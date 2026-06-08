मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरण : शीतल तेजवानीचा कारागृहातून बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा, हायकोर्टाकडून सशर्त जामीन मंजूर
मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणातील आरोपी असलेल्या शीतल तेजवानी यांना यापूर्वीही मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला होता.
Published : June 8, 2026 at 7:20 PM IST
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नवनिर्वाचित खासदार पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित कथित जमीन घोटाळा प्रकरणातील आरोपी शीतल तेजवानी यांना अखेर दिलासा मिळाला आहे. खडक पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं आज सोमवारी (8 जून) त्यांना जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांनी दोन लाख रुपयांच्या हमीपत्रावर शीतल तेजवानी यांना सशर्त जामीन मंजूर केला. या निर्णयामुळे त्यांचा कारागृहातून बाहेर पडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणातील गुन्ह्यातील आरोपी असलेल्या शीतल तेजवानी यांना यापूर्वीही मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला होता. पिंपरी आणि बावधन पोलीस ठाण्यांमध्ये दाखल दोन स्वतंत्र एफआयआर प्रकरणांत पुणे पोलिसांनी केलेली त्यांची अटक बेकायदेशीर ठरवत उच्च न्यायालयानं एप्रिल महिन्यात त्यांच्या तत्काळ सुटकेचे आदेश दिले होते. खडक पोलीस ठाण्यातील गुन्ह्यातही जामीन मंजूर झाल्याने शीतल तेजवानी यांच्या तात्पुरत्या सुटकेतील सर्व प्रमुख कायदेशीर अडथळे दूर झाले आहेत. त्यांच्या वतीने ही माहिती वकील दीपाली केदार यांनी दिली.
पिंपरी आणि बावधन प्रकरणात अटक बेकायदेशीर : पुण्यातील मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेनं शीतल तेजवानी यांना 3 डिसेंबर 2025 रोजी अटक केली होती. याच प्रकरणात बावधन पोलीस ठाण्यात त्यांच्याविरोधात दुसरा एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. तसंच खडक पोलीस ठाण्यातही स्वतंत्र गुन्हा दाखल आहेत.
या अटकेविरोधात शीतल तेजवानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अटक करण्यापूर्वी पोलिसांनी कोणतीही नोटीस दिली नव्हती आणि अटकेची कारणेही कळवली नव्हती, असा दावा त्यांनी अॅड. अजय भिसे आणि अॅड. दीपाली केदार यांच्यामार्फत न्यायालयात केला होता. दरम्यान, खडक पोलीस ठाण्यातील गुन्ह्यातील त्यांचा जामीन अर्जही उच्च न्यायालयात प्रलंबित होता.
शीतल तेजवानींना अखेर दिलासा : 3 जानेवारी 2026 रोजी पुणे पोलिसांनी केलेल्या अटकविरोधात तेजवानी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना एप्रिल महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलं. बावधन आणि पिंपरी पोलीस ठाण्यातील गुन्ह्यांमध्ये अटक करताना किंवा न्यायालयात हजर करण्यापूर्वी अटकेची कारणं त्यांना सांगण्यात आली नव्हती, असं न्यायालयानं नमूद केलं होतं. मात्र, खडक पोलीस ठाण्यातील एफआयआरसंदर्भातील याचिका फेटाळताना न्यायालयाने प्रथमदर्शनी असं निरीक्षण नोंदवलं की, अटकेची कारणं समजेल अशा भाषेत देण्यात आली नव्हती, या कारणावरून घटनात्मक तरतुदींचं पालन झालं नाही, हा दावा स्वीकारता येणार नाही. यानंतर शीतल तेजवानी यांनी खडक पोलीस ठाण्यातील प्रकरणात नियमित जामिनासाठी उच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल केली होती. त्यावर आता न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला आहे.
नेमकं प्रकरण काय ? : पुण्यातील मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेनं शीतल तेजवानी यांना 3 डिसेंबर 2025 रोजी अटक केली होती. याच प्रकरणात बावधन पोलीस ठाण्यात आणखी एक एफआयआर दाखल करण्यात आला असून खडक पोलीस ठाण्यातही स्वतंत्र गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. मुंढवा येथील सुमारे 40 एकर जमीन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित कंपनीसाठी खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या व्यवहाराची चौकशी सुरू झाल्यानंतर पोलिसांनी शीतल तेजवानी यांची मुख्य सूत्रधार म्हणून दोनवेळा चौकशी केली होती.
या प्रकरणात सुमारे 1,800 कोटी रुपये मूल्याची जमीन अवघ्या 300 कोटी रुपयांत खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तसंच या व्यवहारासाठी केवळ 500 रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरल्याचाही दावा करण्यात आला होता. यामुळे या व्यवहारावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. दरम्यान, कोरेगाव पार्क परिसरात आयटी पार्क आणि डेटा सेंटर उभारण्याच्या प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर अल्प भांडवल असलेल्या कंपनीकडून एवढा मोठा व्यवहार कसा झाला? असा सवालही विरोधकांनी उपस्थित केला होता. या व्यवहारासाठी उद्योग संचालनालयाकडून 48 तासांत स्टॅम्प ड्युटी माफी देण्यात आल्याचा तसेच अवघ्या 27 दिवसांत संपूर्ण व्यवहार पूर्ण झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
तपासादरम्यान समोर आलेल्या माहितीनुसार, संबंधित जमिनींपैकी काही जमिनींसाठी शीतल तेजवानी यांनी 2006 मध्येच 275 मूळ मालकांकडून मुखत्यारपत्रे घेतली होती. त्यानंतर 2025 मध्ये पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित असल्याचा आरोप असलेल्या दिग्विजय पवार यांच्या भागीदारीतील अमेडिया कंपनीला ही जमीन विकण्यात आल्याचं समोर आलं होतं. हे प्रकरण चर्चेत आल्यानंतर संबंधित व्यवहार रद्द करण्यात आल्याची माहिती तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांसमोर दिली होती.
तेजवानी यांच्या जामिनाला राज्य सरकारचा विरोध : शीतल तेजवानी यांच्या जामीन अर्जाला राज्य सरकारनं विरोध केला होता. यावेळी सरकारी वकील श्रीकांत गावंड यांनी न्यायालयात मांडलेल्या बाजूनुसार, शीतल तेजवानी यांचे पती आणि त्यांच्या कंपन्यांनी 2019 मध्ये सेवा विकास को-ऑपरेटिव्ह बँक, पिंपरीकडून कोट्यवधी रुपयांची कर्जे घेतली होती. यापैकी सुमारे 238 कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचा दावा करण्यात आला. चौकशीत ही माहिती समोर आल्याचा उल्लेख करत, शीतल तेजवानी या सराईत आर्थिक गुन्हेगार असल्याचा आरोप राज्य सरकारतर्फे करण्यात आला. त्यामुळे त्यांना कोणताही दिलासा देऊ नये, अशी मागणी सरकारी पक्षाने न्यायालयाकडे केली होती.
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