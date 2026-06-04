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रस्ते अपघातात सबळ पुराव्यांशिवाय पादचाऱ्याला दोषी धरता येणार नाही, 32 वर्षांनी हायकोर्टाचा निर्वाळा

मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला 9 टक्के वार्षिक व्याजासह जवळपास 9 लाख रुपयांची वाढीव नुकसानभरपाई देण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयानं आदेश दिले आहेत.

Bombay high court
संग्रहित-मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 4, 2026 at 11:32 AM IST

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मुंबई : रस्ता ओलांडणाऱ्या एका पादचाऱ्याच्या मृत्यू प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानं विमा कंपनीला तब्बल 34 वर्षांनी झटका दिला आहे. कोणत्याही अपघात प्रकरणात जोपर्यंत विमा कंपनी किंवा संबंधित पक्ष पादचाऱ्याच्या निष्काळजीपणाचा ठोस पुरावा न्यायालयात सादर करत नाही, तोपर्यंत केवळ गृहितकांच्या आधारे पादचाऱ्याला अपघातासाठी सह-जबाबदार धरता येणार नाही. असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाच्या आदेशात बदल करत मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला 9 टक्के वार्षिक व्याजासह जवळपास 9 लाख रुपयांची वाढीव नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी आणि संबंधित वाहन मालकाला दिलेत.



काय आहे प्रकरण - 18 मार्च 1992 रोजी गुलाम नसिबदार हे ठाण्यातील रेमंड अँड डेम कंपनीसमोरील रस्ता ओलांडत होते. तेव्हा त्यांना एका ट्रकनं अचानक जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात गुलाम यांचा जागीच मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूनंतर पत्नी नूरजहाँ, वडील, आई आणि दोन अल्पवयीन मुलं असा परिवार पोरका झाला. गुलाम हे कुटुंबातील एकमेव कमवते व्यक्ती होते. त्यामुळे त्यांच्या मृत्यूची नुकसानभरपाई मागत कुटुंबियांनी ठाणे मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाकडे त्यावेळी 5 लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईसाठी दावा दाखल केला होता.

कुटुंबियांची न्यायालयीन लढाई - या प्रकरणावर 11 वर्षांनंतर 25 फेब्रुवारी 2003 रोजी निर्णय देताना अपघात दावा न्यायाधिकरणानं ट्रक चालकाला या अपघातासाठी दोषी धरलं होत. परंतु त्यासोबतच मृत गुलाम हे स्वतः एक व्यावसायिक चालक असूनही त्यांनी रस्ता ओलांडताना पुरेशी काळजी घेतली नाही, असा ठपका ठेवत त्यांनाही या अपघातासाठी 50 टक्के जबाबदार धरत कुटुंबाला केवळ दीड लाखांच्या आसपास भरपाई मंजूर केली. त्यामुळे या निर्णयाविरुद्ध कुटुंबियांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली.



मुंबई उच्च न्यायालयाचा काय आहे निकाल? - या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. तेव्हा हायकोर्टानं आपल्या अंतिम निकालात स्पष्ट केलंय की, न्यायाधिकरणानं मृत व्यक्तीचं उत्पन्न 2,400 रुपये मानलं होतं. मात्र, हायकोर्टानं ते मान्य करण्यास नकार दिला. ट्रान्सपोर्ट लेबर बोर्डाच्या अधिकृत प्रमाणपत्राचा आधार घेत हायकोर्टानं मृत गुलाम मोईनुद्दीन यांचं मासिक उत्पन्न 3,533 रुपये इतकं निश्चित केलं. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयानं आपल्या निवाड्यात घटनेच्या सर्व कायदेशीर घटकांची नव्यानं गणना करून एकूण नुकसानभरपाई 10 लाख 32 हजार 636 रुपये निश्चित केली. यामधून न्यायाधिकरणानं पूर्वी दिलेली 1 लाख 48 हजार 900 रुपयांची रक्कम वजा करून उर्वरित 8 लाख 83 हजार 736 रुपयांची रक्कम वाढीव नुकसान भरपाईची रक्कम तातडीनं याचिकाकर्त्यांना देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं विमा कंपनीला दिले आहेत.

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