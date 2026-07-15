गोवंडीतील स्कॉलर एज्युकेशन ट्रस्टच्या शाळेला हायकोर्टाचा दिलासा; पाडकामाला तात्पुरती स्थगिती
गोवंडीतील या प्राथमिक शाळेत सुमारे 600 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
Published : July 15, 2026 at 8:27 AM IST
मुंबई : गोवंडीतील अनधिकृत बांधकामाचा ठपका असलेल्या 'स्कॉलर एज्युकेशन ट्रस्ट'च्या शाळेला मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (14 जुलै) अंतरिम दिलासा दिला. शाळेच्या इमारतीच्या पाडकामावर न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती देत, अपील प्रलंबित असताना आणि त्यावरील स्थगिती अर्जावर अद्याप सुनावणी झालेली नसल्यानं याचिकाकर्त्यांना मर्यादित अंतरिम संरक्षण देणं आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवलं.
काय आहे प्रकरण? : गोवंडीतील या प्राथमिक शाळेत सुमारे 600 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मुंबई महापालिकेनं 7 जुलै 2026 रोजी ही इमारत अनधिकृत असल्याचं नमूद करत महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, 1971 अंतर्गत पाडकामाचा आदेश जारी केला.
या आदेशाविरोधात शाळेच्या ट्रस्टनं 9 जुलै रोजी मुंबई उपनगरच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तसेच अपीलीय प्राधिकरणासमोर अपील दाखल केलं. यासोबतच पाडकामाला स्थगिती देण्याची मागणीही करण्यात आली. मात्र, अपीलाला अद्याप क्रमांक देण्यात आलेला नसून स्थगिती अर्जावरही सुनावणी झालेली नाही.
या पार्श्वभूमीवर ट्रस्टतर्फे ॲड. माधवी अय्यपन, ॲड. अस्मी पाटील आणि ॲड. विद्यासागर भावे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीच्या सुनावणीसाठी याचिका दाखल केली.
हायकोर्टाचे निर्देश : या याचिकेवर न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनी स्थगिती अर्ज प्रलंबित असतानाच पाडकामाची नोटीस बजावण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
याची दखल घेत उच्च न्यायालयानं अपील प्रलंबित असताना याचिकाकर्त्यांना मर्यादित अंतरिम संरक्षण देणं आवश्यक असल्याचं नमूद केलं. त्यानुसार, पुढील सुनावणीपर्यंत शाळेची इमारत पाडू नये, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच, हा आदेश तत्काळ पाडकाम पथकापर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश पालिकेच्या वकिलांना देण्यात आले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 जुलै रोजी होणार आहे.
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