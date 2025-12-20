ETV Bharat / state

तीन अपत्यानंतरही खासगी अनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांचं कुटुंबीय अनुकंपा नोकरीसाठी पात्र : मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

तीन अपत्य असल्यास सरकारी नोकरीत अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळत नाही. मात्र खासगी शाळेतील कर्मचाऱ्याला तीन अपत्य असली, तरी अनुकंपावर नोकरीचा लाभ देण्याचा निर्णय न्यायालयानं दिला.

मुंबई : राज्य सरकारनं सरकारी नोकरीतील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना तीन अपत्यं असल्यास त्याच्या कुटुंबाला अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळत नाही. मात्र एखाद्या खासगी शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याला तीन अपत्यं जरी असली, तरी त्याच्या पश्चात त्या जागेवर त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तीला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरीचा लाभ मिळू शकतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं एका निकलात दिला आहे. त्यामुळे या कुटुंबाला चांगलाच दिलासा मिळाला आहे.

काय आहे प्रकरण : सांगली येथील रहिवासी संजय खांडेकर यांनी यासंदर्भात अ‍ॅड. संजय माने यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यांचे वडील एका खासगी अनुदानित शाळेत शिपाई म्हणून काम करत होते. खांडेकरांना तीन मुलं आहेत, त्यापैकी संजय यांना वडिलांच्या मृत्यूनंतर शाळेनं अनुंकपातत्त्वावर नोकरी दिली. मात्र या भर्तीवर शालेय शिक्षण अधिकाऱ्यानं मान्यता देण्यास नकार देत ती रद्द केली. शालेय शिक्षण विभागाच्या या निकालाला संजय खांडेकर यांनी याचिकेतून आव्हान दिलं होतं.

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल काय : संजय खांडेकर यांच्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती अजित काडेठाणकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तीन मुलं असेलेल्या कर्मचाऱ्याच्या मुलाला अनुकंपा नोकरीचा लाभ देता येत नाही, तसा नियम राज्य सरकारनं तयार केलेला आहे. त्यामुळे संजय खांडेकर यांच्या या प्रस्तावाला मान्यता देता येणार नाही, असा दावा शिक्षण विभागानं मुंबई उच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडताना केला. मात्र हा नियम खासगी शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना लागू होत नाही, अशी कबुली माहिती अधिकारात मागितलेल्या उत्तरात स्वतः प्रशासनानं दिल्याची माहिती अॅड. माने यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याची नोंद घेत अखेर मुंबई उच्च न्यायालयानं संजय खांडेकर यांची मागणी मान्य केली. "संजय हे या नोकरीसाठी योग्य उमेदवार असून त्यांना अनुकंपा नोकरीचा लाभ द्यायला हवा. त्यांच्या पदासाठी पाठवण्यात आलेल्या प्रस्तावाला प्रशासनानं मंजूरी द्यावी," असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं शालेय शिक्षण विभागाला दिले आहेत.

