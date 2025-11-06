स्टॉलमधून मासे विक्री करणाऱ्या माजी सैनिकाला हायकोर्टाचा दिलासा; बृहन्मुंबई महापालिकेचा मनाई आदेश रद्द
बृहन्मुंबई महापालिकेनं माजी सैनिकाला खाद्यविक्री स्टॉलच्या प्रकरणात मोठा दिलासा आहे. महापालिकेनं मासे तळून विक्री केल्यामुळे माजी सैनिकाला नोटीस पाठविली होती.
मुंबई : इंडक्शनवर मासे तळून त्याची विकणाऱ्या एका माजी सैनिकाला मुंबई उच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिलाय. या सैनिकाच्या स्टॉलवर आक्षेप घेत रस्त्यावर मासे तळून त्याची विक्री करण्यास मुंबई महापालिकेनं मनाई केली. तसेच माजी सैनिकाचा व्यवसाय परवाना रद्द करण्याची धमकी दिली होती. मात्र, मु़ंबई उच्च न्यायालयानं ही कारवाई रद्द करत सैनिकाला दिलासा दिलाय.
काय आहे प्ररकरण - कायद्यानं रस्त्यावर अन्नपदार्थ शिजवण्यास सक्त मनाई आहे. अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीनं मुंबई महापालिकेकडून त्यामुळे कारवाई करण्यात येते. अशाच स्वरुपाची कारवाई करणारा इशारा मुंबईत राहणाऱ्या राजेंद्र सिंह यांना देण्यात आला. ते एक दिव्यांग माजी सैनिक आहेत. 1965 आणि 1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धावेळी ते सैन्यदलात सेवेत होते. पुढे त्यांना मुंबईत व्यवसाय करण्यासाठी वांद्रे परिसरात एक स्टॉल देण्यात आला. या स्टॉलमध्ये ते तळलेले मासे विकत असल्याचं समजताच महापालिकेनं त्यांना यापासून मज्जाव करत मनाई केली. तळलेल्या माशांची विक्री बंद न केल्यास स्टॉलचा परवाना रद्द केला जाईल, असा इशारा महापालिकेकडून देण्यात आला. त्यांनी महापालिकेच्या भूमिकेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.
काय आहे मुंबई उच्च न्यायालयाचं निरीक्षण - रस्त्यावर अन्न न शिजवण्याबाबत 2019 मध्ये पालिकेनं जारी केलेल्या परिपत्रकाचा आधार घेत ही कारवाई केल्याचा दावा मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला होता. या परिपत्रकात रस्त्यावर खाद्यपदार्थ शिजवतना ज्वलनशील पदार्थ उघड्यावर वापरल्यानं ते धोकादायक ठरू शकतं असा दावा केला. मात्र, याप्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानं महापालिकेचा हा दावा अमान्य केलाय. माजी सैनिक त्यांच्या स्टॉलमध्ये इंडक्शन मशीनवर मासे तळतात. ते मासे तळण्यासाठी गॅसचा वापर करत नाही. त्यामुळे हे महापालिकेनं तयार केलेल्या नियमाच्या विरोधात जात नाही, असं स्पष्ट करत न्यायमूर्ती फिरदोश पुन्नीवाला यांनी आपल्या निकालात स्पष्ट केलं. स्टॉलमध्ये मासे तळण्यास मनाई करत महापालिकेनं जारी केलेला आदेश रद्द करण्याची माजी सैनिकाची मागणी उच्च न्यायालयानं मान्य केली. त्यामुळे भारतीय सैन्यासाठी कर्तव्य बजाविलेल्या माजी सैनिकाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
