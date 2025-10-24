ETV Bharat / state

एका फ्लॅटची दोन घरं केल्याविरोधात सोसायटीची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव; न्यायालयाकडून सहकार विभागाच्या कामावर प्रश्न

एका फ्लॅटची बेकायदेशीर दोन घरं केल्याविरोधात आक्षेप घेत सोसायटीनं अपील प्राधिकरणासमोर मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र प्राधिकरणानं यावर काहीच भाष्य केलेलं नाही.

मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 24, 2025 at 6:31 PM IST

मुंबई : एका फ्लॅटची दोन घरं केलेल्या प्रकरणात गृहनिर्माण सोसायटीनं दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं घर मालकाला नोटीस धाडली आहे. कांदिवली पूर्व परिसरातील रिजेंट कॉ. ऑ. सोसायटीनं ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. विभागीय सह निबंधक, उप निबंधक(आर/एन विभाग) महेश थोरात, मरीअम्मा फिलिप व फिलिप रणजीत जोसेफ या दोन्ही घरमालकांना या याचिकेत सोसायटीतर्फे प्रतिवादी करण्यात आलंय.

काय आहे प्रकरण? : मरीअम्मा फिलिप यांनी सोसायटीचे अध्यक्ष असताना एका फ्लॅटची दोन घरं केली होती. आपल्या पदाचा गैरवापर करत त्यांनी सोसायटीच्या दस्तावेजात हा बदल करून घेतला. 620 चौ. फुटांच्या या घराच्या मूळ आराखड्यात बदल करताना त्यांनी कोणत्याही सक्षम प्राधिकरणाची पूर्व परवानगी घेतली नाही. इतकंच नव्हे तर एकाच मालमत्तेवर दोन स्वतंत्र शेअर सर्टिफिकेट जारी करून घेतली. हे सहकार सोसायटी कायद्यातील नियमावलीचं सरळसरळ उल्लंघन असून याला कायद्याचा कोणताही आधार नाही. या अनधिकृत बदलांमुळं सोसायटीतील अन्य सदस्यांच्या अधिकारांवर गदा येतेय, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आलाय.

उच्च न्यायालयाकडून संबंधितांना नोटीस जारी : या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली होती. या याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं थोरात यांच्यासह मरीअम्मा व रणजित यांनाही नोटीस जारी केली आहे. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी 20 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. एका फ्लॅटची बेकायदा दोन घरे केल्याचा मुद्द्याविरोधात आक्षेप घेत सोसायटीनं अपील प्राधिकरणासमोरही हा मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र प्राधिकरणानं यावर काहीच भाष्य केलेलं नाही. एका फ्लॅटची दोन घरे करण्याला कायदेशीर मान्यता आहे की नाही?, याबाबतही प्राधिकरणानं काहीच निरीक्षण नोंदवलेलं नाही, असा ठपकाही याप्रकरणी उच्च न्यायालयानं ठेवला आहे.

