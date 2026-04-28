कोर्टाच्या आदेशांची अवमानना केल्याबद्दल केंद्रीय स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या संचालकांना हायकोर्टाकडून नोटीस जारी
उंचीतील किंचित फरकामुळे पुण्यातील दोन उमेदवारांना सीआरपीएफ आणि बीएसएफ प्रशिक्षण शिबिरात प्रवेश देण्याचे आदेश देऊनही आदेशांची अंमलबावणी नाही.
Published : April 28, 2026 at 8:11 PM IST
मुंबई : आजकल न्यायालयाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये इतकी वाढलीय की, सध्या दरवर्षी शेकडो अवमान याचिका दाखल होत आहेत. ज्यातील सर्वाधिक याचिका या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांविरोधात असतात, यापुढे न्यायालयाच्या आदेशांचं होणारं उल्लंघन खपवून घेतलं जाणार नाही, अशा शब्दांत खडसावत मुंबई उच्च न्यायालयानं स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या संचालकांना अवमान नोटीस बजावलीय. तसेच या प्रकरणी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिलेत.
काय आहे प्रकरण? - पुण्यातील सुशांत सरोदे आणि अनिकेत जाधव यांनी सीआयएसएफ आणि बीएसएफमध्ये भरती होण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. शारीरिक चाचणीदरम्यान त्यांची उंची विहित मर्यादेपेक्षा किंचित कमी भरल्याचं सांगत त्यांना अपात्र ठरवण्यात आलं होतं. या निकालाविरोधात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झालीय. तेव्हा न्यायालयाने वारंवार आदेश देऊनही त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं चांगलंच फैलावर घेतलं.
हायकोर्टाचे निर्देश काय? - मुंबई उच्च न्यायालयानं यापूर्वीच निर्णय देताना स्पष्ट केलं होतं की, उंचीतील हा फरक अत्यंत नगण्य आहे. त्यामुळे या उमेदवारांना तातडीनं प्रशिक्षण कार्यक्रमात समाविष्ट करून घ्या. मात्र, हे आदेश देऊ दीर्घकाळ उलटून गेल्यानंतरही या तरुणांना प्रशिक्षणासाठी बोलावण्यात आलेलं नाही. ही बाब जेव्हा याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली तेव्हा, त्यावर संताप व्यक्त करत हायकोर्टानं संबंधित अधिकाऱ्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. हायकोर्टानं स्टाफ सिलेक्शन कमिशनचे संचालक आर. जी. सिंह यांना नोटीस बजावत कोर्टाचा अवमान आणि दिलेल्या आदेशांचे पालन न करण्यामागच्या कारणांवर स्पष्टीकरण देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत पुढील सुनावणी 29 एप्रिलपर्यंत तहकूब केलीय.
