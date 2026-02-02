ETV Bharat / state

सावरकर सदनला ऐतिहासिक वारसा देता येणार नसल्याची पुरातत्व विभागाची स्पष्ट भूमिका, न्यायालयातील सुनावणीत काय घडलं?

मुंबईमधील सावरकर सदनला ऐतिहासिक वारसा देण्याच्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. वाचा, सविस्तर माहिती.

संग्रहित-मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 2, 2026 at 6:18 PM IST

मुंबई : दादरच्या शिवाजी पार्क परिसरातील सावरकर सदन हे काही 100 वर्ष जुनं नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्यावतीनं त्याला ऐतिहासिक वास्तूचा दर्जा देता येणार नाही, असं भारतीय पुरातत्व विभागानं मुंबई उच्च न्यायालयात (Bomaby High court) दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलंय.



भारतीय पुरातत्त्व विभागाची (ASI) भूमिका - एखाद्या वास्तूला ऐतिहासिक दर्जा देण्याकरता ती वास्तू किमान 100 वर्ष जुनी असणं अनिवार्य आहे. दादरमधील सावरकर सदन हे या वर्गात मोडत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार ते शक्य नाही. मात्र, महापालिका आणि राज्य सरकारनं मनात आणलं तरंच ते शक्य आहे. जर ही इमारत बीएमसी किंवा राज्य सरकारनं त्यांच्या ऐतिहासिक आणि संरक्षित इमारतींच्या यादीत टाकली, तर हे शक्य होईल, असं एएसआयनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलंय. सावरकर सदनला ऐतिहासिक वारसा देण्याबाबत मुंबई महापालिकेनं सारी कागदपत्र पाठवली होती. मात्र, मंत्रालयात लागलेल्या आगीत ही सारी कागदपत्र जळून गेली, अशी कबूली राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात दिली होती. त्यानंतर हायकोर्टाच्या सूचनेनंतर ही सारी कागदपत्र पुन्हा नव्यानं पाठवण्यात आली.



महापालिकेचा प्रस्ताव साल 2010 पासून प्रलंबित - या सावरकर सदनाला ऐतिहासिक वास्तूचा दर्जा देण्यासाठी मुंबई महापालिकेनं 2010 मध्ये राज्य सरकारकडं प्रस्ताव दिला. त्यावर सूचना आणि हरकतीही मागवण्यात आल्या होत्या. पण, पुढे त्यावर राज्य सरकाकडून काहीच कार्यवाही झालेली नाही. राज्य सरकारच्या दिरंगाईमुळे आज ही वास्तू मोडकळीस आलीय, असा आरोपही या याचिकेतून करण्यात आलाय. मुख्यमंत्री कार्यालयानही राज्याच्या नगर विकास खात्याकडे या वास्तूला ऐतिहासिक दर्जा देण्याबाबत विचारणा केली होती, मात्र पुढे त्याच काहीच झाल नाही, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला.


काय आहे याचिका - सावरकर सदन वाचवण्यासाठी अभिनव भारत या संघटनेनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेची गंभीर दखल घेत पुढील सुनावणी होईपर्यंत या वास्तूमध्ये कोणतेही बदल करु नका, ही वास्तू जशी आहे तशीच 'जैसे थे' राहू द्या, असंही मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला बजावलंय. या वास्तूला राष्ट्रीय स्मारक म्हणून जाहीर करण्याच्या मुद्द्यावर हायकोर्टानं केंद्र सरकारलाही नोटीस जारी केली होती. ऐतिहासिक वास्तूच्या यादीत सावरकर सदनाचा समावेश करावा, अशी विनंती राज्य सरकारकडं या याचिकेमार्फत करण्यात आलीय. या वास्तूला राष्ट्रीय स्मारक म्हणून जाहीर करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडंही करण्यात आल्याचं या याचिकेतून अभिनव भारत या संघटनेकडून नमूद करण्यात आलेलं आहे. मुंबईतील जिना हाऊसला ऐतिहासिक वास्तूचा दर्जा देण्यात आला. मात्र, भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्याच्या बैठका झालेल्या सावरकर सदनाचा समावेश या यादीत अद्याप झालेला नाही, याकडेही याचिकेतून लक्ष वेधण्यात आलंय.

