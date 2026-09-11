मराठा आरक्षण आंदोलन : आंदोलन करणे हा मुलभूत अधिकार, मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्टचं सांगितलं
मनोज जरांगे यांनी मुंबईत आंदोलन करण्याचं जाहीर केलं आहे. या आंदोलनाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात निलेश डहाणूकर आणि राजेश दळवी यांनी याचिका दाखल केली.
Published : September 11, 2026 at 4:17 PM IST|
Updated : September 11, 2026 at 4:29 PM IST
मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी मुंबईत आंदोलन करण्याचं जाहीर केलं आहे. या आंदोलनाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात निलेश डहाणूकर आणि राजेश दळवी यांनी याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यावेळी न्यायालयानं "गेल्यावेळी काय झालं, त्या धर्तीवर यावेळी परवानगी नाकारता येणार नाही. आंदोलन करण हा प्रत्येक नागरिकाचा मुलभूत अधिकार, आम्ही त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही," असं न्यायालयानं बजावलं. न्यायालयानं मनोज जरांगेंना मुंबईत येण्यापासून मनाईचे आदेश देण्यास नकार दिला. मुख्य न्यायमूर्ती महेश त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढं ही सुनावणी सुरू आहे.
मुंबई आंदोलनाला विरोध : मनोज जरांगे यांच्या प्रस्तावित असलेल्या मुंबई आंदोलनाला विरोध करत निलेश डहाणूकर आणि राजेश दळवी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मनोज जरांगेंना मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलनाची परवानगी देऊ नये, अशी मागणी गेल्या आंदोलनावेळी मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली. त्यावेळी याचिकेची दखल घेऊन आझाद मैदान रिकामं करण्याचे आदेश द्यावे लागले होते. संपूर्ण दक्षिण मुंबईचा आंदोलकांनी ताबा घेतल्याचं चित्र होतं, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला दिली. मुख्य न्यायमूर्ती महेश त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढं ही सुनावणी सुरू आहे.
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