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निवृत्त न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांना धमक्या आणि कुटुंबियांवरील हल्ला हा संपूर्ण भारतीय न्याय व्यवस्थेवरील हल्ला - हायकोर्ट

राज्य सरकारला निवृत्त न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांना सुरक्षा देण्याचे निर्देश तर केंद्र सरकारला पटेल यांच्या इंग्लंडमधील मुलीच्या सुरक्षेबाबत अहवाल सादर करण्याची नोटीस जारी करण्यात आली.

हायकोर्ट
हायकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 15, 2026 at 10:20 PM IST

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मुंबई - दाऊदी बोहरा समाजातील उत्तराधिकार वादावर साल 2024 मध्ये दिलेल्या निकालावरून मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना धमक्या येत असल्याची हायकोर्टानं सोमवारी गंभीर दखल घेतलीय. गौतम पटेल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना तातडीनं सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश देत, केंद्र सरकारला पटेल यांच्या इग्लंडमध्ये स्थायिक असलेल्या मुलीच्या सुरक्षेसाठी काय उपाययोजना केल्यात? याची माहिती सादर करण्याकरता नोटीस जारी केलीय.

मुंबई पोलिसांनी दाखल करून घेतलाय गुन्हा - गौतम पटेल हे सध्या भारतात परतले असून त्यांनी यासंदर्भात गावदेवी पोलीस ठाण्यात रितसर तक्रार दिली आहे. पटेल यांच्या पत्नीला इथं धमकीची पत्रं आली होती, तर इग्लंडमध्ये पटेल यांच्या मुलीवर हल्ला करण्यात आलाय. याची दखल घेत मुंबई पोलिसांनी गावदेवी पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केलाय. तसंच गौतम पटेल यांच्या मुंबईतील घराबाहेर दोन पोलीस हवालदार तैनात केल्याची माहिती मुख्य सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी सोमवारच्या सुनावणीत हायकोर्टात दिली.



हल्ला केवळ निवृत्त न्यायमूर्तीवर नाही तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवर - न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्यावरील हल्ला हा पूर्ण न्यायपालिकेवरील हल्ला आहे. हे प्रकरण अतिशय गांभि र्यानं घेत आपण हा संदेश समाजात दिला पाहिजे की न्यायव्यवस्था अश्या धमक्यांना हलक्यात घेत नाही. गौतम पटेल घराबाहेर पडणार नाहीत का? या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमर्ती रवींद्र घुगे यांनी राज्य सरकारला मुंबईत परतलेल्या गौतम पटेल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेची काळजी घेण्याचे निर्देश दिलेत. तसंच केंद्र सरकारलाही गौतम पटेल यांची इग्लंडस्थित मुलगी अदिती हिच्या तिथल्या सुरक्षेचा आढावा घेत पुढील सुनावणीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी इंग्लंड भेटीदरम्यान घेतली पटेल कुटुंबीयांची भेट - या सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायामूर्ती रवींद्र घुगे यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचेही आभार मानले. घुगे म्हणाले की, आमचं भाग्यय की आम्हाला न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्यासारखे सन्यायाधीश लाभलेत. सरन्यायाधीश हे काही कारणानं लंडनला गेले होते. तेव्हा त्यांना या गोष्टीची माहिती मिळताच त्यांनी तिथं मुलीसोबत असलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांची भेट घेतली. इतकंच नव्हे तर तिथल्या भारतीय उच्चायुक्त पी. कुमारन यांची भेट घेत गौतम पटेल यांच्या कुटुंबीयांना सुरक्षा देण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर हर्टफोर्डशायर पोलिसांनी अदिती पटेल यांना सुरक्षा पुरवलीय.

