मंदिरात येणाऱ्या भक्तांच्या सूचनेकडे मंदिर प्रशासनानं दुर्लक्ष करून चालणार नाही - हायकोर्ट
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून हायकोर्टानं या भक्तांना दिलासा देत सक्षम प्राधिकरणासमोर आपल्या सूचना सादर करण्याची मुभा देत दिलासा दिलाय.
Published : November 22, 2025 at 1:26 PM IST
मुंबई : मंदिरात येऊन पूजा करणारा प्रत्येकजण हा भक्त असतो. त्यामुळं मंदिरासाठी एखादी नवी योजना किंवा नियम तयार केला जात असेल तर त्याबाबत भक्ताचं म्हणणंही ऐकून घ्यावंच लागेल, असा निर्वाळा मुंबई हायकोर्टानं नुकताच एका निकालात दिलाय.
काय आहे याचिका? : पुण्याजवळील भीमाशंकर देवस्थानाची योजना तयार केली जात असताना यात सूचना करण्यास मनाई केल्याविरोधात काही आदिवासी भक्तांनी अॅड. युवराज नरवणकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांवर न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून हायकोर्टानं या भक्तांना दिलासा देत सक्षम प्राधिकरणासमोर आपल्या सूचना सादर करण्याची मुभा देत दिलासा दिलाय.
आयुक्तांनी थेट प्रतिनिधित्त्व रद्द केलं : यापूर्वी भीमाशंकर देवस्थानाची योजना तयार होत असताना त्यात आदिवासींना प्रतिनिधित्त्व दिलं जात होतं. मात्र, यंदा आदिवासींचं म्हणणं ऐकून घेतलं नाही आणि सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी त्यांचं प्रतिनिधित्त्व थेट रद्द केलं. तसंच याची कोणतीही पूर्वसूचना त्यांना देण्यात आली नव्हती. त्यामुळं धर्मादाय आयुक्तांचे हे मनमानी आदेश रद्द करावेत, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.
हायकोर्टाचा निकाल काय? : यचिकाकर्ते हे महादेवाचे भक्त आहेत. ते नियमित मंदिरात जाऊन पूजा-अर्चा करत असतात. त्यामुळं मंदिरासाठी एखादी योजना तयार होत असताना त्यामध्ये भक्तांना आपल्या सूचना मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. एखाद्या भक्तानं जर एखादी सूचना केली असल्यास, त्याकडे मंदिर प्रशासनाला दुर्लक्ष करता येणार नाही, असं हायकोर्टानं आपल्या निकालात अधोरेखित केलंय.
