अहो नेते! आमदार-खासदारांविरोधात तब्बल 488 खटले प्रलंबित; सरकारची हायकोर्टात कबुली

महाराष्ट्र गोवा आणि दीव-दमणमधील शेकडो आमदार, खासदारांविरोधातील खटले न्यायलयात प्रलंबित असल्याची माहिती राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात देण्यात आली. खटल्यांचा निपटारा लवकर होण्याकरिता न्यायालयानं निर्देश दिलेत.

Bombay high court news
संग्रहित- मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat Marathi)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 14, 2025 at 10:44 PM IST

मुंबई : कायदे करणारे लोकप्रतिनिधीच कायद्याच्या बडग्यापासून अप्रत्यक्षपणे दूर राहिल्याचं समोर आलं आहे. आमदार, खासदारांविरोधात कौटुंबिक हिंसाचार, बलात्कार, खून आणि अन्य गुन्हे असे एकत्रितपणे तब्बल 488 खटले प्रलंबित आहेत. यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या गोवा आणि दीव-दमणचाही समावेश आहे. यातील केवळ काही खटले निकाली निघाले आहेत. अद्याप, 478 खटल्यांचा निपटारा होणं अजूनही बाकीय, अशी माहिती शुक्रवारी राज्य सरकारतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली.



खटले तातडीनं निकाली काढा, हायकोर्टाचे निर्देश - प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा जलददतीनं व्हावा, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयानं या खटल्यांच्या वर्गवारीनुसार कालमर्यादा ठरवून दिलीय. ज्या खटल्यांमध्ये अंतिम युक्तिवाद सुरुय, ती न्यायालयीन प्रक्रिया 30 दिवसांत पूर्ण करत शक्य तितक्या लवकर खटल्यांचा निकाल लावा. सीआरपीसी कलम 313 अंतर्गत आरोपींचा जबाब नोंदवून घेण्याच्या टप्प्यावर खटल्यांत येत्या तीन आठवड्यांत जबाब नोंदवण्याची प्रक्रिया पूर्ण करा. तसेच आरोपनिश्चितीच्या टप्यातील खटल्यात ही प्रक्रिया चार आठवड्यात पूर्ण करा. याकरिता आरोपी कोर्टात हजर राहतील यासाठी त्यांच्या वकिलांनाही नोटीस द्या, असे आदेश हायकोर्टानं राज्ययभरातील सत्र न्यायालयांना दिलेत.

लोकप्रतिनिधींविरोधातील खटल्यांवर दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी काय केलंत? मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखशर आणि न्यायमूर्ती निझामुद्दीन जमादार यांच्या विशेष खंडपीठासमोर मुख्य सरकारी वकील मानकुंवर देशमुख यांनी प्रलंबित खटल्याची माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केलं की, काही प्रकरणांना उच्च न्यायालयानंच स्थगिती दिलेली आहे. त्यावर ही स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारनं काय प्रयत्न केले?, असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला. तेव्हा या सुनावण्या तातडीनं घेण्यासाठी अर्ज केले जातील, अशी हमी मुख्य सरकारी वकील देशमुख यांनी हायकोर्टाला दिली.



राज्यातील आमदार-खासदारांविरोधात दाखल गुन्ह्यांबाबत सूमोटो याचिका - देशातील लोकप्रतिनिधींची प्रतिमा स्वच्छ असावी, यासंदर्भातील एका याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानं देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयानं सुमोटो याचिका दाखल करत याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार 2023 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांनी सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. यात राज्य सरकारनं लोकप्रतिनिधींविरोधात मागे घेतलेल्या खटल्यांच्या निर्णयाचं पुनरावलोकन करावं असं हायकोर्टाकडून स्पष्ट करण्यात आलंय. तसेच राज्य सरकारनं खटला मागे घेण्याची मागणी केलेली नसतानाही संबंधित आजी-माजी आमदार-खासदारांनी अर्ज केलेल्या प्रकरणांची यादीही सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिलेले आहेत.

