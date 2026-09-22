डीजेचा दणदणाट आणि कानठळ्या बसवणारे फटाके बंद करत ध्वनी मर्यादेचं पालन काटेकोरपणे व्हायलाच हवं - हायकोर्ट
मुंबई उच्च न्यायालयानं वाढत्या ध्वनी प्रदूषणाबाबत नाराजी व्यक्त करत अनंत चतुर्दशीच्या पूर्वसंध्येला निकाल देणार असल्याचं म्हटलं आहे. वाचा, सविस्तर बातमी.
Published : September 22, 2026 at 7:35 PM IST
मुंबई : यंदा अनंत चतुर्दशीला होणाऱ्या मुख्य सोहळ्यात डीजेचा दणदणाट आणि लाऊडस्पीकरच्या वापरासह पारंपारिक वाद्यांच्या आवाजाची ध्वनी मर्यादा घाला, अशी स्पष्ट सूचना हायकोर्टानं मंगळवारी राज्य सरकारला केलीय. यासंदर्भात येत्या गुरुवारी योग्य ते आदेश जारी करू, असं न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलंय. धार्मिक सण उत्सवातील मिरवणुकांदरम्यान होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी सुओ मोटो याचिका दाखल करून घेतलीय. यावर मंगळवारी दिवसभर सुनावणी पार पडली.
ध्वनी प्रदूषणानं सध्या सर्व मर्यादा पार केल्यात - हायकोर्ट- हल्ली सण उत्सव शांततेत साजरे केलेच जाऊ शकत नाहीत, असं चित्र आहे. पण, काही जणांची अथवा एका विशिष्ट जनसमुदायाची हौस भागवण्याची किंमत सर्वसामान्य नागरिकांना चुकवावी लागू नये. अनेक ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारी व्यक्ती मूकपणे या गोष्टींचा त्रास सहन करत असतात. अशी भूमिका याप्रकरणी अमाकस क्युरी म्हणून नियुक्त केलेल्या आस्पी चिनॉय यांनी मंगळवारी कोर्टापुढे मांडली. ध्वनिक्षेपकांसंदर्भात आधीपासूनच अस्तित्त्वात असलेल्या नियमावलीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची मागणी त्यांनी कोर्टापुढे केली. ज्यांना ध्वनिक्षेपकांची परवानगी मिळालेली आहे, त्यांना त्या परवानगीचं स्वरूप जाहीरपणे लावण्याची सक्ती करायला हवी. बऱ्याचदा नियम मोडणाऱ्यांवर केवळ दंडात्मक कारवाई केली जाते. त्यामुळे 5 हजार रूपये दंड भरला की त्यांना जणू वाट्टेल तो धिंगाणा घालण्याची परवानगी दिल्याचा आव असतो. तसेच मोठा आवाज करणाऱ्या फटाक्यांमुळेही होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात नियमावली स्पष्ट आहे. याआधी अनेकदा हायकोर्टानं आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे त्यावर नव्यानं कोणतेही आदेश देण्याची आवश्यकता नाही. धार्मिक सण-उत्सव आणि मिरवणुकांदरम्यान सार्वजनिक स्थळी आणि रस्त्यांवर फटाके वाजवण्यास बंदीच आहे. तसेच ध्वनी प्रदूषणाच्या मर्यादेचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई तसेच त्यांच्या उपकरणांची जप्ती करण्याबाबत कारवाई करणार का? वारीत हजारो लोक एकसाथ टाळ वाजवत असतात. मात्र, त्यामुळे आजवर कधी ध्वनी प्रदूषण झाल्याचं ऐकिवात नाही, असे सवाल हायकोर्टानं सकाळच्या सत्रात उपस्थित केले. महाधिवक्ता हे अन्य प्रकरणात व्यस्त असल्यानं हायकोर्टानं सुनावणी दुपार 4 वाजेपर्यंत तहकूब केली होती.
कायद्यानं कुणालाही मोकळीक दिलेली नाही, नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई होणारच - राज्य सरकार- धार्मिक मिरवणुकांमध्ये डीजेमुळे होणारे ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत, याबाबत माहिती देण्याचे निर्देश सोमवारच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले होते. यंदाच्या गणेशोत्सवादरम्यान मध्यरात्रीनंतरही अनेक ठिकाणी डीजे वाजवला जात असल्याची दखल घेत हायकोर्टानं ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी कोणते वैधानिक कायदे अस्तित्वात आहेत? आणि त्यांची कितपत अंमलबजावणी करण्यात आलीय? याची माहिती देण्याचे राज्य सरकारला आदेश दिले होते. त्यानुसार दुपारच्या सत्रात राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी कोर्टाला आश्वासन दिलंय की, कायद्याची योग्य अंमलबजावणी सुरू असून, कायदा मोडणा-यांवर कठोर कारवाई केली जातेय. मुंबईतील गणेश मंडळांच्या बाबतीत नियम काटेकोरपणे पाळले जातायत. प्रत्येक मंडळाला विसर्जन मिरवणुकीकरता विभागीय पोलीस उपायुक्तांची पूर्वपरवानगी घेणं अनिवार्य आहे. धार्मिक सण-उत्सव आणि मिरवणुकांदरम्यान सार्वजनिक स्थळी फटाके वाजवण्यास बंदी लावण्यात आलीय. तसेच ध्वनी प्रदूषणाची मर्यादा उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई सुरू असून प्रसंगी त्यांच्या उपकरणांची जप्ती करण्याची कारवाई होत असल्याचं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. मुंबईत सध्या 91 पोलीस स्टेशन असून आणखीन पाच लवकरच कार्यरत होतील. या प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सण उत्सवाकरता विशेष भरारी पथक तैनात करून कारवाई केली जाते, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी कोर्टाला दिली.
मुंबईसह राज्यभरात बंदी का नाही? हायकोर्टाचा सवाल- मंगळवारच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयानं नागपूर आणि सोलापुरातील डीजे बंदीच्या आदेशांचा उल्लेख केला. नागपूर आणि सोलापुरात 1 नोव्हेंबरपर्यंत डीजे आणि लाऊडस्पीकरवर बंदी लावता येते. मग, मुंबई पोलीस आयुक्त तसे आदेश का काढू शकत नाहीत?, तसेच आदेश केवळ कागदावर किंवा अधिसूचनेत बंदीचे आदेश काढणे पुरेसे नाही. तर पोलीस प्रशासनानं त्याची प्रत्यक्ष जमिनीवर प्रभावी अंमलबजावणी करणं गरजेचं आहे. ध्वनी प्रदूषणाचे नियम मोडणाऱ्यांचे डीजे मिक्सर, ॲम्प्लीफायर आणि संपूर्ण साउंड सिस्टीम जप्त करत संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयानं पोलिसांना दिलेले आहेत. उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केलंय की डीजे बंदी आणि ध्वनी प्रदूषणाचे नियम हे केवळ गणेशोत्सवापुरते मर्यादित नसून ते वर्षभर चालणा-या सर्वच धर्मांच्या सार्वजनिक मिरवणुकांना आणि सणांना समान लागू राहतील. मात्र प्रत्यक्षात त्याची कुठेच अंमलबजावणी होताना दिसत नाही अशी खंतही यावेळी हायकोर्टानं बोलून दाखवली.
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