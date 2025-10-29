पीडितेनं केला बलात्काऱ्याचा खून : उच्च न्यायालयानं दिला दिलासा, जन्मठेपेऐवजी सुनावली 'इतकी' शिक्षा

ETV Bharat / state

मुंबई : बलात्काऱ्याची हत्या करणाऱ्या पीडितेला सत्र न्यायालयानं जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. मात्र पीडितेनं उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचना केल्यानं नागपूर खंडपीठानं जन्मठेप रद्द करत तिला सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्ह्यात दहा वर्षांची शिक्षा सुनावलीय. तब्बल 20 वर्षांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं याप्रकरणी आपला निकाल देत आरोपी महिलेची याचिका स्वीकरत तिला अंशत: दिलासा दिलाय.

काय आहे प्रकरण : पीडित महिलेचे मृत व्यक्तीबरोबर संबंध होते. लग्नाचं आमिष दाखवून हा नराधम आरोपी पीडितेवर सातत्यानं अत्याचार करत होता. अखेर तो लग्न करत नाही हे ओळखून पीडितेनं त्याच्यावर बलात्काराचा आरोप लावत वाशिम पोलीस ठाण्यात रितसर तक्रार दाखल केली. त्यानुसार वाशिम पोलिसांनी आरोपीविरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला होता. पुढील कारवाई टाळण्यासाठी दिलेली तक्रार मागं घेण्याकरता आरोपी पीडितेवर सतत दबाव टाकत होता. यातच पीडितेनं एके दिवशी रागाच्या भरात त्याची हत्या केली. ज्यात महिलेला वाशिम सत्र न्यायालयानं हत्येच्या आरोपात दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

काय घडलं होतं त्या दिवशी? : 22 जून 2004 रोजी रागाच्या भरात पीडितेनं आरोपीची हत्या केली. या घटनेनंतर तीन दिवस मृतदेह तसाच झोपडपट्टीतील घरात पडून होता. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन पोस्टमार्टमला पाठवला, तेव्हा तो अर्धवट सडलेल्या अवस्थेत होता. पोलिसांनी सादर केलेल्या साक्षी पुराव्यांच्या आधारे वाशिम सत्र न्यायालयानं साल 2005 मध्ये पीडितेला यासाठी दोषी धरत जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. याविरोधात पीडितेनं उच्च न्यायालयात अपील दाखल केलं होतं. कालांतरानं हे अपील दाखल करून घेत उच्च न्यायालयानं तिला जामीन मंजूर केला होता.

उच्च न्यायालयाचा निकाल : या प्रकरणी अखेर 20 वर्षांनी सुनावणी पूर्ण करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं 29 सप्टेंबर रोजी राखून ठेवलेला आपला निकाल नुकताच जाहीर केलाय. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके व न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठानं पीडितेचं शिक्षेविरोधातील अपील मान्य करत तिला दिलासा दिलाय. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंर आणि उपलब्ध साक्षी पुराव्यांवरून हत्या करण्याचा पीडितेचा हेतू होता हे सिद्ध होत नाही. ही घटना अचानक आलेल्या रागातून घडलीय, आरोपी महिला जी मुळात एक पीडित आहे, ती आधीच प्रचंड तणावात आणि मानसिक त्रासात होती. त्यामुळे बलात्कार केलेल्या आरोपीच्या हत्येप्रकरणी ठोठावलेली जन्मठेपेची शिक्षा रद्द करून तिला केवळ सदोष मनुष्य वधाच्या गुन्ह्यासाठी दहा वर्षांची शिक्षा दिली जात आहे, असा निकाल हायकोर्टानं दिलाय. याप्रकरणी पीडितेला दिलेला जामीन रद्द करत तिला उर्वरित शिक्षा भोगण्यासाठी कारागृह प्रशासनापुढं शरण येण्याचे आदेश हायकोर्टनं आपल्या निकालात दिले आहेत.

