पत्नीला वेळ न देणं ही क्रुरता असू शकत नाही - हायकोर्ट
पती-पत्नीच्या भांडणात, "जा तुला काय करचंय ते कर" असं म्हणणं हे आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचं कारण असू शकत नाही, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.
Published : November 13, 2026 at 2:22 PM IST
मुंबई - नोकरीमुळे पती, पत्नीला वेळ देऊ शकत नसेल किंवा तिला बाहेर फिरायला घेऊन जाऊ शकत नसेल तर ही क्रुरता ठरत नाही, असं अधोरेखित करत "तुला काय करायचं ते कर" असं भांडणात पत्नीला बोलणं हे आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचं कारण होऊ शकत नाही, असा निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयानं एका पतीला जामीन मंजूर केलाय.
काय आहे प्रकरण - या जोडप्याचा नुकताच साल 2025 मध्ये विवाह झाला होता. पण अल्पवधीतच या दोघांमध्ये वाद सुरू झाले. माझे ऐकलं नाही तर मी जीव देईन, असं पत्नी भांडणात पतीला म्हणाली. यावर रागाच्या भरात "तुला काय करायचं ते तर कर", असं उत्तर देऊन पती घराबाहेर पडला. त्यानंतर पत्नीनं टोकाचं पाऊच उचलत आत्महत्या केली. पतीनं असं बोलून पत्नीला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोप करत तिच्या नातेवाईकांनी पोलिसांत तक्रार दिली. या तक्रारीवरून पतीला अटक करण्यात आली होती.
हायकोर्टाचा निकाल काय - या गुन्ह्यात जामीन मिळावा म्हणून पतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. घरगुती भांडणात पतीनं पत्नीला दिलेल्या एका उत्तराला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचं कारण म्हणता येणार नाही. यासाठी थेट कृती किंवा तशा आशयाची परिस्थिती निर्माण करून दिल्याचं सिद्ध व्हायला हवं. तरच तसा आरोप ठेवता येऊ शकतो, असंही हायकोर्टानं आपल्या निकालात नमूद केलंय. नोकरीमुळे किंवा कामकाजामुळे पती, पत्नीला वेळ देऊ शकत नसेल. तिला बाहेर घेऊन जात नसेल तर ती गोष्ट समजून घेता येण्यासारखी आहे. या समस्यात सुसंवादातून मार्ग काढता येईल, या कृतीला क्रुरता म्हणता येणार नाही, असं निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयानं पतीला जामीन मंजूर केलाय.
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