महापालिकेचे वकील तेजस दांडे यांनी हायकोर्टात मांडलीय.
काम टाळणाऱ्या शिक्षकांवर नियमानुसार कायदेशीर कारवाई -जनगणनेचं काम न करणाऱ्या खासगी शाळेतील शिक्षकांविरोधात गुन्हा नोंदवला जात आहे, अशी माहिती खासगी शाळांच्या संघटनेेनं यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. मात्र, वारंवार सांगूनही जनगणनेचं काम टाळणाऱ्या शिक्षकांवर नियमानुसार कायदेशीर कारवाई केली जाते, असा दावा प्रशासनानं केलाय. या दोन्ही बाजूंची नोंद करुन घेत हायकोर्टानं आज, मंगळवारच्या सुनावणीत राज्य सरकार, पालिका प्रशासन आणि खासगी शाळांच्या संघटनेला आपले महत्त्वाचे मोजके मुद्दे सादर करण्याचे आदेश दिलेत.
काय आहे प्रकरण - खासगी शाळांच्या संघटनेनं शिक्षकांना लावण्यात येणाऱ्या जनगणना कामाविरोधात ही याचिका दाखल केली आहे. या संघटनेशी 500 विनाअनुदानित व अलसंख्याक शाळा जोडलेल्या आहेत. शिक्षकांना शिकवणी व्यतिरिक्त अन्य कामे दिल्यास त्यांच्या दैंनदिन कामावर त्याचा थेट परिणाम होईल, मुलांना दर्जेदार शिक्षण देता येणार नाही. आम्हाला राज्य शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे अनुदान मिळत नाही. मुलांकडून मिळणाऱ्या शैक्षणिक शुल्कातून शाळेचा कारभार चालतो. अशा परिस्थितीत आमच्या शिक्षकांवर जनगणनेच्या कामाची सक्ती केली जाऊ शकत नाही. खाजगी शाळेतील शिक्षकांना जनगणनेचं काम देऊ नका, असे अंतरिम आदेश नागपूर खंडपीठानं नुकतेच दिलेले आहेत, असंही या याचिकेतून अधोरेखित करण्यात आलंय.
राज्यातील अनेक शाळांतील सर्व शिक्षकांना जनगणना ड्युटी - मुंबईतील सेंट जॉनस् या विनाअनुदानित शाळेतील सर्व 133 शिक्षकांना जनगणेनेचं काम दिलेलं आहे. तर पुण्यातील छत्रभूज शाळेतील 144 पैकी 111 शिक्षकांना हे काम दिले गेलंय. पिंपरीतील सिटी इंटरनॅशन शाळेतील 72 पैकी 55 तर पुण्यातील रॉयल शाळेतील 58 पैकी 37 शिक्षकांना जनगणेनेच्या कामाची नोटीस धाडण्यात आलीय, असं याचिकेत नमूद करण्यात आलेलं आहे.