काय आहे याचिका - बॉम्बे बार असोसिएशन (BBI), एडवोकेट्स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया (AAWI) आणि बॉम्बे इनकॉरपोरेटेड लॉ सोसायटी (BILS) यांनी यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. गेल्या दहा महिन्यांपासून न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांना पत्रांद्वारे अनेक हिंसक धमक्या देण्यात येतायत. 5 जून 2026 रोजी पटेल यांच्या लंडनस्थित मुलीला जर्मनीहून धमकीचं पत्र पाठवण्यात आलेलं आहे. तसेच काही महिन्यांपू्र्वी पटेल यांच्या मुलीवर लंडनमध्ये हल्ला झाल्याचीही घटना घडली होती. या प्रकरणाची दखल घेत बॉम्बे बार असोसिएशनसह इतरही सर्व वकिल संघटनांनी आपला निषेध व्यक्त केलाय. बॉम्बे बार असोसिएशनच्या नेतृत्त्वात सर्व संघटनांनी मिळून हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल केलीय. एका निवृत्त न्यायमूर्ती आणि त्यांच्या कुटुंबाला दिलेल्या धमक्यांचा निषेध करत यातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी याचिकेतून केली गेली आहे. माजी न्यायमूर्ती पटेल आणि त्यांच्या कुटुंबाप्रती वकिल संगटनांनी आपली एकजूट दाखवली असून या धमक्यांमागे असलेल्यांना ओळखण्यासाठी आणि अटक करण्यासाठी सखोल तपास करण्याची मागणी करण्यात आलीय.

काय आहे धमकी - न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांच्या मुलीला जे पत्र पाठवण्यात आलंय त्यात सांगण्यात आलंय की, गौतम पटेल यांनी स्वतःचा एक व्हिडिओ रेकॉर्ड करून तो सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करावा. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी सय्यदना (समाजाच्या आध्यात्मिक नेत्याला दिली जाणारी पदवी) प्रकरणावरील दिलेला निकाल हा दबावाखाली दिल्याचं कबूल करावं. तसेच असा निकाल दिल्याबद्दल माजी न्यायमूर्तींनी जाहीर माफी मागावी, अशी ताकीद या पत्रामध्ये देण्यात आलीय. जर्मन टपाल विभागाचा शिक्का असलेल्या या पत्रासोबत एक डिजिटल स्टोरेज डिव्हाइसही पटेल यांना पाठवण्यात आलं होतं. याप्रकरणी स्थानिक पोलिसांत रितसर तक्रार देण्यात आली असून सर्व गोष्टी आणि पुरावे आता लंडन पोलिसांच्या ताब्यात आहेत, आणि ते याप्रकरणी पुढील तपास करत असल्याचं निवृत्त न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी सांगितलंय.

काय आहे सय्यदना प्रकरण आणि निकाल - जानेवारी 2014 मध्ये 52 वे सय्यदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन यांच्या निधनानंतर हा वाद सुरू झाला होता. सुरुवातीला खुझैमा कुतुबुद्दीन यांनी खटला दाखल केला होता, पुढे साल 2016 मध्ये त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचा मुलगा ताहेर फखरुद्दीन यानं हा खटला सुरू ठेवला होता. सुमारे 9 वर्षांच्या सुनावणीनंतर याप्रकरणी अंतिम निकाल देण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी 23 एप्रिल 2024 रोजी दाऊदी बोहरा समुदायाच्या सर्वोच्च धर्मगुरू (उत्तराधिकारी) पदाच्या वादावर सय्यदना मुफद्दल सैफुद्दीन यांच्या बाजूनं आपला ऐतिहासिक निकाल दिला होता. ज्यात याचिकाकर्ते ताहेर फखरुद्दीन यांनी दाखल केलेला खटला हायकोर्टानं फेटाळून लावला होता. या निकालात न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी स्पष्ट केलं होतं की, हा निकाल त्यांनी कोणत्याही 'श्रद्धा किंवा विश्वासावर' नव्हे, तर केवळ न्यायालयात सादर केलेल्या साक्षी 'पुराव्यांच्या आधारावर' दिलेला आहे. 52 वे दाई सय्यदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन यांनी आपल्याला गुप्तपणे उत्तराधिकारी म्हणजेच 'नास' घोषित केलं होतं. हे पुराव्यांसह सिद्ध होऊ शकलेलं नाही. सय्यदना मुफद्दल सैफुद्दीन यांचे पद कायम ठेवताना न्यायमूर्ती पटेल यांनी स्पष्ट केलं होतं की, सय्यदना मुफद्दल सैफुद्दीन यांनाच दाऊदी बोहरा समुदायाचे कायदेशीर धर्मगुरू म्हणजेच 53 वे 'दाइ-अल-मुतलक' म्हणून मान्यता दिलेली आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी दिलेल्या या निकालाला ताहेर फखरुद्दीन यांच्या गटानं मुंबई उच्च न्यायालयात दिलेलं आव्हान अद्यापही प्रलंबित आहे.

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JUSTICE GAUTAM PATEL
JUSTICE GAUTAM PATEL

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