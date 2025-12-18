ETV Bharat / state

तपोवनातील प्रस्तावित वृक्षतोडीवरून नाशिक महापालिका आणि राज्य सरकारला हायकोर्टाची नोटीस

तूर्तास तपोवनातील ही वृक्षतोड सुरू करू नये, असे आदेश प्रशासनाला देत या प्रकरणाची सुनावणी 14 जानेवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आलीय.

राज्य सरकारला हायकोर्टाची नोटीस (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 18, 2025 at 2:14 PM IST

मुंबई : नाशिकच्या कुंभमेळ्यात साधुग्राम उभारण्यासाठी तपोवनातील 1800 झाडांच्या कत्तलीविरोधात दाखल याचिकेवर गुरुवारी हायकोर्टात सुनावणी झाली. या याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारसह नाशिक महापालिका आणि ट्री अथॉरिटीला नोटिसा जारी करीत उत्तर देण्याचे निर्देश जारी केलेत. तसेच तूर्तास ही वृक्षतोड सुरू करू नये, असे तोंडी आदेश प्रशासनाला देत या प्रकरणाची सुनावणी 14 जानेवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आलीय.

राज्य सरकारला हायकोर्टाची नोटीस (Source- ETV Bharat)

तपोवनातील वृक्षतोडीविरोधात हायकोर्टात याचिका - याविरोधात आता कायदेशीर लढ्याला सुरुवात झालीय. तपोवनातील वृक्षांची कत्तल करू नका, अशी मागणी करीत स्थानिक रहिवासी मधुकर जगताप यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय, या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ज्यात प्रशासनानं या वृक्षतोडीकरिता 11 डिसेंबर रोजी परिपत्रक जारी करत त्यावर हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. त्यानुसार 17 डिसेंबरपर्यंत शेकडो हरकती पालिका प्रशासनाकडे दाखल झाल्या असून, कायद्यानं त्यावर 45 दिवसांत निर्णय होणे अपेक्षित आहे. मात्र सध्याची परिस्थिती पाहता प्रशासन ही कारवाई तातडीनं सुरू करेल, या भीतीनं ही याचिका हायकोर्टात दाखल केल्याचं याचिकाकर्त्यांचे वकील ओंकार वाबळे यांनी ई टीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं. प्रस्तावित साधूग्रामकरिता पर्यायी जागा उपलब्ध असल्यानं ते तपोवनात उभारण्याची गरज नसल्याचा दावाही या याचिकेतून करण्यात आलाय.

काय आहे प्रकरण? - नाशिकमध्ये येत्या वर्षांत होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी देशभरातील साधुसंतांसह लाखो भक्तगण इथं जमा होतील. त्यांच्या व्यवस्थेसाठी तपोवनमध्ये एक भव्य साधुग्राम बनवलं जाणार आहे. मात्र यासाठी इथल्या सुमारे दोन हजार झाडांची कत्तल केली जाणार आहे. त्याला स्थानिक लोकांसह अनेक पर्यावरणवाद्यांनी जोरदार विरोध दर्शवलाय. तपोवनात साधुग्राम आणि प्रदर्शनी केंद्र (माईस हब) उभारण्यासाठी प्रस्तावित वृक्षतोड, पुनर्रोपण याविरोधात आता मनसेनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, नाशिक महापालिकेला तपोवनातील झाडे तोडण्यास मनाई करावी, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आलीय. तपोवनातील झाडे तोडू नयेत, प्रस्तावित प्रदर्शनी केंद्राच्या प्रकल्पाला स्थगिती द्यावी अथवा तो रद्द करावा, अशा त्यांच्या याचिकेतील मागण्या आहेत. आगामी कुंभमेळ्यासाठी नाशिकमधील तपोवन परिसरात साधुग्राम उभारण्यासाठी तिथल्या सुमारे 1800 झाडांची कत्तल करण्याचा निर्णय प्रशासनानं घेतलाय. या निर्णयाला स्थानिकंसह पर्यावरणवाद्यांकडून जोरदार विरोध करण्यात येतोय. सोशल मीडियावर अनेक सेलिब्रिटिंनीही या कत्तलीविरोधात जोरदार मतप्रदर्शन केलंय. असं असतानाही ही झाडं तोडण्यावर भाजपाचे काही नेते आणि स्थानिक प्रशासन ठाम आहे. इतकंच नव्हे तर ते याचं जाहीर समर्थनही करत आहेत.

