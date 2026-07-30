'बाबरी मशिद पाडायला नको होती' असं म्हणणं म्हणजे देशद्रोह नव्हे - हायकोर्ट
SDIP च्या दोन पदाधिकाऱ्यांविरोधात मुंबई पोलिसांनी बजावलेला तडीपारीचा आदेश रद्द करताना हायकोर्टाकडून महत्त्वपूर्ण निरिक्षण नोंदवण्यात आलं.
Published : July 30, 2026 at 5:01 PM IST
मुंबई - देशातील प्रत्येक नागरिकाला त्याचं मत मांडण्याचा अधिकार आहे, ही गोष्ट अधोरेखित करत "बाबरी मशीद पाडायला नको होती" असं आपलं वैयक्तिक मत व्यक्त करणं हा काही देशद्रोहाचा गुन्हा होऊ शकत नाही असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयानं दोघांचा तडीपारीचा आदेश रद्द केलाय.
हायकोर्टाचा निकाल काय - आपल्या देशातील प्रत्येक नागरिकाला व्यक्तीस्वातंत्र्य आणि विचारस्वांतत्र्य हे संविधानानं बहाल केलेलं आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला त्यांचे विचार मांडण्याचा अधिकार मिळतो. देशातील नागरिक कोणत्याही विषयावर स्वतःचं स्वतंत्र मत मांडून शांततापूर्ण मार्गानं एखाद्या मताचा विरोधही करू शकतात, यालाच लोकशाही म्हणतात. लोकशाहीत विरोध करण्याचाही प्रत्येकाला पूर्ण अधिकार आहे. केवळ संभाव्य शंकेवरून सामाजिक तणाव भंग होईल असा निष्कर्ष काढत त्या आधारावर नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर ज्यात फिरण्याचंही स्वातंत्र्य येतं त्यावर गदा आणता येणार नाही, असं हायकोर्टानं आपल्या निकालातून अधोरेखित केलंय.
काय आहे प्रकरण - मुंबई पोलिसांनी 'सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया' (SDPI) च्या दोन पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध सामाजिक शांतता आणि जातीय सलोखा भंग केल्याचा ठपका ठेवत 3 डिसेंबर 2025 रोजी एका वर्षाकरता मुंबईतून तडीपारीचा आदेश बजावलाय. या आदेशाविरोधात फिरोज अब्दुल वहाब खान आणि मोहम्मद रफिक गुलाम रसूल अन्सारी या दोघांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
हायकोर्टाचा निकाल काय - या याचिकेवर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठासमोर नुकतीच सुनावणी पार पडली. खंडपीठानं दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत मुंबई पोलिसांनी बजावलेला तडीपारीचा आदेश पूर्णपणे रद्द केला. केवळ, 'अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडायला नको होती', असं म्हणणं म्हणजे काही देशद्रोह नव्हे. देशातील नागरिकांना सरकार किंवा ऐतिहासिक घटनांबद्दल आपली भिन्न वैचारिक मतं बाळगण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे, असं हायकोर्टानं आपल्या निकालात अधोरेखित केलंय. संबंधित आंदोलनात इतर राजकीय पक्षांचे कार्यकर्तेही सामील असताना, मुंबई पोलिसांनी केवळ काही विशिष्ट व्यक्तींवरच केलेली कठोर कारवाई ही पक्षपातीपणाची असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा नाकारता येत नाही, अशा शब्दांत हायकोर्टानं या निकालात पोलिसांनी केलेल्या कारवाईबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय.
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