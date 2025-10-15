ETV Bharat / state

राखी सावंत आणि आदिल खान दुर्राणी यांच्यातील वादाला अखेर पूर्णविराम, दोघांनी एकमेकांविरोधात दाखल केलेले गुन्हे हायकोर्टाकडून रद्द!

दोन्ही पक्षकारांनी यापुढं शांतता आणि सौहार्दपूर्ण संबंध राखण्याचं कोर्टापुढं मान्य केलंय.

Bombay high court
मुंबई हायकोर्ट (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 15, 2025 at 9:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : अभिनेत्री राखी सावंत आणि तिचा पूर्वाश्रमीचा पती आदिल खान दुर्राणी यांच्यातील वाद अखेर संपुष्टात आलाय. मुंबई हायकोर्टात बुधवारी या दोघांनी जातीनं हजर राहत आपले वाद सौहार्दपूर्ण पद्धतीनं मिटवत असल्याचं कोर्टाला सांगितलं. याची नोंद घेत हायकोर्टानं या दोघांनी एकमेकांविरोधात दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी करत दाखल केलेल्या याचिका निकाली काढल्या आहेत.



कोर्टात राखी आणि आदिलची हजेरी : वकील सुहेल शरीफ, हाजी सैफ शेख आणि फाल्कन लीगल टीमनं आदिल खान दुर्राणी यांच्यातर्फे तर राखी सावंत यांच्यातर्फे फाल्गुनी ब्ररम्हभट यांनी दाखल केलेला फौजदारी खटला रद्द करण्यासाठी मुंबई हायकोर्टात रिट याचिका दाखल केली होती. बुधवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढं यावर सुनावणी झाली. राखी सावंत आणि आदिल खान या दोघांनी आपापलं ना हरकत प्रतिज्ञापत्र कोर्टापुढं सादर केलं. दोन्ही पक्षांमधील परस्पर सहमतीच्या आधारावर झालेल्या समझोत्याचा आणि त्यांच्या वकिलांच्या युक्तिवादांचा विचार करत हायकोर्टानं दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेली फौजदारी कारवाई रद्द करण्याचा निर्णय दिला. दोन्ही पक्षकारांनी यापुढं शांतता आणि सौहार्दपूर्ण संबंध राखण्याचं कोर्टापुढं मान्य केलंय.

आदिल खान दुरानी (ETV Bharat Reporter)


कायम चर्चेत राहणाऱ्या राखी सावंतचं वैवाहिक जीवनही अपवाद नाही : साल 2022 मध्ये झालेलं राखी सावंतचं आदिल खान दुर्रानीसोबतचं लग्न एक चर्चेचा विषय होता. लग्नानंतर अल्पावधीतच राखीनं आदिलवर कौटुंबिक हिंसाचारासह काही गंभीर आरोप केले होते. ज्यात आदिल खानला सहा महिने अटकही झाली होती. तसंच आदिलनंही राखीवर गंभीर आरोप केले होते. ज्यात आपले न्यूड व्हिडिओ बनवले, आपल्याला ड्रग्ज दिले आणि आपले लाखो रुपये खर्च केले, असे आरोप होते. यावर ऑगस्ट 2023 रोजी राखी सावंतनं पत्रकार परिषद घेऊन आदिल खान दुर्राणीवर आरोप केला होता की तो, मुलगी आणि मुलगा दोघांशीही शारिरीक संबंध ठेवतो. तसंच याला विरोध केला की, तो बेदम मारहाण करायचा, असा आरोप राखीनं केला होता. याशिवाय, आदिल खाननं आपले न्यूड व्हिडिओ बनवून आणि एका अरब माणसाला ते 50 लाख रुपयांना विकले. ज्यात त्यांच्या हनिमून व्हिडिओचाही समावेश होता, असाही आरोप राखीनं केला होता. तर, राखीनं मारहाणीचा खोटा आरोप केलाय, लिपस्टिकच्या खुणा मारहाणीच्या म्हणून दाखवल्या, असा दावा आदिलच्यावतीनं करण्यात आला होता. दरम्यान, म्हैसूरमध्येही एका महिलेनं आदिलवर बलात्काराचा आरोप केला होता, त्यातही आदिलला अटक करण्यात झाली होती.

हेही वाचा :

  1. महाराष्ट्रातून सुरुवात; छत्तीसगड, तेलंगाणामधून नक्षलवादाचं लवकरच मोडणार कंबरडं: भूपतीच्या आत्मसमर्पण कार्यक्रमात देवेंद्र फडणवीसांना विश्वास
  2. ऑक्टोबर हिटच्या पार्श्वभूमीवर संसर्गजन्य आजारांमध्ये अनपेक्षित घट; राजावाडी रुग्णालयाचा अहवाल काय सांगतो?
  3. कोल्हापूरच्या गंगावेश परिसरात ओमनीचा भीषण अपघात; एक महिला ठार, तर दोन गंभीर जखमी

TAGGED:

मुंबई हायकोर्ट
राखी सावंत
आदिल खान दुर्राणी
मुंबई
HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.