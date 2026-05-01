'न्यायाचा तराजू योग्यरित्या तोलला जाणं महत्त्वाचं', सरकारी नोकरीतील पदोन्नती संदर्भात उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा
या प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटना सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्ता संघटना आहे.
Published : May 1, 2026 at 2:24 PM IST
मुंबई : न्यायाचा तराजू योग्यरित्या तोलला जाणं महत्त्वाचं आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेला मोठा दिलासा दिलाय. 9 एप्रिल 2026 रोजीच्या पदोन्नतीच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही न्याय्य कारण आढळत नाही, असं स्पष्ट करत नियमांमधील आवश्यकतांची पूर्तता करण्याच्या अधीन राहून, विभागाला आरक्षित प्रवर्गातील तसंच खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांच्या बाबतीत, कायद्यानुसार पदोन्नतीचे तात्पुरते आदेश जारी करण्याची मुभा देत असल्याचं उच्च न्यायालयानं बुधवारी (29 एप्रिल) दिलेल्या निकालात म्हटलंय. या निकालाची प्रत गुरूवारी (30 एप्रिल) उपलब्ध झाली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती श्याम चांडक आणि न्यायमूर्ती सुमन श्याम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
काय होती याचिका? : 7 मे 2021 च्या राज्य शासन आदेशाच्या आधारे सेवाज्येष्ठतेत वरच्या क्रमांकावर असतानाही केवळ आरक्षणाचा फायदा घेतला म्हणून आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांची दीर्घ सेवा नाकारून त्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवणं योग्य नसून ज्याप्रमाणे खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुमती याचिकेतील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून पदोन्नती दिली जाते. त्याचप्रमाणे राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना सुद्धा त्याच आधारे पदोन्नतीमध्ये न्याय मिळावा, यासाठी विविध सरकारी कर्मचारी संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय.
काय आहे प्रकरण? : या याचिकेवर न्यायमूर्ती श्याम चांडक आणि न्यायमूर्ती सुमन श्याम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. बुधवारी (29 एप्रिल) उच्च न्यायालयानं पोलीस निरीक्षक पदाच्या पदोन्नती संदर्भात निकाल दिलाय. 4 ऑगस्ट 2017 रोजी पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यांवर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्याबाबत जारी करण्यात आलेला 25 मे 2004 चा राज्य सरकारचा आदेश रद्द केल्यानंतर पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा प्रथम शासन आदेश महाराष्ट्र सरकारनं 29 डिसेंबर 2017 रोजी जारी केला होता. त्यानंतर 7 मे 2011 रोजी दुसरा शासन आदेश जारी करून आरक्षित प्रवर्गातील सर्व 33 टक्के पदे खुल्या प्रवर्गात समाविष्ट करत 25 मे 2004 च्या शासन आदेशाचा लाभ घेऊन पदोन्नती मिळालेल्या व सेवाज्येष्ठतेमध्ये वरच्या क्रमांकावर असलेल्या आरक्षित प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना खुल्या प्रवर्गातून सुद्धा पदोन्नती नाकारण्याचं धोरण राज्य सरकारनं स्वीकारलं. त्यामुळं जवळपास 90 ते 95 हजार मागासवर्गीय प्रवर्गातील कर्मचारी पदोन्नती पासून वंचित ठरले. त्यामुळं जरी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलं तरी खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आरक्षित प्रवर्गातील सेवाज्येष्ठतेमध्ये वरच्या क्रमांकावर असलेल्या मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये न्याय मिळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय दिलासा देणारा ठरेल.
राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेलाही दिलासा : या प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटना सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्ता संघटना आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला अनुसरून महाराष्ट्र सरकारनं सुधारित शासन आदेश जारी करून सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र राज्याची याचिका निकाली निघण्याच्या अधीन राहून मागास प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना व अधिकाऱ्यांना 25 मे 2004 च्या सेवाज्येष्ठतेच्या अटीमध्ये सुट देऊन पदोन्नतीमध्ये न्याय द्यावा, अशी मागणी संघटनेतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आलीय. त्यामुळं शासन निर्णय रद्द करण्यात आल्याच्या कारणास्तव राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना सेवेतील दीर्घ वर्षांच्या ज्येष्ठतेचा लाभ नाकारला जाऊ शकत नाही, जो त्यांना कदाचित मिळालाही असता. नियमांनुसार राखीव प्रवर्ग तसंच खुल्या प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांच्या तात्पुरत्या पदोन्नतीची प्रक्रिया चालू करण्यास परवानगी दिली गेली, तरच न्यायाचा तराजू योग्यरीतीनं तोलला जाईल आणि खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार तसंच आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना न्याय मिळेल, अशी भावना नरेंद्र जारांडे, जे याप्रकरणी याचिकाकर्ते आहेत, त्यांनी व्यक्त केलीय.
