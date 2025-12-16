ETV Bharat / state

अग्निवीराला मरणोपरांत सैनिकाप्रमाणे लाभ का नाहीत?, हायकोर्टाकडून केंद्र सरकारला नोटीस जारी

केंद्र सरकारला नोटीस जारी करत मुंबई हायकोर्टानं याप्रकरणाची सुनावणी 15 जानेवारीपर्यंत तहकूब केलीय.

मुंबई हायकोर्ट
Published : December 16, 2025

Published : December 16, 2025 at 8:28 PM IST

Updated : December 16, 2025

मुंबई : जम्मू आणि कश्मीरमध्ये 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान सीमेपलिकडून झालेल्या गोळीबारात धारातीर्थी पडलेल्या सैनिकाच्या नातेवाईकांना पूर्ण लाभ नाकारल्याबद्दल दाखल याचिकेवर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टानं केंद्र सरकारला जारी केलेत. अग्निवीर हा देखील देशाचा सैनिकच आहे. त्याच्या बलिदानालाही तितकीच किंमत आहे, त्यामुळं नियमित सैनिकांप्रमाणेच अग्निवीरांनाही मरणोपरांत लाभ देण्यात यावेत, अशी मागणी या याचिकेद्वारे अग्निवीराच्या आईकडून करण्यात आलीय. या याचिकेवर मंगळवारी (16 डिसेंबर) न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. तेव्हा केंद्र सरकारला नोटीस जारी करत मुंबई हायकोर्टानं याप्रकरणाची सुनावणी 15 जानेवारीपर्यंत तहकूब केलीय.

काय आहे याचिका? : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताकडून सीमेपलिकडे सैन्य पाठवून 'ऑपरेशन सिंदूर' राबवण्यात आलं होतं. त्या तणावादरम्यान पाकिस्तानी सैन्याकडून सीमाभागात शस्त्रसंधींचं उल्लंघन केलं जात होतं. या हल्ल्यात 9 मे रोजी पूंछ परिसरात अग्निवीर मुरली नाईक हे देशासाठी कामी आले. मात्र, त्यांच्या मृत्यूनंतर देखील नियमित सैनिकांप्रमाणे लाभ न दिल्याविरोधात मुरली यांच्या मातोश्री ज्योतिबाई नाईक यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. अग्निवीर हे नियमित सैनिकांप्रमाणेच आपलं कर्तव्य बजावतात, त्यांनाही जीवाची बाजी लावत जोखीम सहन करावी लागते. मात्र, तरीही अग्निवीरांच्या कुटुंबीयांना दीर्घकालीन पेन्शन आणि कल्याणकारी लाभ नाकारले जातात. त्यामुळं 'अग्निपथ योजना' अग्निवीर आणि नियमित सैनिकांमध्ये 'मनमानी' भेदभाव निर्माण करतेय, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आलाय.

काय आहे 'अग्निपथ योजना' : केंद्र सरकारनं सुरू केलेल्या 'अग्निपथ योजने'त अग्निवीरांना सेवोत्तर पेन्शनचे लाभ आणि नियमित सैनिकांना मिळणाऱ्या इतर दीर्घकालीन कल्याणकारी हक्कांपासून वगळण्यात आलंय. युद्धात कामी आलेल्या अग्निवीराच्या कुटुंबाला एक कोटी रुपयांची सानुग्रह अनुदान रक्कम मिळते. परंतु, त्यांना नियमित कुटुंब पेन्शन किंवा इतर कोणतेही फायदे दिले जात नाहीत. त्यामुळे अग्निवीरांच्या कुटुंबीयांनाही पेन्शन, संस्थात्मक मान्यता आणि कल्याणकारी उपाययोजनांसह समान मरणोत्तर लाभ सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आलीय.

हुतात्मा जवान मुरली नाईक (ETV Bharat Reporter)

मुरली नाईक यांची शौर्यगाथा : दरम्यान, मुंबईत राहणाऱ्या मुरली नाईक यांची शौर्यगाथा 9 मे रोजी "ईटीव्ही भारत"नं सर्वप्रथम जगासमोर मांडली होती. मुंबईच्या घाटकोपर परिसरातील कामराज नगरमधील रहिवासी मुरली श्रीराम नाईक हे जम्मू- काश्मीरच्या सीमेवर 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान देशासाठी कामी आले. त्यांच्या या बलिदानाला वंदन करत राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य सरकार नाईक कुटुंबीयांच्या पाठीशी असल्याचं 9 मे रोजी जाहीरपणे सांगितलं होतं. नाईक कुटुंबीयांची सर्व माहिती घेत त्यांना सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असंही आश्वासन एकनाथ शिंदे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिलं होतं. 23 वर्षीय मुरली हे सीमेवर धारातीर्थ पडल्याची बातमी 9 मे च्या सकाळी फोनवर आली आणि त्यांची आई जागीच कोसळली होती. सैन्य दलाकडून या घटनेची माहिती देणारा फोन मुरली यांच्या आईनंच घेतला होता. त्यानंतर आपल्या पत्नीला सावरत श्रीराम यांनी फोन घेत सैन्यातील अधिकाऱ्यांशी बातचीत केली. ही बातमी यायच्या काही तास आधीच सकाळी 8 वाजता मुरली यांनी आपल्या आईला व्हिडिओ कॉल केला होता. त्या कॉलमध्ये ते सर्वांशी बोलले होते. आजोबांच्या तब्येतीची चौकशी केली होती. आई-वडिलांची खुशाली विचारली व सर्व काही ठीक असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं.

जम्मू-काश्मीर सीमेवर करत होते देशाचं रक्षण : "सध्याच्या परिस्थितीत घरच्यांना टेंशन नको म्हणून मुरली आपल्या पोस्टिंगबद्दल फारसं त्यांच्याशी बोलणं टाळायचा. घरच्यांना त्यांनी आपण पंजाबजवळ ड्युटीवर तैनात असल्याचं शेवटचं कळवलं होतं. मात्र, प्रत्यक्षात ते अतिसंवेदनशीन अशा जम्मू-काश्मीर सीमेवर देशाचं रक्षण करत होते. काश्मीरच्या सीमेवर झालेल्या गोळीबारात मुरली यांना वीरमरण आल्याची बातमी समजताच कुटुंबावर शोककळा पसरली होती. लहानपणापासूनच त्यांना मैदानी खेळांची आवड होती. अभ्यासातही मुरली हे नेहमी आघाडीवर राहायचे. पुढं मुंबईत आल्यावर मुरली यांनी नाशिकच्या सैनिकी स्कूलमध्ये प्रवेश घेतला होता. त्यांच्या या निर्णयावर वडील तितकेसे खूश नव्हते. मुलानं दुसरं काहीतरी करावं अशी त्यांची फार इच्छा होती. मात्र, देशसेवेबाबत मुरली हे ठाम होते, असं मुरली यांच्या वडिलांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं होतं.



Last Updated : December 16, 2025

मुंबई
मुंबई हायकोर्ट
मुरली नाईक
केंद्र सरकार
HIGH COURT

