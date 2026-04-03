भूसंपादनाची भरपाईची रक्कम थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा व्हायला हवी -मुंबई उच्च न्यायालय
भूसंपादनाची भरपाई घेण्यासाठी लाभार्थींनी व्यक्तिशः सरकारी कार्यालयात हजर राहायला हवं, अशी कायद्यात अट नाही. लाभार्थींच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करण्याचे उच्च न्यायालयानं आदेश दिले.
Published : April 3, 2026 at 3:02 PM IST
मुंबई : जमिनीच्या भूसंपादनाचा मोबदला शेतकऱ्याला देण्याकरिता कधी जिल्हाधिकारी कार्यालयाची खूर्ची जप्त तर कधी सरकारी अधिकाऱ्यावर कारवाई अशा घटना यापूर्वी समोर आल्या आहेत. अशा स्थितीत भूसंपादनाचा मोबदला देण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.
जमिनीच्या संदर्भातील कागदपत्रांची शहानिशा पूर्ण झाल्यानंतर भूसंपादनाची नुकसान भरपाई घेण्यासाठी लाभार्थींना वारंवार सरकारी कार्यालयात खेटा का माराव्या लागतात?, असा सवाल करत जमीन परताव्याची ही रक्कम अधिकृत जमीन मालकांच्या थेट बॅंक खात्यात जमा करायला हवी, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं एका निकालात दिलेला आहे.
हायकोर्टाचं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण - भूसंपादनाची भरपाई घेण्यासाठी लाभार्थींनी व्यक्तिशः सरकारी कार्यालयात हजर राहायला हवं, अशी कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही. याउलट कागदपत्रांची शहानिशा पूर्ण झालेली असल्यास संपादनाची रक्कम ही थेट त्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करावी, असं कायद्यात स्पष्टपणं नमूद केलेलं आहे. अनेकदा याचिकाकर्ते हे ज्येष्ठ नागरिक असतात. आरोग्याच्या विविध समस्यांमुळे त्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाणं-येण शक्य होत नाही. तेव्हा अशा परिस्थतीत एसडीओंनी त्यांच्या कागदपत्रांची शहानिशा करुन त्यांच्या हक्काचे पैसे हे थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करायला हवेत, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालातून स्पष्ट केलंय.
काय होती याचिका - पुणे येथील रवी महामुबानी आणि अन्य काहीजणांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका केली होती. एका सरकारी प्रकल्पासाठी त्यांची जमीन संपादित करण्यात आली. भरपाईच्या रक्कमेसाठी त्यांनी सर्व कागदपत्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमाही केली. मात्र, भूसंपादनाचे पैसे घेण्यासाठी लाभार्थींना स्वतः कार्यालयात हजर राहावं लागेल, असा आग्रह तिथल्या एसडीओंनी धरला. याला या जमीन मालकांनी जोरदार विरोध केला होता. कारण, या जमीन मालकातील अनेक जण हे ज्येष्ठ नागरिक आहेत. तर काहींना घराबाहेर पडून कार्यालयात हजर होणं शक्य नाही. सरकारी कागदपत्रांची अधिकृत पडताळणी पूर्ण झालेली आहे. मग, केवळ पैसे घेण्यासाठी त्यांना सरकारी कार्यालय गाठण्याची गरज नाही. ही रक्कम थेट बॅंक खात्यात ही रक्कम जमा व्हायला हवी, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.
हायकोर्टाचा नेमका निर्णय काय - या याचिकेवर न्यायमूर्ती मनिष पितळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा याचिकाकर्त्यांचा हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत हायकोर्टानं ही याचिका मंजूर केली. याप्रकरणात चारपैकी एकानं एसडीओ कार्यालयात जाऊन कागदपत्रांची पूर्तता करावी. ही कागदपत्रे पडताळून कार्यालयानं लाभार्थींच्या बॅंक खात्यात थेट पैसे जमा करावेत. तसेय ही प्रक्रिया एका आठवड्यात पूर्ण करावी, असे आदेश देऊन हायकोर्टानं ही याचिका निकाली काढली.
