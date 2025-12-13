'ऑनलाईन कंटेन्ट हटवण्याचे आदेश देण्याचा दंडाधिकारी न्यायालयाला अधिकारच नाही'; उच्च न्यायालयाकडून गुगलला दिलासा
केवळ केंद्र सरकार आणि विशेष अधिकार प्राप्त असलेल्या अधिकाऱ्यांनाच एखादा मजकूर, कंटेन्ट किंवा व्हिडिओ ऑनलाईन हटवण्याचे, ब्लॉक करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार आहे.
Published : December 13, 2025 at 3:43 PM IST
मुंबई : आयटी कायद्यातील कलम 10 च्या तरतुदीनुसार ऑनलाईन कंटेन्टवर बंदी घालण्याचा अधिकार कुठल्याही दंडाधिकारी न्यायालयाला नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला. त्यामुळे गुगलला मोठा दिलासा मिळाला आहे. साल 2009 मधील कायद्याची ही तरतूद दंडाधकारी न्यायालयाच्या कार्यकक्षेबाहेर असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात अधोरेखित केलंय.
काय आहे प्रकरण : प्राणीहितासाठी कार्यरत असलेल्या ध्यान फाऊंडेशन या सेवाभावी संस्थेनं यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. गुगलवर प्राण्यांच्याप्रती क्रूरता दाखवणारे पाच आक्षेपार्ह व्हिडिओ तत्काळ हटवण्यात यावेत, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. ध्यान फाऊंडेशननं याबाबत सर्वप्रथम मुंबई महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात दाद मागितली होती. जिथं निकाल त्यांच्या बाजूनं लागत न्यायालयानं गुगलला संबंधित मजकूर आणि कंटेंन्ट प्रसारित करणं थांबवून तो ऑनलाईनवरून हटवण्याचे आदेश दिले. गुगलकडून आदेशांची पूर्तता न झाल्यानं ध्यान फाऊंडेशननं गुगलविरोधात न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेला गुगलकडून मुंबई सत्र न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. ज्यात त्यांनी दिलेल्या आदेशांची 116 दिवस उलटूनही पूर्तता न केल्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करण्यात आली. मुंबई सत्र न्यायालयाकडून याची दखल घेत अवमान कारवाईला स्थगिती देण्यात आली. या स्थगितीला ध्यान फाऊंडेशनच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं.
गुगलचा युक्तिवाद : आपली बाजू मांडताना गुगलकडून स्पष्ट करण्यात आलं की, "माहिती व तंत्रज्ञान कायदा 2009 मधील कलम 69 (अ) नुसार केवळ केंद्र सरकार आणि विशेष अधिकार प्राप्त असलेल्या अधिकाऱ्यांनाच अशाप्रकारे एखादा मजकूर, कंटेन्ट किंवा व्हिडिओ ऑनलाईन हटवण्याचे किंवा त्यावर बंदी घालत तो ब्लॉक करण्याचे आदेश जारी करण्याचा अधिकार आहे. तसेच हे आदेश जारी करतनाही, ते देण्यामागे देशाची सार्वभौमता आणि सुरक्षेला तो कंटेन्ट कसा धोकादायक आहे, हे स्पष्ट करावं लागते."
उच्च न्यायालयाचा निकाल काय ? : या याचिकेवर न्यायमूर्ती निझामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठापुढं सुनावणी झाली. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, "कंटेन्ट हटवण्यासाठी दंडाधिकारी न्यायालयानं दिलेले आदेश हे त्यांच्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर आहेत. याशिवाय एखादी माहिती किंवा मजकूर सार्वजनिक ठिकाणाहून हटवण्याचे आदेश देताना दोन्ही बाजूंच्या मुलभूत अधिकारांचा विचार होणं गरजेचं आहे. कारण भारतीय संविधानानं प्रत्येकाला बोलण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे प्रत्येकाचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र हे अबाधित राहायला हवं. अश्याप्रकारे थेट एखाद्या ऑनलाईन मजकूरावर बंदी घालून ते हटवणं, हा त्या व्यक्तीचा तसेच तो वाचणाऱ्या किंवा पाहणाऱ्या तमाम व्यक्तींच्याही मुलभूत अधिकारांवर घाला घालण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे सत्र न्यायालयानं दंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशांना दिलेली स्थगिती योग्यच आहे," असा निर्वाळा देत सत्र न्यायालयाचा निकाल योग्य ठरवला.
हेही वाचा :
- नवी मुंबई महापालिकेतील 479 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा कायम करा; मुंबई उच्च न्यायालयाचे नगरविकास विभागाला निर्देश
- मासिक पाळी येत नसल्याचं लपवून लग्न करणं ही मानसिक क्रूरता, उच्च न्यायालयानं दिली घटस्फोटाला मान्यता
- आगामी निवडणुकांबाबत केवळ मुख्य न्यायमूर्तींपुढेच सुनावणी होणार, प्रत्येक खंडपीठ वेगळा निवाडा देत असल्यानं गोंधळ - मुंबई उच्च न्यायालय